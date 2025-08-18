อดีต รมต.เขมรเย้ย “จิรายุ” กลืนน้ำลายงดเชิญ “ไมเคิล” เพราะทหารห้ามไปชายแดน อ้างนักข่าวจริงปลอมไม่สำคัญ อยู่ที่จำนวนคนดู

อดีต รมต.ด้านข่าวสารกัมพูชาได้ทีเย้ย “จิรายุ” ไม่น่าเชื่อถือ กลับลำห้าม “ไมเคิล” มาไทยทั้งที่เคยบอกจะดูแลอย่างดี อ้างทหารไทยห้ามไปชายแดนเลยต้องกลืนน้ำลายแล้วอ้างว่าเป็นนักข่าวปลอม ชี้สิ่งสำคัญของข่าวคือคนดูจำนวนมาก มีน้ำหนักว่านักข่าวตัวจริงที่ไม่มีคนดู
จากกรณีที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกคำเชิญผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 16 ส.ค.ให้นายไมเคิล อัลฟาโร ล็อบบี้ยิสต์ชาวอเมริกัน ที่อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวประจำทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ มารายงานข่าวในประเทศไทย โดยจะออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ทั้งหมด แต่พอนายไมเคิล ตอบรับ นายจิรายุได้เปลี่ยนใจโดยอ้างว่าเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่นักข่าวตัวจริง พร้อมบอกว่าห้ามนายไมเคิลมาเหยียบแผ่นดินไทยนั้น
ล่าสุด วันนี้ (18 ส.ค.) เมื่อเวลา 05.14 น. ในเฟซบุ๊ก Kanharith Khieu ของนายเขียว กันหะฤทธิ์ อดีตรัฐมนตรีสารสนเทศของกัมพูชา มีการโพสต์ข้อความว่า “ข่าวด่วน แปลก! น่าตกใจมาก จากหน้ามือเป็นหลังมือ!
“หลังจากประเทศไทยกล่าวหาว่าไมเคิล อัลฟาโร เป็นผู้ที่ถูกกัมพูชาจ้างให้เผยแพร่ข่าวเท็จ โฆษกรัฐบาลไทย จิรายุ หวางทรัพย์ ก็ประกาศว่าจะเชิญอัลฟาโรให้มารายงานสดจากประเทศไทย แต่หลังจากที่ไมเคิล อัลฟาโร ตกลงตามคำเชิญ ไม่ถึงหนึ่งวัน โฆษกรัฐบาลไทยกลับปฏิเสธที่จะให้ ไมเคิล อัลฟาโร เหยียบแผ่นดินไทย
“คำพูดที่ผิดพลาดของโฆษกรัฐบาลไทยถูกตำหนิโดยนักข่าวชื่อดังชาวไทย ประวิตร โรจนพฤกษ์ ว่า "นี่ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของโฆษกรัฐบาลไทย จิรายุ หวางทรัพย์ เท่านั้น แต่ยังทำให้ประเทศไทยอับอายขายหน้า เพราะโฆษกรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าเป้นคนกลับหลอก ไม่น่าเชื่อถือ หรือ พวกเขาสามารถพูดได้ว่า Don’t Thai to me มันช่างโง่เขลาจริงๆ!”
ต่อมาเวลา 05.20 น. เฟซบุ๊ก Kanharith Khieu โพสต์ภาพจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ประกอบ พร้อมข้อความระบุว่า “ตอนแรกเชิญเขาไปพร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะดูแลอย่างดี แต่ทหารไทยกลับบอกว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ไปดูชายแดน รัฐบาลไทยถึงกับกลืนน้ำลายตัวเอง โดยกล่าวหาว่านักข่าวทำเนียบขาวไม่ใช่นักข่าวจริงๆ แต่สิ่งที่สำคัญในข่าวก็คือ มีคนดูจำนวนมาก แม้เขาจะไม่ใช่นักข่าว แต่ก็มีน้ำหนักมากกว่านักข่าวที่ไม่มีคนดู”