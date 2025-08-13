เถียงคอเป็นเอ็น! “เพ็ญ โบนา” ปัดเขมรวางทุ่นระเบิดใหม่ ยันชื่อเสียงกัมพูชากระฉ่อนโลกเป็นนักเก็บกู้ไม่ใช่ผู้วาง

โฆษกรัฐบาลกัมพูชา แถลงปฏิเสธวางทุ่นระเบิดใหม่ทำให้ทหารไทยสูญเสียขา 1 นายเมื่อเช้าวันที่ 12 ส.ค. อ้างปฏิเสธมาแล้วหลายครั้ง โวชื่อเสียงของกัมพูชาดังกระฉ่อนโลกในฐานะนักเก็บกู้ทุ่นระเบิด ไม่ใช่ผู้วางทุ่นระเบิดใหม่
ในการแถลงข่าวประจำวันที่ 13 ส.ค.นายเพ็ญ โบนา หัวหน้าโฆษกรัฐบาลกัมพูชา ได้กล่าวถึงกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาดขาด 1 นายในพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม เมื่อเช้าวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้ทหารไทยอีก 3 นายเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บสูญเสียขาเช่นกัน โดยนายเพ็ญ โบนา ได้ปฏิเสธว่า ข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่นั้น ไม่มีมูลความจริง กัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วหลายครั้ง โดยยืนยันว่าไม่เคยวางทุ่นระเบิดใหม่ และยึดมั่นในอนุสัญญาออตตาวาอย่างเคร่งครัด
“ในเรื่องนี้ กัมพูชาในปัจจุบันชื่อเสียงในการกำจัดและทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ไม่ใช่การวางทุ่นระเบิดใหม่” โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าว
นายเพ็ญ โบนา กล่าวอีกว่า กัมพูชาเป็นรัฐภาคีที่น่าภาคภูมิใจของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งกัมพูชาได้ให้สัตยาบันในปี พ.ศ. 2542 และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศในความพยายามกำจัดทุ่นระเบิดทั้งในและต่างประเทศ
กัมพูชาย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ชัดเจน และแน่วแน่ที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อตกลง 13 ประการที่บรรลุระหว่างการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนกัมพูชา-ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ร่วมกับผู้สังเกตการณ์จากมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงเจตนารมณ์และความตกลงในระหว่างการประชุม GBC สมัยพิเศษ ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะคงกำลังทหารที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายใดๆ เพิ่มเติม เช่นเดียวกับที่ข้อตกลงหยุดยิงบรรลุเมื่อเวลา 24:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ไม่ควรมีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารใดๆ รวมถึงการลาดตระเวนไปยังตำแหน่งของอีกฝ่ายหนึ่ง นายเพ็ญ โบนา กล่าว