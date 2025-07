เปิดภาพโรงพยาบาลพนมดงรักฯ ถูกถล่มยับ! หลังกัมพูชายิงถล่มชายแดน เข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม

จากกรณีโรงพยาบาลพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ถูกกระสุนปืนใหญ่ตกที่ด้านหน้าอาคารฉุกเฉิน จำนวน 2 ลูก ซึ่งขณะเกิดเหตุมีผู้ป่วย แพทย์ และพยาบาลอยู่ภายในโรงพยาบาลจำนวนมาก และเหตุเกิดขณะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำทหารบาดเจ็บจากการปะทะมาส่งโรงพยาบาลล่าสุดวันนี้ (24 ก.ค.) เพจ "ประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศ ท่องเที่ยวที่แปลก" เผยสภาพของโรงพยาบาลพนมดงรักได้รับความเสียหายจากเหตุถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงใส่ในครั้งนี้ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า“((( สภาพโรงพยาบาลพนมดงรัก หลังถูกกัมพูชาโจมตีเสียหาย )))((( Condition of Phanom Dong Rak Hospital After Heavy Attack by Cambodia )))**English translation below**โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดน หลังฝ่ายทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แรงระเบิดและกระสุนปืนส่งผลให้โครงสร้างบางส่วนของอาคารโรงพยาบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง กระจกหน้าต่างแตกกระจาย ซากอิฐปูนเกลื่อนพื้น บางจุดเหลือเพียงเสาและโครงอาคารที่ยังยืนอยู่การกระทำที่เกิดขึ้นต่อโรงพยาบาลพนมดงรักในครั้งนี้ เป็นการละเมิดต่อหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะ “อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 4 ค.ศ. 1949” ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้ฝ่ายใดในการสู้รบกระทำการโจมตีต่อสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้โรงพยาบาลนั้นเป็นเป้าหมายทางทหารหรือไม่ก็ตาม ย่อมต้องมีการสอบสวนและพิสูจน์ก่อน ไม่ใช่ใช้กำลังอาวุธทันทีการละเมิดข้อห้ามดังกล่าวถือเป็น อาชญากรรมสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับรัฐ และระดับบุคคล——————————————Phanom Dong Rak Chalerm Phrakiat 80th Anniversary Hospital, located in Bak Dai Subdistrict, Phanom Dong Rak District, Surin Province, has become one of the most severely affected areas following an ongoing border clash. Cambodian troops launched a series of attacks since early this morning, causing significant destruction.Explosions and gunfire damaged parts of the hospital’s infrastructure. Shattered glass, scattered debris, and collapsed walls now mark the site. In several areas, only columns and structural frames remain standing.This attack on Phanom Dong Rak Hospital constitutes a serious violation of international humanitarian law—particularly the Fourth Geneva Convention of 1949, which explicitly prohibits any party in armed conflict from targeting medical facilities, health personnel, ambulances, or related infrastructure. Even if a hospital is suspected of being used for military purposes, thorough investigation and due process must precede any action. The use of force without verification is unequivocally unlawful.Such violations are classified as war crimes under international law and may lead to prosecution of those responsible-both at the state level and individually-before international judicial bodies.