ททท.จัดงาน Amazing Thailand Travel Market รวมดีลลดพิเศษบริการท่องเที่ยวสูงสุดถึง 80%

พร้อมนำเสนอโปรโมชันและส่วนลดพิเศษจากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย ลดสูงสุด 80% พร้อมนำเสน่ห์ความเป็นไทยทั้งผลิตภัณฑ์ และการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทย สอดรับนโยบาย Ignite Thailand เตรียมดันประเทศไทยเป็น Tourism Hub ระดับโลกขณะที่กิจกรรม Amazing Thailand Travel Market ถือเป็นการสร้างโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และเป็นโอกาสช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วง Low Season ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันให้ไทยเป็น Tourism Hub ประกอบกับประเทศไทยติดอันดับ Destination ด้านการท่องเที่ยวระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากเมืองท่องเที่ยวหลักแล้ว จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของเรายังมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ และมีความพร้อมหลายด้านที่จะตอบโจทย์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ อันจะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2567สำหรับการจัดงาน Amazing Thailand Travel Market ในวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานพาร์ค พารากอน สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามนโยบาย Ignite Thailand ของรัฐบาล นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และมาตรฐานที่ดีผ่านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยมุ่งนำเสนอความเป็นไทย “Soft Power เสน่ห์ไทย” ด้วย 5 Must Do in Thailand ผ่านเอกลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของไทยด้านต่าง ๆ ได้แก่ มวยไทย (Must Beat) อาหารไทย (Must Eat) วัฒนธรรมไทยและแหล่งท่องเที่ยวในไทย (Must Seek) ผ้าและสินค้าหัตถกรรมไทย (Must Buy) และการแสดงโชว์ไทย (Must See) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยอย่างใกล้ชิดยิ่งไปกว่านั้น ททท.และหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันรวบรวมสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุดถึง 80% จากสถานประกอบการต่างๆ ครอบคลุมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท เช่น โรงแรมที่พัก เช่น โรงแรมบาร์เซโล่โคโคนัทไอส์แลนด์ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่าภูเก็ต และโรงแรมอวานี พลัส เขาหลักรีสอร์ท ประเภทกิจกรรมนันทนาการด้านการท่องเที่ยว เช่น สวนน้ำสยามอะเมซิ่งพาร์ค และสวนน้ำวานา นาวาวอเตอร์จังเกิ้ล หัวหินประเภทผ้าและสินค้าหัตถกรรม เช่น พิชชา โคลธิเออร์ ซอมพอล้านนา ยาหยี ประเภทสุขภาพและความงาม เช่น บันยันทรีสปา ภูเก็ตโอเอซิสสปา แอทนิมมาน ประเภทบริษัทนำเที่ยว เช่น บริษัท เทรดเฮล จำกัด บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีการออกบูทอื่นๆ เช่น บูทนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมวยไทย โดยบัวขาวแกลลอรี่ และบูทผลไม้ “อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน ตอน ยกสวนมาป่วนเมือง” ซึ่งมีผลไม้จากภาคตะวันออกให้เลือกซื้ออย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะทุเรียน ราชาผลไม้ของไทย พร้อมด้วยสินค้าและบริการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายนอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ได้แก่ “กิจกรรมซื้อ แลก แจก ฟรี” เพียงซื้อสินค้าหรือถ่ายภาพเช็กอินภายในงาน และโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติด #AmazingThailandTravelMarketลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว “กิจกรรม โปรดี นาทีทอง” จำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ 9 บาท และยังจัด “กิจกรรม live ขายสินค้า” ผ่านเพจ ปันโปร Punpromotion ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 5.4 ล้านคนอีกด้วย ทั้งภายในงานยังเพิ่มบรรยากาศสุดเพลิดเพลินกับการแสดงและการสาธิตศิลปวัฒนธรรมที่ได้สร้างสรรค์นำอัตลักษณ์ไทยมาผสมผสานกับความร่วมสมัย ได้แก่ การแสดงเซิ้งเพาเวอร์ ฟ้อนโคมคำ การแสดงรากไทย ฟ้อนร่มลวดลายผ้า ชุดมโนราห์นารี นาฏมวยไทย การแสดงชุดบุปผาบรรณาการ การแสดงชุดราตาลีกีปัส การแสดงรวมใจไทย 4 ภาค เป็นต้น รวมถึงการแสดงดนตรีท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการสาธิตและ workshop สินค้าหัตถกรรมไทย ได้แก่ เพนต์ร่ม เพนต์หน้ากากผีตาโขน ทำโมบายล์ธุงใยแมงมุม ให้ร่วมสนุกตลอดระยะเวลาการจัดงานททท.เชื่อมั่นว่ากิจกรรม Amazing Thailand Travel Market จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจ ดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และมาตรฐานที่ดีของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่หมุดหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่แข็งแรง สมดุลและยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ amazingthailandtravelmarket.com หรือ Line Official Account : @tattravelmarket เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.