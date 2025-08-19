รู้จัก “ผู้กองอะตอม” ทหารหญิงไทยใจเด็ด สั่งทหารเขมรถอยไป

ในระหว่างที่กองกำลังสุรานี กองทัพภาคที่ 2 พาคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ที่ประกอบด้วยตัวแทน 8 ชาติ ตามข้อตกลงหยุดยิง ลงพื้นที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี วันนี้(19 ส.ค.) หลายคนคงได้เห็นคลิปและภาพของทหารหญิงไทยชี้นิ้วไล่ทหารกัมพูชาที่พยายามเข้ามาขัดขวางคณะที่ลงพื้นที่ ให้ถอยออกไป
ทหารหญิงไทยใจเด็ดคนนี้ เธอเป็นใครมาจากไหน
ข้อมูลจากเพจ “ข่าวทหาร” ระบุว่า เธอคือ ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ หรือ ผู้กองอะตอม ตำแหน่งนายทหารล่าม กองการภาษาต่างประเทศ กรมข่าวทหาร และผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
จบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ทหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จบหลักสูตรนายทหารชั้นต้นและหลักสูตรนายทหารการข่าว
งานอดิเรกเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ และพิธีกร
วันนี้ทำหน้าที่เป็นล่ามพาคณะ IOT สื่อมวลชน สังเกตการณ์ช่องอานม้า และเกิดเหตุการณ์ทหารเขมรเข้ามาก่อกวนตามคลิปและภาพที่ปรากฏ
“หมวดอะตอม” ยังพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อประโยชน์ต่อกองทัพ ประเทศชาติและประชาชนต่อไป