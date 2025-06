"แพรี่ ไพรวัลย์" ปะทะเดือด "ประวิตร โรจนพฤกษ์" ปมปิดชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้ (7 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก “ไพรวัลย์ วรรณบุตร“ ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า “ชายแดนปิดแล้วนะคะ มึงอดกินผงชูรส อดกินมาม่ากับปลากระป๋องสามแม่ครัวแน่นอน ปล. จะรบกับไทย แต่ตู้เย็นที่บ้านยังใช้ภาษาไทยอยู่เลยอีฮุนดุ๋ย“อย่างไรก็ตามดังกล่าว เฟซบุ๊ก “Pravit Rojanaphruk“ หรือ นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส เครือหนังสือพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมโพสต์ข้อความว่า “หลวงพี่ไพรวัลย์ท่านอาจยังไม่ทราบว่า เวียดนามและจีนก็น่าจะผลิตผงชูรส ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และตู้เย็นได้เหมือนกัน...ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่ๆคือผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ของไทย > ว่าด้วยสังคมที่เอาปืนยิงเท้าตนเองแล้วฟิน (How to shoot oneself in the fooot and be happy about it.)“ด้าน “แพรี่ ไพรวัลย์“ โต้กลับว่า ”ก็ให้มันซื้อจากที่อื่นไปค่ะ แต่ไม่ใช่มาซื้อของไทยใช้ของไทย แดกของไทยจนพุงกาง แดกทุกอย่างแม้แต่กระทั่งเกลือยันเหล้าขาวแล้วก็หันกระบอกปืนมาใส่คนไทยปล. ย้ำว่าดิฉันไม่สนับสนุนสงครามนะคะ แต่ขอให้กำลังใจทหารอย่างเต็ม 100 ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ดิฉันเห็นด้วยกับการใช้มาตรการทุกอย่าง (เช่นการปิดชายแดน) เพื่อกดดันให้เกิดกระบวนการการเจรจากันอย่างสันติภาพ“ล่าสุด “นายประวิตร โรจนพฤกษ์” ได้ตอบกลับเช่นเดียวกันว่า “หลวงพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ท่านกรุณาตอบผมแล้วว่า "ก็ให้มันซื้อจากที่อื่นไปค่ะ แต่ไม่ใช่มาซื้อของไทยใช้ของไทย แดกของไทยจนพุงกาง แดกทุกอย่างแม้แต่กระทั่งเกลือยันเหล้าขาวแล้วก็หันกระบอกปืนมาใส่คนไทย ..."คือ...ท่านตอบเหมือนกับว่าท่านหลวงพรี่คิดว่าบริษัทไทยที่ผลิตผงชูรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว และเหล้าขาว ผลิตเพื่อแจกให้ชาวกัมพูชาบริโภคฟรีๆ >ผมขอเสนอให้เปิดคอร์สเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นในวัดครับ เพราะทำเช่นนี้ ซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยที่บักโกรกในปีนี้แน่นอน!!!สินค้าเหล่านั้น จีนและเวียดนาม พร้อมเข้าเสียบแทนแน่นอน แล้วพอโดนเสียบแล้ว โอกาสที่จะกลับไปขายของไทยเหล่านี้ในเขมรก็ยากขึ้น