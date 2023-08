“ฟาร์อีสท์ฯ”แท็กทีม “แมงโก้ ไชน่า” ปั้นแบรนด์สินค้าไทยเจาะ นทท.จีน

ผู้จัดการรายวัน 360 -การท่องเที่ยวไทยคึกคัก ส่งผลกำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวเติบโตเพิ่มขึ้น “ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุ๊ป” เผยกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยมีกำลังซื้อสูง มองเห็นโอกาสตลาด ล่าสุดแท็กทีม “แมงโก้ ไชน่ากรุ๊ป” เปิดกลยุทธ์เด็ดพิชิตใจลูกค้าจีนด้วยการทำตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า พร้อมปั้นแบรนด์คนไทยเติบโตในตลาดนักท่องเที่ยวจีน รองรับกำลังซื้อเพิ่มสูงต่อเนื่องในอนาคตนางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน Communication & Marketing เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยจากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566นี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย และจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเจาะลึกพบว่าแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ที่มีรูปแบบการเที่ยวในเชิงไลฟ์สไตล์มากขึ้น และนอกเหนือจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภท FMCG ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Organic รองลงมาเป็นอาหาร เช่น ผลไม้อบแห้ง ร้านอาหารพรีเมียม และอาหารแล้ว ด้านธุรกิจบริการก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สปา หรือ บริการด้านความงาม เช่น การทำ Stemcell, anti-aging รวมไปถึง กีฬาที่ได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวที่เติบโตแบบก้าวกระโดดคือ กีฬายิงปืน“จากโอกาสทางการตลาดที่มาพร้อมกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ทำให้ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุ๊ปได้จับมือกับ แมงโก้ ไชน่ากรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดออนไลน์ในประเทศจีน โดยมีบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจคนไทย ในกลุ่มลูกค้า FMCG รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่าง ๆ สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนได้อย่างเข้าถึง โดยคาดว่าภายในปีนี้จะมีแคมเปญกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสินค้าแบรนด์ในประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 4-5 แคมเปญ” นางเกษแก้ว กล่าวดร.ปณิชา ประทีปะวณิช Chief Marketing Officer, Mango China Group กล่าวว่า Mango China Group เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำตลาดออนไลน์ในประเทศจีนมากว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมให้บริการด้านทำการตลาดทางช่องทางออนไลน์เจาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนและกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมีบริการต่าง ๆ ที่หลากหลายแบ่งเป็น- Online Market Research with Big Data วิจัยตลาดออนไลน์ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงและเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก- Data-Driven Strategy and Marketing Planning วางแผนกลยุทธ์และแผนการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดและวัดผลได้อย่างแม่นยำ- MarTech for Chinese Marketing ประยุกต์เทคโนโลยีทางการตลาด ตอบโจทย์ผู้บริโภคจีนยุคดิจิทัล ที่เปิดรับดิจิทัลในทุกมิติของการใช้ชีวิต- Social Media Marketing การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วางกลยุทธ์และเลือกสื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค และ KPI วัดประสิทธิภาพที่วัดได้จริง- KOC and KOL Marketing การตลาดโดยผู้ทรงอิทธิพลในทุกระดับ ทั้ง Key Opinion Customer ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อตลาด และ Key Opinion Leader บรรดาคนดัง บล็อกเกอร์ วล็อกเกอร์ (Vlogger) ผู้มีอิทธิพลทางความคิดวงกว้าง วางกลยุทธ์เลือกใช้ KOC และ KOL ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด เหมาะสมกับเส้นทางของผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดนอกจากบริการด้านการตลาดออนไลน์แล้ว ผู้ประกอบการที่สนใจจะได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-commerce) โดยนายภากร กัทชลี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการดึงจุดเด่นและศักยภาพของสินค้าและบริการของแบรนด์คนไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการในตลาดนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งคาดว่าจะสร้างการเติบโตของยอดขายและนำมาซึ่งการเติบโตของรายได้ประเทศ หรือ GDP ได้เป็นอย่างดี