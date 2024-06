GMM MUSIC รุก T POP ต่อเนื่อง... เปิดตัว “V3RSE” บอยกรุ๊ปสายร้อง รุ่นใหม่ น่าจับตา!!

ได้ฤกษ์เปิดตัวศิลปินใหม่ที่น่าจับตา “V3RSE” (เวิร์ส) บอยกรุ๊ปสายร้อง รุ่นใหม่ วงเดียวของตลาด T POP ตอนนี้ จากค่าย White Music ภายใต้สังกัด GMM MUSIC ประกอบด้วย “โทรุ-สงกรานต์-พีค” (โทรุ ทากิซาว่า, สงกรานต์-จตุพร กล่อมกลิ่นสุข, พีค-ณฐกร รัตนเพชร) 3 หนุ่ม 3 เสียงที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนและเฉพาะตัว ถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างกลมกลืนลงตัว กับผลงานเพลงเดบิวต์ “เอาไงครับ?” (This or That?) พร้อมโชว์สเตจแรกในงาน V3RSE DEBUT SHOWCASE เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ลาน Metro Mall MRT จตุจักร ท่ามกลางเสียงต้อนรับกระหึ่มจากแฟนๆ โดยงานเดบิวต์นี้ยังได้รุ่นพี่มากฝีมือ “ไปร์ท getsunova” รับหน้าที่ Music Director ด้วย“V3RSE” (เวิร์ส) บอยกรุ๊ปสายร้อง ที่ชื่นชอบและได้รับแรงบันดาลใจ จากเสียงเพลงและ visaul เท่ๆ ยุค 90s โดยที่มาของชื่อ “V3RSE” (เวิร์ส) คือท่อนเพลงหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เพลงๆ หนึ่งสมบูรณ์ เปรียบเหมือนวง “V3RSE” (เวิร์ส) ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไป ก็จะไม่ใช่ “V3RSE” (เวิร์ส) ที่สมบูรณ์ลงตัวสำหรับซิงเกิลเปิดตัว เพลง “เอาไงครับ?” (This or That?) ได้คู่หู “ปู๋ ปิยวัฒน์” กับ “โฟร์ ประทีป” ผู้ร่วมปลุกกระแส T POP มาร่วมแต่งเพลงและเรียบเรียง ในสไตล์เรโทร 90s ที่ Groovy ฟังง่าย ติดหู มี Mood ขี้เล่นจากบุคลิกและตัวตนของ 3 หนุ่ม โดยเนื้อหาเพลงพูดถึงการจีบสาวในสไตล์ของหนุ่มๆ มีความขี้หยอด สอดแทรกด้วยความกวน รวมถึงยังไม่ทิ้งเสน่ห์ของการร้องแบบรับ-ส่ง และการประสานเสียง ซึ่งบ่งบอกตัวตนของทั้ง 3 คนได้อย่างชัดเจน โดย “โทรุ-สงกรานต์-พีค” ได้บอกถึงความรู้สึกกว่าจะมาถึงวันนี้ว่า...โทรุ : ขอบคุณทุกๆคนที่เชื่อในตัวเรา รวมถึงเราที่ไม่เคยยอมแพ้ จนมีวันนี้ พวกเราได้เดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัว มีเพลง “เอาไงครับ?” ให้ทุกๆคนได้ฟัง หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้ มีความขี้เล่น กวนๆ เหมือนพวกเรา มีความแพรวพราวอยู่ครับ (หัวเราะ)สงกรานต์ : ขอบคุณตัวเองที่ไม่หยุดฝัน และดีใจมากๆที่ได้มาอยู่รวมเป็น V3RSE ขอบคุณ White Music และผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคน ทีมงาน รวมถึงแฟนเพลงทุกๆคนด้วยครับพีค : สำหรับเพลงนี้ พวกเราเสนอไอเดียในเกือบทุกกระบวนการ ทั้งเรื่องการประสานเสียงก็ดีไซน์กับพี่โปรดิวซ์ครับ สุดท้ายผมขอฝาก MV เพลง “เอาไงครับ?” เพลงแรกในชีวิตของพวกเรา ชมได้แล้วที่ YouTube OfficialWhiteMusic และทุกแพลทฟอร์ม อย่าลืม TikTok Challenge ท่าเต้นเวอร์ชั่นง่ายๆสบายๆด้วยครับ ฝากด้วยนะครับ (ยิ้ม)ติดตามฟังและชม MV เพลง “เอาไงครับ?” (This or That?) ทาง YouTube : OfficialWhiteMusic และทุกช่องทาง Streaming พร้อมโบนัสคัฟเวอร์อีก 3 เพลงได้ทุกแพลทฟอร์ม และติดตามความเคลื่อนไหวของ “V3RSE” ได้ที่ OfficialV3RSE ทุกแพลทฟอร์ม