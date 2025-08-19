xs
คณะ IOT ดูของจริง ทุ่นระเบิดใหม่กัมพูชาไทยเก็บกู้ได้บนภูมะเขือ ทั้งหมด 46 ทุ่นยังไม่ได้ใช้งาน 16 ทุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT เห็นของจริง ทุ่นระเบิดใหม่ของกัมพูชาที่ไทยเก็บกู้ได้พื้นที่ภูมะเขือ เป็นระเบิดสังหารบุคคล 46 ทุ่น ยังไม่ได้ใช้งาน 16 ทุ่น


วันที่ 19 ส.ค. 68 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมข่าวทหาร นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) จาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทั้งสิ้น 14 นาย โดยมี พล.ต.ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะ โดยช่วงบ่ายนอกจากลงพื้นที่ฐานกฤษณา ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บ 3 นาย เมื่อวันที่ 9 ส.ค.68 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 ยังได้ติดตามการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของทหารไทย และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ TMAC ที่ทางขึ้นภูมะเขือ
เจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 สนับสนุนภารกิจในการตรวจค้น เก็บกู้ รื้อถอน ทุ่นระเบิดในพื้นที่ภูมะเขือ และโดยรอบ รายงานว่าในพื้นที่ 5 ฐาน เช่น ฐานภูมะเขือ และฐานภูพยัคฆ์ ตรวจพบระเบิดสังหารบุคคลจำนวน 46 ทุ่น และระเบิดรถถัง TM-58 จำนวน 2 ทุ่น ในจำนวนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 46 ทุ่นนี้ มี 16 ทุ่นที่ระเบิดยังไม่ทำงาน ยังอยู่ฐานเดิมของฝั่งตรงข้าม ยังอยู่ในกระสอบทรายที่พร้อมใช้งาน โดยได้แสดงภาพหลักฐานกระสอบที่พบในฐานของทหารกัมพูชาที่หลังจากไทยได้ยึดได้


ซึ่งคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT สนใจสอบถามว่าจุดที่พบทุ่นระเบิดอยู่บริเวณไหน ซึ่งทหารไทยยืนยันว่าจุดที่พบอยู่ ห่างจากจุดนี้ประมาณ 100 - 200 เมตร และห่างจากชายแดนประมาณ 200 เมตร

พล.ต.ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะ และคณะผู้สังเกตการณ์ IOT ได้สนใจข้อมูลการใช้ทุ่นระเบิด ซึ่งมีการนำทุ่นที่พบมาจัดแสดง โดยเฉพาะทุ่นของใหม่ที่ยึดได้ ยังไม่ปลดสลักนิรภัย และทุ่นที่เก็บกู้ได้โดยปลดชนวนแล้ว รวมถึงอาวุธชนิดอื่น เช่น ระเบิด RPG ลูกยิงปืน ค-100


นอกจากนี้ พล.ต.ซัมซุล ได้เข้าไปจับมือ พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดกองทัพเรือ ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ และส่วนตัว พล.ต.ซัมซุล เป็นผู้มีความชำนาญด้านนี้ และเคยปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงได้กล่าวขอบคุณสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกนาย ซึ่งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นงานเพื่อมนุษยธรรมที่เป็นประโยชน์กับทุกคน

ข้อมูล-ภาพ จากเพจ "กรมประชาสัมพันธ์"











































