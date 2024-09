ททท. เตรียมจัดงาน DNA Travel & Fair Festival ครั้งแรกกับการค้นหาตัวตนผ่าน Your Travel DNA ที่สามารถออกแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเองในงานนี้งานเดียว

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals : STGs) เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยนักท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องการประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและตรงกับความสนใจของตนเองมากขึ้นดังนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับจุดหมายปลายทางและกิจกรรมที่แต่ละคนสนใจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดงาน DNA (Destination Navigator Assessment) Travel & Fair Festival ขึ้น โดยออกแบบมาเพื่อเน้นการท่องเที่ยวแบบ Stylecation ในรูปแบบตรงใจ ตอบโจทย์ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม โดยมีการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวที่เน้นการผจญภัย ท่องประวัติศาสตร์ ดื่มด่ำธรรมชาติ ไหว้พระสักการะตามความเชื่อและความศรัทธา และการท่องเที่ยวแบบเน้นการสร้างคอนเทนต์ โดยได้นำเทคโนโลยีอย่าง AI (Artifitial Intellegnce) มาเป็นผู้ช่วยในการวางแผน ทริปท่องเที่ยวในอนาคต การออกแบบกิจกรรมที่จะสร้าง Immersive Experience ให้กับผู้ร่วมงาน พร้อมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน ตอบโจทย์ทุก Stylecation ที่สำคัญ และยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคตททท. ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการผ่าน Your Travel DNA ที่นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะกับตนเอง และสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและไม่เหมือนใคร ทั้งในเรื่องของการผจญภัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และการพักผ่อน โดยมีการจัดกิจกรรมและแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสาหรับคนรักกิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น หรือการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการ การพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกาย ผ่าน 5 โซนหลักภายในงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ชาร์จความสดชื่นและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความร่มรื่น ผ่านการสำรวจพื้นที่สีเขียวและเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ลิ้มรสวัตถุดิบท้องถิ่น เรียนรู้สมุนไพรและกลิ่นหอมจากธรรมชาติ พร้อมสัมผัสสัตว์ประจำอุทยานไทยผ่านเทคโนโลยี Projection Mappingท่องเที่ยวสายลุย ท้าทายทุกความกล้า พร้อมเผชิญหน้าทุกการผจญภัย พบกับการผจญภัยเสมือนจริงผ่าน VR ทั้งการเดินเที่ยว, การตะลุยด่านบน ATV, การท่องโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา และการเล่นเซิร์ฟในทะเลจำลองที่ไม่ต้องกลัวเปียกท่องเที่ยวสายคอนเทนต์ แชะ แชร์ เช็กอินห้ามพลาด ไปไหนต้องมีคอนเทนต์ พบกับจุดเช็กอินที่เหล่าอินฟลูสายท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด ทั้งชิมร้านอร่อย มุมถ่ายรูป สร้างคอนเทนต์ตามรอยคนดังท่องเที่ยวสายศรัทธา เส้นทางความเชื่อ เสริมแต้มบุญ หนุนพลังใจ พบกับกิจกรรมศรัทธาพาเที่ยวไทยที่ให้คุณร่วมสัมผัสเส้นทางความเชื่อ เคล็ดลับสักการะให้ปัง รับ Wallpaper มงคล และร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์เสริมสิริมงคลท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ ย้อนวันวานผ่านกาลเวลา เดินทางสำรวจเรื่องราวในอดีต พบกับกิจกรรม ONCE UPON A TIME ย้อนวันวานพาชมแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีชีวิตในอดีต พาย้อนเวลาด้วยเทคโนโลยี Visual Effect พร้อมกับกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ อีกมากมายนอกจากจะได้ท่องเที่ยวไปในโซนต่าง ๆ แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย มูลค่ากว่า 400,000 บาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน พร้อมรับชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน ต้าห์อู๋-พิทยา โมบายล์-พิมรภัส เป๊ก ผลิตโชค และส้ม-มารี รวมถึงร่วมพูดคุยแบบใกล้ชิดกับ Influencer และ Vlogger จาก 4 Stylecation ได้แก่ พลอย จาก Pigkaploy (สายอินฟลู) เบนซ์ จาก The Gaijin Trips แบกเป้เที่ยวคนเดียว (สายลุย) วิว จาก Point of View (สายประวัติศาสตร์) และบาส จาก Go Went Go (สายธรรมชาติ)ททท. เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพและช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการกระจายรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนต่าง ๆ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นตัวอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ TAT Contact Center หรือโทร. 1672 Travel Buddy