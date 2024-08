ททท. เลือกหัวหิน ชูเสน่ห์อาหารไทย ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (10 ส.ค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “Amazing Food Festival 2024 @HUA HIN” โดยมี ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Amazing Food Festival 2024 @HUA HIN” ณ สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร โดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เสิร์ฟเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ ชูเสน่ห์อาหารไทย ยกระดับเทศกาลอาหารสู่ระดับสากล ให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารดร.เพ็ญพิสุทธิ์ กล่าวว่า การจัดงาน Amazing Food Festival 2024 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ 3 ของการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และถือเป็นกิจกรรมโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างการรับรู้พื้นที่อัตลักษณ์ด้านอาหารไทยได้อย่างชัดเจน แล้วยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวรูปแบบเชิงอาหาร ถือว่าเป็นการสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้เกิดการขยายเวลาการท่องเที่ยว เป็นการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น ที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและภาพรวมของประเทศได้ นอกจากนี้การจัดงาน Amazing Food Festival 2024 ได้ชูนโยบาย Ignite Thailand’s Tourism ของรัฐบาล พร้อมจัดเต็มกับกิจกรรมอีเวนต์และงานเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศตลอด 365 วัน สำหรับงาน Amazing Food Festival 2024 เป็นการดึงเสน่ห์ของอาหารไทยทั่วทุกภูมิภาค ชูจุดเด่นและช่วยผลักดันวัตถุดิบของอาหารไทยในการเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยสู่สายตาโลกนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ขานรับนโยบาย Ignite Thailand’s Tourism ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอีเวนต์และงานเทศกาลต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว จึงเป็นที่มาของการจัดงานเทศกาลอาหาร Amazing Food Festival 2024 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ ด้วยการดึงเสน่ห์ของอาหารไทยทั่วทุกภูมิภาค ชูจุดเด่นสู่ จุดขายและช่วยผลักดันวัตถุดิบของอาหารไทยผ่านกลยุทธ์ 5 Must Do in Thailand ในมิติของ Must Tasteเพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสลิ้มลองอาหารไทยที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงต่อยอดสู่การเดินทางท่องเที่ยว โดยนำเสนอด้วยแนวคิด “Good Food Good Vibes” และเลือกพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีศักยภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และที่สำคัญมีร้านอาหารชื่อดังมากมายที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Lover) พร้อมกันนี้ ททท. ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainable) ด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้หวังว่าการจัดงานฯ ในครั้งนี้จะสามารถสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการออกเดินทางท่องเที่ยวตามหาร้านอร่อยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีภายในงาน “Amazing Food Festival 2024 @HUA HIN” รวบรวมความพิเศษเอาใจนักท่องเที่ยวสายชิม สายกิน และสายโซเชียลให้มาอัปเดตลิ้มลองความอร่อย เปิดประสบการณ์ลิ้มรสวัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น ของภูมิภาคต่าง ๆ จากทั่วประเทศไทยแบบอร่อยจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารระดับ MICHELIN GUIDE ร้านอาหารชื่อดัง ที่กำลังได้รับความนิยม ร้านอาหารร่วมสมัย ร้านสตรีทฟู้ดท้องถิ่นที่เป็นที่นิยม ร้านอาหารดังของภูมิภาคต่างๆ และการออกบูทจำหน่ายสินค้า Art and Craft และบูทจากผู้ประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตการสอนทำอาหาร โดยเชฟมีชื่อเสียง เชฟฮั่ง-ไพบูลย์ กุลวราพร Baan head chef, เชฟรุ่นใหม่ เชฟธันวา-จิตนเร บุญแสงวัฒน์ Private chef และ F&B consultant และเชฟชุมชนท้องถิ่น จากชุมชนปากน้ำปราณ-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอมจงรวย พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip ที่ชุมชนปากน้ำปราณ เพื่อทำกิจกรรมในชุมชนและเรียนรู้ต้นกำเนิดแห่งวัตถุดิบด้านอาหารของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Facebook Page : Amazing Food Festival 2024 ก่อนจะเพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานไปกับการแสดงดนตรี จากศิลปินชื่อดัง วง SERIOUS BACON, โอ๊ต ปราโมทย์, พลเชษฐ์, URBOYTJ, Morvasu และส้ม มารี มอบให้ชาวหัวหินและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบจัดเต็มตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานททท. คาดว่าการจัดงาน “Amazing Food Festival 2024” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ชื่นชอบอาหารมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากต่อไป ซึ่งการจัดงานฯ ในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่การจัดงานไม่น้อยกว่า 15,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท