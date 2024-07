ททท. จัดเต็ม “Amazing Food Festival 2024” ภูเก็ต ยกทัพร้านอาหารดัง ชูเสน่ห์อาหารไทย ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบความพิเศษจัดเต็มครั้งยิ่งใหญ่กับงานเทศกาลอาหารยกระดับเทศกาลอาหารสู่ระดับสากลที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้วยแนวคิดนำเสนอสุดยอดร้านดังที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีมากมายไว้ภายในงานเดียว เพื่อให้อาหารเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงต่อยอดสู่การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศโดยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ ภูเก็ตเอาท์ดอร์ อารีนา ฝั่งฟลอเรสต้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ชูจุดเด่นและช่วยผลักดันวัตถุดิบของอาหารไทยในการเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยสู่สายตาโลก เปิดประสบการณ์เติมเต็มความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Lover) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารภายในงาน “Amazing Food Festival 2024” รวบรวมความพิเศษเอาใจนักท่องเที่ยวสายชิม สายกิน และสายโซเชียลให้มาอัพเดตลิ้มลองความอร่อย เปิดประสบการณ์ลิ้มรสวัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของภูมิภาคต่างๆ จากทั่วประเทศไทยแบบอร่อยจุใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารระดับ MICHELIN GUIDE ร้านอาหารชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยมร้านอาหารร่วมสมัย ร้านสตรีทฟู้ดท้องถิ่นที่เป็นที่นิยม ร้านอาหารดังของภูมิภาคต่างๆ และการออกบูธจำหน่ายสินค้า Art and Craft และบูธจากผู้ประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตการสอนทำอาหารโดย “เชฟบิ๊ก ภูริพรรษ ใจวีระวัฒนากุล” ผู้ชนะจากรายการ Stars Chef Thailand “เชฟเก้า วาโย นิสัชชนาการ” Head of Cold kitchen Hilton Bangkok grand Asoke และเชฟจากชุมชนวิสาหกิจชุมชนบางโรง และชุมชนบ้านบางเทา-เชิงทะเล พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน เข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip ที่ชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำกิจกรรมในชุมชนและเรียนรู้ต้นกำเนิดแห่งวัตถุดิบด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต สามารถลงทะเบียนได้ที่ Facebook Page: Amazing Food Festival 2024 ก่อนจะเพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานไปกับการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง ชาติ สุชาติ, วง Getsunova, เอิ๊ตภัทรวี,อ๊อฟ ปองศักดิ์, แตงโม เดอะวอยซ์, และซานิ นิภาภรณ์ ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน พร้อมเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Amazing Food Festival 2024