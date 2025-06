"อิ๊งค์" ขอบคุณประธานอาเซียนโทร.สอบถามสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ย้ำแนวทางตรงกัน ยึดสันติใช้กลไกทวิภาคีหาทางออก

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 21.30 น.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ได้โทรศัพท์หารือกับนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสมเด็จ ฮุน มาแนด นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยประธานอาเซียนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมขอให้ประเทศไทยและกัมพูชาใช้ความอดกลั้นและใช้มาตรการเพื่อลดความตึงเครียด และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีในทุกมิติระหว่างการพูดคุย นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ที่ได้โทรศัพท์มาสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา และพร้อมให้ความช่วยเหลือในการเจรจาระหว่างกัน พร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ และการปกป้องอธิปไตยของไทยตามหลักสากลระหว่างประเทศด้วยทั้งนี้ ภายหลังการพูดคุย นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความใน X และ เฟซบุ๊ก ว่า "Thank you PM Anwar Ibrahim for the call this afternoon to discuss the Thai - Cambodian border situation and to express readiness to help both sides to resolve the matter. I reaffirmed Thailand’s commitment to a peaceful resolution through existing bilateral mechanisms, while safeguarding our sovereignty in accordance with international law."ขอบคุณท่านนายกฯ อันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ที่ได้โทรศัพท์มาสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา และพร้อมให้ความช่วยเหลือในการเจรจาระหว่างกันค่ะ ดิฉันได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว และการปกป้องอธิปไตยของไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ"นายจิรายุเปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2568 นั้นที่ประชุมได้ เตรียมพร้อมในมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ โดยหลังการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยืนยัน ว่ารัฐบาลและกองทัพ เน้นย้ำความมั่นคงแห่งอธิปไตยไทย โดยผนึกกำลังทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ กับกองทัพและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางมาตรการรับมือกับทุกสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และยังคงยึดมั่นด้วยแนวทางสันติวิธีและกลไกการเจรจาขณะเดียวกัน นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันแนวทางของรัฐบาลไทยที่จะใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ ได้แก่ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Border Commission: JBC), คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา (General Border Committee: GBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ซึ่งเป็นกลไกที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ โดยในวันที่ 14 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ไทยและกัมพูชาจะร่วมกันหารือผ่านการประชุม JBC เพื่อให้มีการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างกัน“การพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนครั้งนี้ ยีนยันว่า แนวทางของไทยในการยึดมั่นสันติวิธีด้วยการเจรจา เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ประธานอาเซียนเห็นสอดคล้องที่จะใช้การเจรจา ในการแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ซึ่งเป็นสากลวิธีที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้รัฐบาลและกองทัพ ได้เตรียมมาตรการไว้อย่างรอบด้านและเป็นไปตามลำดับ เพื่อปกป้องอธิปไตย ดินแดน และผลประโยชน์ของชาติ “นายจิรายุ กล่าว