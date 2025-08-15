ไล่ออก! นักเรียน ม.5 ทำร้ายครูไม่พอใจเรื่องคะแนนสอบ โรงเรียนยันผิดวินัยร้ายแรง

ปิดฉากด้วยการไล่ออก กรณีนักเรียนชั้น ม.5 ก่อเหตุทำร้ายครูผู้สอนเพียงเพราะไม่พอใจที่ได้คะแนนสอบ 18 เต็ม 20 ในที่สุดคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีมติเอกฉันท์ให้พ้นสภาพนักเรียนทันที แม้ก่อนหน้านี้จะมีการให้โอกาสและดูแลสภาพจิตใจ แต่การกระทำรุนแรงถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงที่ไม่สามารถให้อภัยได้!
จากกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในวงการการศึกษา เมื่อคุณครูผู้สอนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 10 ปี ถูกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำร้ายร่างกาย เนื่องจากไม่พอใจที่ครูให้คะแนนสอบกลางภาค 18 คะแนนเต็ม 20
ต่อมามีรายงานว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ก่อเหตุ ทางโรงเรียนยืนยันว่านักเรียนได้แสดงความสำนึกผิดและได้เข้าไปขอโทษคุณครูขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองฉางแล้ว ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตของเด็กอย่างใกล้ชิด โดยยังคงรักษาสถานภาพการเป็นนักเรียนไว้ แต่ในช่วงนี้จะให้นักเรียนเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ปกติ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. เพจ "โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จ.อุทัยธานี" ออกประกาศไล่ออกนักเรียนชั้น ม.5 ผู้ก่อเหตุแล้ว โดยได้รับมติอย่างเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน