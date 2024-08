ททท. จัดเต็ม “Amazing Food Festival 2024” ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกทัพร้านอาหารดัง ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร ยกระดับ Soft Power

ภายในงาน “Amazing Food Festival 2024 @HUA HIN” รวบรวมความพิเศษเอาใจนักท่องเที่ยวสายชิม สายกิน และสายโซเชียลให้มาอัพเดตลิ้มลองความอร่อย เปิดประสบการณ์ลิ้มรสวัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของภูมิภาคต่างๆ จากทั่วประเทศไทยแบบอร่อยจุใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารระดับ MICHELIN GUIDE ร้านอาหารชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยม ร้านอาหารร่วมสมัย ร้านสตรีทฟู้ดท้องถิ่นที่เป็นที่นิยม ร้านอาหารดังของภูมิภาคต่างๆ และการออกบูทจำหน่ายสินค้า Art and Craftและบูทจากผู้ประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตการสอนทำอาหาร โดยเชฟมีชื่อเสียง “เชฟฮั่ง ไพบูลย์ กุลวราพร” Baan head chef, เชฟรุ่นใหม่ “เชฟธันวา จิตนเร บุญแสงวัฒน์” Private chef และ F&B consultant และเชฟชุมชนท้องถิ่น จากชุมชนปากน้ำปราณ-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอมจงรวย พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip ที่ชุมชนปากน้ำปราณ เพื่อทำกิจกรรมในชุมชนและเรียนรู้ต้นกำเนิดแห่งวัตถุดิบด้านอาหารของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ Facebook Page : Amazing Food Festival 2024 ก่อนจะเพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานไปกับการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง วง SERIOUS BACON, โอ๊ต ปราโมทย์, พลเชษฐ์, URBOYTJ, Morvasu และส้ม มารีมอบให้ชาวหัวหินและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบจัดเต็มตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน และภายในงานเรายังได้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนึกถึงความยั่งยืน พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการคัดแยกขยะตามจุดทิ้งแยกขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะอย่างถูกต้องสนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Amazing Food Festival 2024