﻿ทหารเขมรบุกป่วนคณะ IOT ขณะลงพื้นที่ช่องอานม้า-อนุสาวรีย์ตาอม อ้างไม่แจ้งล่วงหน้า ทหารไทยสวนกลับขอให้มีมารยาท

ทหารเขมร บุกป่วนคณะผู้สังเกตการณ์ฯ ของไทย ระหว่างลงพื้นที่ช่องอานม้า-อนุสาวรีย์ตาอม ไม่พอใจ อ้างว่าไทยไม่แจ้งล่วงหน้า ด้านทหารไทยสวนกลับเป็นทหารต้องมีมารยาท ฝ่ายไทยยังสุภาพกับพวกคุณเลย
วันที่ 19 ส.ค. 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) จาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบ กรณีการรุกเข้ามาตัดลวดหนามของฝ่ายกัมพูชา ถือเป็นการทำลายความไว้วางใจ และละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
โดยบริเวณดังกล่าวเป็นตลาดช่องอานม้า เคยเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่ให้กัมพูชานำสินค้าขึ้นมาค้าขาย แลกเปลี่ยนกับไทยมานานกว่า 20 ปี และพื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่มีข้อตกลงตาม MOU43 ที่ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่กัมพูชาได้ขึ้นมาก่อสร้างบ้านเรือน และสร้างครอบครัว รวมถึงสร้างอนุสาวรีย์ตาอม
เมื่อมีการสู้รบที่ผ่านมา ทำให้ทางการไทยสามารถที่จะกระชับพื้นที่ และเข้าควบคุมพื้นที่ที่เป็นขอบเขตของไทยกลับคืนได้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นตลาดชุมชนชายแดนกัมพูชากว่า 80 หลังคาเรือนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณช่องอานม้า ถูกล้อมด้วยรั้วลวดหนามหีบเพลง
เมื่อคณะทูตสังเกตการณ์ชั่วคราวเดินทางมาถึง มีทหารชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงท่าทีไม่พอใจ อ้างว่าไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนว่าจะมีคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวเข้ามา ขณะที่ทหารไทยก็พยายามเจรจาพูดคุย พร้อมกับระบุว่า “ทหารต้องสุภาพ และมีมารยาทมากกว่านี้ เพราะทหารไทยยังมีมารยาทกับพวกคุณเลย”
ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาเคยนำคณะ IOT ของฝั่งกัมพูชามาดูพื้นที่เดียวกันนี้เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ฝ่ายไทยไม่ได้เข้ามาขัดขวางเพียงแต่สังเกตการณ์อยู่ห่างๆ เท่านั้น