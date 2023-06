ททท. ปลุกกระแส 5F เปิดตัวโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot เพิ่มมูลค่าสินค้าวัฒนธรรม อัดแน่นกิจกรรมชวนสัมผัสเสน่ห์เที่ยวไทยทุกมิติ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot ภายใต้แนวคิด Local to Global เชื่อมไทยสู่โลก ส่งเสริมวัฒนธรรม Soft Power ของไทยให้กลายเป็นสินค้าทางการส่งออกที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด BCG Model และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกระจายไปยัง 5 ภูมิภาคและมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายขององค์กรในปีท่องเที่ยวไทย 2566สำหรับโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot ประกอบด้วย กิจกรรม 2 ส่วนหลัก ได้แก่ กิจกรรมสร้างการรับรู้ทางสื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Tiktok โดยใช้ Celebrity Marketing ผนึกกำลังตัวแทน Soft Power 3 มิติหลัก เรื่อง F-Food F-Fashion และ F-Fight และ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งรูปแบบ Online และ On-site ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้กิจกรรมออนไลน์ร่วมกับ Influencer ผ่านแอปพลิเคชั่น Tiktok โดยเริ่มต้นส่งเสริม F-Food ผ่าน การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) โดยเชิญอินฟลูอินเซอร์สายกิน พีช-ภูณทัศน์ วิวัฒพัฒนอนันต์ หรือเจ้าของช่อง Youtube "พีช อีท แหลก" ตัวแทน “Gastronomer”ที่จะพาทุกคนเดินทางออกไป ตามรอย ความอร่อย ลิ้มรสเสน่ห์ของอาหารคาวหวานทั่วไทย พร้อมชวนร่วมกิจกรรมแบ่งปันพิกัดอร่อยบอกต่อผ่านแฮชแท็ก #Gastronomer และ #(ชื่อเมนูที่ชอบ) เพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท โดยรางวัลต่อที่ 1 รับโค้ดส่วนลด สำหรับสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชัน Robinhood มูลค่า 50 บาท รวม 10,000 รางวัล ร่วมสนุกได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 และต่อที่ 2 ลุ้นรับ Voucher สำหรับใช้บริการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล โดยกำหนดประกาศผลรางวัลต่อที่ 2 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566ต่อด้วยกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายงามอย่างไทยส่งเสริม F- Fashion ด้วยกิจกรรม “ใส่ผ้าไทยไปเที่ยว” พบกับ เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ที่จะมาร่วมปลุกกระแสฟีเว่อร์ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ชวนทุกคนออกไปเที่ยวทั่วไทยด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น และนำเสนอเป็นวิดีโอคอนเทนต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Tiktok พร้อมติด #ใส่ผ้าไทยไปเที่ยว เพื่อลุ้นรับรางวัลโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และสินค้า OTOP บนแอปพลิเคชั่น Lazada จำนวน 5,000 โค้ด และ ลุ้นรับกางเกงช้าง กางเกงแฟชั่นไทยยอดฮิต จำนวน 4,000 ตัว ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2566และ F- Fight ในกิจกรรมที่ 3 กับ “Muay Thai Dance Challenge” กับ บัวขาว-สมบัติ บัญชาเมฆ เพียงถ่ายวิดีโอ Dance Challenge ท่าเต้นมวยไทยสนุกๆ ตามวิดีโอต้นแบบของ บัวขาว บัญชาเมฆ และโพสต์ลง แอปพลิเคชั่น TikTok พร้อมติด #MuayThaiDanceChallenge เพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท จำนวน 335 รางวัล อาทิ กางเกงมวยไทยพร้อมลายเซ็นบัวขาว บัญชาเมฆ บัตรสมาชิก Dual Club Class membership Fitness First บัตรชมมวยเวทีราชดำเนิน เป็นต้นนอกจากนี้ ททท. ยังได้จัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 5F นำเสนอโปรโมชั่นและมอบส่วนลดพิเศษสำหรับใช้บริการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการทั่วไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2566 ทั้งรูปแบบ On-site และ Online ผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood และ Lazadaโดยนำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ F-Fashion ภาคเหนือ จ.แพร่ ชวนใส่ผ้าไทย ไปแอ่วเหนือ พร้อมตื่นเต้นกับ “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ” Fashion Show ผ้าไทย และสนุกไปกับ TAT Mirror Thai Fabric ถ่ายรูปกับ effect ชุดผ้าไทย ผ่านตู้ถ่ายภาพสุดล้ำสมัย / F-Food ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เปิดประสบการณ์กับอาหารอีสานขนานแท้ ยกระดับอาหารถิ่น Local to Royal กับ กิจกรรม Esan Food Testing ชิมอาหารอีสานกับเชฟอาหารอีสานชื่อดัง / F-Fight ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมสนุกไปกับบูธกิจกรรมมวยไทย พร้อมบูธขายสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์กีฬา และอาหารไทย / F-Festival ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี สัมผัสประสบการณ์เทศกาลผ่านเทคโนโลยีทันสมัย AR เสมือนจริง และ F-Film ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ชวนประชันความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรม Thai Film Soft Power คลิปแหล่งท่องเที่ยว ตามรอยหนังไทย ลุ้นรางวัลเงินสด มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท และสุดพิเศษกับนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ร่วมโครงการฯภายในงานแถลงข่าวฯ ททท. ยังได้เปิดตัวแคมเปญ Year of Thai Gastronomy ตอกย้ำปีท่องเที่ยวไทย 2566 สะท้อนความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมอาหารไทย ชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามรอยอาหารถิ่นทั่วไทย พบกับส่วนลดร้านอาหารทั่วประเทศ จำนวน 350 ร้าน และจุดสแกน QR Code เพื่อรับส่วนลดมากมาย รวมทั้ง จะนำเสนอวัฒนธรรมอาหารในทุกพื้นที่การจัดงาน มีการเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “Soft Power Tourism Booster Shot” โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. พีช-ภูณทัศน์ วิวัฒพัฒนอนันต์ อินฟลูเอ็นเซอร์ด้านอาหาร เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ อินฟลูเอ็นเซอร์ด้านแฟชั่น และ บัวขาว-สมบัติ บัญชาเมฆ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล Soft Power แต่ละด้าน ทั้งนี้ ททท. ยังได้นำร่องจัดกิจกรรม “Thailand Soft Power Week” ออกบูธกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดโชว์พิเศษ Soft Power 5F ระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า The EmQuartierบรรยากาศกิจกรรมโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot ได้รับความสนใจจากประชาชนมากมาย นอกจาก ผู้อำนวยการภูมิภาค และจาก 5 ภูมิภาค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมเป็นพันธมิตร อาทิ ปานตา จองศิริเลิศ TikTok Brand Partnerships Manager. อรวรรณ เกลียวปฏินนท์ จาก อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์,และวิลาสินี จิวานนท์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot เพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsoftpower หรือ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy