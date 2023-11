15 ปีที่รอคอย “เป๊ก-อ๊อฟ-ไอซ์” ย้อนวัย ย้อนวันวาน “Peck Aof Ice InFriendnity Concert” เต็มอิ่มจุใจทุกโมเมนต์

ถือเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษเกือบ 4 ชั่วโมง ที่ ‘ATIME SHOWBIZ’ (เอไทม์โชว์บิส) และ ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) 2 ผู้จัดมืออาชีพและมากด้วยประสบการณ์ ได้เสิร์ฟความสนุกครบรสแบบจัดเต็มให้กับเหล่าแฟน ๆ ของ ‘เป๊ก-อ๊อฟ-ไอซ์’ ในงาน ‘The Concert Application Presents Peck Aof Ice InFriendnity Concert’ – Friend สนิท Fin สนั่น – (เดอะคอนเสิร์ต แอปพลิเคชั่น พรีเซนต์ เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ อินเฟรนด์นิตี้ คอนเสิร์ต) เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบในรอบ 15 ปี ที่มัดรวมทุกโมเมนต์ไว้แบบครบอรรถรส อีกทั้งโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียงสุดอลังการ กองทัพแดนเซอร์หลายสิบชีวิต และคอสตูมเป๊ะปังทุกเซตทุกซีน ทำเอาแฟน ๆ ใจฟูเต็มอิ่มไปกับทุก ๆ โชว์ ที่ ‘เป๊ก-อ๊อฟ-ไอซ์’ ใส่เต็มทุกเอนเนอร์จี้ เพื่อเนรมิตคอนเสิร์ตทั้ง 2 รอบในครั้งนี้ให้พิเศษแบบสุด ๆ และสมการรอคอย 15 ปีความตื่นตาตื่นใจเริ่มตั้งแต่วินาทีแรก กับซีนเปิดตัวของ ‘เป๊ก-อ๊อฟ-ไอซ์’ ที่ทำเอาผู้ชมใจเต้นแรงไปกับการปรากฏตัวอย่างทรงพลังของทั้ง 3 คน ท่ามกลางเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ ยืนยันถึงการเริ่มต้นคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ ก่อนจะเปิดเวทีด้วยเพลงสุดฮิตอย่าง น่ารัก น่าLove, น่ารักเกิน, เหตุผลร้อยแปด, In Love ก่อนจะทักทายและต้อนรับทุกคน เข้าสู่คอนเสิร์ต เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ อินเฟรนด์นิตี้ คอนเสิร์ต (เฟรนด์สนิทฟินสนั่น) ต่อด้วยการเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันในอัลบั้ม Together เมื่อ 15 ปี ที่แล้ว จากนั้นไปฟังเพลงช้าสุดฮิตอย่าง เรื่องไม่ดีไม่จำ และยังนำเพลงใหม่มาร้องในคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรกกับเพลง แค่ลืมไม่ได้ จากนั้นขอเปลี่ยนโหมดมาสู่เพลงสนุก ๆ กับการเปิดตัวเป็นวงบอยแบนด์ ที่ทั้ง 3 คน ตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างดีโดยอีกหนึ่งความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ คือการเปิดตัวแขกรับเชิญคนสนิท ‘ป๊อบ ปองกูล’ และ ‘โอ๊ต ปราโมทย์’ ขึ้นมาร่วมสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในฮอลล์ และร่วมร้องเพลง ไม่ตอบเลยน้า หลังจากนั้น ‘เป๊ก-อ๊อฟ-ไอซ์’ ได้ส่งต่อเวทีให้กับ ป๊อบ ปองกูล และโอ๊ต ปราโมทย์ ได้มอบความสุขผ่านเพลงฮิตอย่าง สลักจิต และ รักแรกจากนั้นต่อด้วยช่วงเมดเล่ย์เพลงช้าเรียกน้ำตา ซึ่งได้ ‘พี่หนึ่ง-จักรวาล’ มาเดี่ยวเปียโนช่วยสร้างบรรยากาศให้ทุกคนภายในฮอลล์อินไปกับเมดเลย์เพลงจากพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น เหนื่อยเกินไปหรือเปล่า, ใจหนึ่งก็รัก อีกใจก็เจ็บ, ชู้ในใจ, อย่าบอกให้ใครรู้, เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ, คนดี ๆ ทำไมไม่รัก, แพ้แล้วพาล, คำถามที่ต้องตอบ, ผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง, จากคนรักเก่า ที่แฟนคลับช่วยกันร้องอย่างสุดเสียงลั่นฮอลล์มาถึงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคน เริ่มจาก ‘ไอซ์ ศรัณยู’ ที่ขอเริ่มต้นด้วยความคึกคักกับเพลงจังหวะสนุก ๆ ในเพลง คนมันรัก, อยากโดนเป็นเจ้าของ, คนใจง่าย ต่อด้วยเมดเลย์เพลงละครสุดฮิต สัญญากาสะลอง, บุพเพสันนิวาส และ รักแท้ ที่มี ‘นุนิว ชวรินทร์’ แขกรับเชิญของไอซ์ขึ้นมาร่วมสร้างความประทับใจ ตามด้วยเพลง คุณและคุณเท่านั้น ที่เรียกได้ว่าโดนใจแฟน ๆ ต้องกรี๊ดจนเจ็บคอ จากนั้นส่งต่อเวทีให้นุนิวได้โชว์เสียงหวานในเพลง กลับมาได้ไหม ที่ร้องออกมาได้เพราะละมุนใจต่อด้วย ‘อ๊อฟ ปองศักดิ์’ เจ้าของเสียงบาดอารมณ์คนฟัง ในเพลง แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ ซึ่งเพลงนี้ได้แร็ปเปอร์สาวมากความสามารถ ‘Milli’ (มิลลิ) มาช่วยแต่งท่อนแร็ปให้อีกด้วย และมาเพิ่มบีทความสนุกกันต่อในเพลง สุดปัง ที่พลังเสียงร้องของอ๊อฟ บวกกับพลังเอเนอร์จี้แบบจัดเต็มของมิลลิ ทั้งร้อง ทั้งเต้น สามารถสะกดคนดูได้ทั้งฮอลล์ และมาซึ้งกันต่อกับอ๊อฟในเพลง Smile, คิดถึง เรียกว่าเศร้ากันแบบสุดๆ ไปเลยทีเดียวมาถึงคนสุดท้าย ‘เป๊ก ผลิตโชค’ ที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน ชวนแฟน ๆ มาขยับกันเบา ๆ ในเพลง Touch My Body และ Night Bird ที่งานนี้จัดเต็มทั้งแดนเซอร์ บวกกับการมาโชว์สเต็ปสุดเท่เล่นไปกับกราฟฟิคสุดตระการตาบนจอ LED จากนั้นก็ถึงคิวเปิดตัวแขกรับเชิญที่มาสร้างสีสัน และเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้สนั่นฮอลล์ ‘New Country’ (นิวคันทรี่) ที่มาในเพลง Stand By หล่อ ทำเอาแฟน ๆ ทั้งกรี๊ด ทั้งนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวมาถึงซีนพิเศษทั้ง 3 คนก็ออกมารวมตัวกันอีกครั้งบนเวที ในเพลง แค่คนโทรผิด ที่งานนี้จัดมาอย่างยิ่งใหญ่ ที่มีนักแปลภาษามือกว่า 50 ชีวิตอยู่บนเวที สร้างความตื่นตาอย่างไม่หยุดหย่อน และจะเป็นเพลงที่ทุกคนจะจดจำไปอีกนานแสนนาน จากนั้นชวนแฟน ๆ ลุกขึ้นมาเต้นไปกับเมดเลย์เพลงร็อคสนุก ๆ จะรักหรือจะร้าย, เล่นของสูง, คุกเข่า, จิ๊จ๊ะ, ขอบคุณที่รักกัน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตกับเพลงเพราะ ๆ ความหมายดี ๆ อย่าง อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง ในเวอร์ชั่นอะแคปเปล่า ก่อนที่ทั้ง 3 และแขกรับเชิญทุกคนก็ออกมาส่งท้ายกับเพลง น่ารัก น่าLove เพื่อเป็นการปิดฉากคอนเสิร์ตครั้งนี้ นับเป็นการจบคอนเสิร์ตด้วยความประทับใจและเต็มอิ่มไปกับทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ของ 3 เพื่อนซี้ ‘เป๊ก-อ๊อฟ-ไอซ์’ ที่ทำให้แฟน ๆ จดจำช่วงเวลาดี ๆ ในคอนเสิร์ตนี้ และถือเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของ 2 ผู้จัด ‘ATIME SHOWBIZ’ (เอไทม์โชว์บิส) และ ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) ที่จะอยู่ในความทรงจำทุกคนตลอดไป