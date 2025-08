โป๊ะอีก! พ่อลูกตระกูลฮุนทำผิด รธน.กัมพูชา ใช้แผนที่ 1 ต่อ 200,000 รุกรานประเทศอื่น

เมื่อคืนวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Prinya Thaewanarumitkul” ว่า ฮุนเซนและฮุน มาเนตละเมิดรัฐธรรมนูญของตนเอง มีรายละเอียดดังนี้วันนี้ผมไปเปิดดูรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรกัมพูชา (The Constitution of the Kingdom of Cambodia) เพราะอยากรู้ว่าสมเด็จฮุนเซนใช้รัฐธรรมนูญในการสร้าง “ระบอบฮุนเซน” และรักษาอำนาจของตนเองอย่างไร จึงได้ไปเจอมาตราที่ฮุนเซน และฮุน มาเนต ทำผิดในเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยในขณะนี้สองมาตรา คือ มาตรา 53 และมาตรา 2 ซึ่งเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมาก ผมจึงขอนำมาแปลให้อ่านกันดังนี้ครับArticle 53“The Kingdom of Cambodia adopts policy of permanent neutrality and non-alignment. The Kingdom of Cambodia follows a policy of peaceful co-existence with its neighbors and with all other countries throughout the world.“ราชอาณาจักรกัมพูชายึดถือนโยบายความเป็นกลางอย่างถาวร และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ราชอาณาจักรกัมพูชาปฏิบัติตามนโยบาย #การอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นทั้งปวงในโลก“The Kingdom of Cambodia shall not invade any country, nor interfere in any other country's internal affairs, directly or indirectly, and shall solve any problems peacefully with due respect for mutual interests.“ราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่รุกรานประเทศอื่น ทั้งต้องไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ #ต้องแก้ปัญหาทั้งหลายอย่างสันติโดยเคารพผลประโยชน์ของกันและกัน”The Kingdom of Cambodia shall not join in any military alliance or military pact that is incompatible with its policy of neutrality.“ราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องไม่ร่วมในพันธมิตรทางทหาร หรือข้อตกลงทางทหารที่ขัดแย้งกับนโยบายความเป็นกลาง”The Kingdom of Cambodia shall not permit any foreign military base on its territory and shall not have its own military base abroad, except within the framework of a United Nations' request.““ราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่อนุญาตให้มีฐานทางการทหารของต่างชาติอยู่ในเขตแดนของประเทศ และต้องไม่มีฐานทางการทหารของตนเองอยู่ในประเทศอื่นด้วย ยกเว้นภายในกรอบการทำงานตามการร้องขอของสหประชาชาติ”มาตรานี้ของรัฐธรรมนูญกัมพูชาวางหลักการเรื่องการไม่รุกราน การอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านและประเทศอื่นอย่างสันติ และการแก้ปัญหาอย่างสันติโดยเคารพผลประโยชน์ของกันและกัน ซึ่งเขียนไว้ดีมากๆ แต่ฮุนเซนและฮุนมาเนตทำผิดแทบทุกข้อเลยครับ!Article 2“The territorial integrity of the Kingdom of Cambodia shall never be violated within its borders as defined in the 1/100,000 scale map made between the years 1933-1953, and internationally recognized between the years 1963-1969.”“บูรณภาพแห่งอาณาเขตของราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่ถูกล่วงละเมิดภายในเขตแดนที่กำหนดด้วยแผนที่อัตราส่วน 1/100,000 ที่ทำขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1933-1953 และได้รับการยอมรับจากนานาชาติระหว่างปี 1963-1969”มาตรา 2 นี้กำหนดให้ใช้แผนที่ 1 ต่อ 100,000 ที่ทำในปี ค.ศ. 1933-1953 ในการกำหนดเขตแดนของกัมพูชา (ปี 1953 คือปีที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส) ไม่ได้ให้ใช้แผนที่ 1 ต่อ 200,000 ที่ทำไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904!ว่าง่ายๆ คือการที่ฮุนเซนใช้แผนที่ 1:200,000 ที่กินอาณาเขตประเทศไทยเข้ามานั้น เป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญกัมพูชามาตรา 2 ครับ!แผนที่ 1:100,000 นั้นไม่ละเอียดเท่าแผนที่ 1:50,000 ที่ประเทศไทยใช้ แต่ดีกว่าและละเอียดกว่าแผนที่ 1:200,000 ที่กัมพูชาใช้และมีปัญหากับเราแน่ๆ ครับสรุปคือรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ทำผิดแต่กฎหมายระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยิงจรวดใส่พลเรือนกับโรงพยาบาล และการวางกับระเบิด) เท่านั้น #แต่ทำผิดรัฐธรรมนูญของตนเองด้วย! นี่จะเป็นข้อต่อสู้ใหม่ของเราในการเจรจาและในทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับ