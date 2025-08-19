"แม่ทัพกุ้ง" ซัดลีลาเขมรป่วนช่องอานม้า โลกรู้ความจริง ยันตอนกัมพูชาพา IOT ลงพื้นที่ก็ไม่เห็นแจ้งไทย

แม่ทัพภาคที่ 2 ซัด ลีลาเขมร ป่วนคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวลงพื้นที่ช่องอานม้า ระบุ ตอนกัมพูชานำคณะลงพื้นที่รอบก่อน ก็ไม่แจ้งไทย เชื่อมั่น เป็นผลดีเพราะทั่วโลกได้เห็น
วันนี้(19 ส.ค.) พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว หรือ IOT ที่บริเวณช่องอ่านม้า จังหวัดอุบลราชธานี และเกิดเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชานายหนึ่ง เข้ามาขัดขวางการลงพื้นที่ โดยอ้างว่า ทางการไทยไม่ยอมแจ้งรายละเอียด รวมทั้งนำคณะมาจำนวนมากกว่าที่แจ้งไว้ ว่า ไม่มีอะไร เป็นลีลาของทางกัมพูชา พร้อมยืนยันว่าพื้นที่บริเวณนั้นอยู่ในอธิปไตยของไทยและสามารถนำคณะเดินทางเข้าไปได้
ในทางกลับกัน คราวก่อนที่ทางกัมพูชานำคณะลงพื้นที่สังเกตการณ์ในลักษณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ขออนุญาตทางการไทย ซึ่งอาจมองได้ว่า การแสดงท่าทีเช่นนี้ เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของฝ่ายกัมพูชา
อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่า คณะสังเกตการณ์ชั่วคราวที่ลงพื้นที่ มีความเป็นกลาง ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทางประเทศไทยได้นำคณะดังกล่าวลงพื้นที่ในวันนี้ เชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่จะถูกนำเสนอต่อนานาชาติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีน้ำหนัก และน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับการที่กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะทูตลงพื้นที่สำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของกัมพูชาอย่างไม่เลือกเป้าต่อพื้นที่พลเรือน เช่นที่เกิดขึ้นบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านผือ จังหวัดศรีสะเกษ