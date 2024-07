Thammasat Business School และ Singapore Management University ผนึกกำลังเปิดโครงการ 3+1 Dual Degree Program เป็นครั้งแรกของไทย

โครงการ TBS x SMU 3+1 Dual Degree Program เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำด้านธุรกิจตลอดระยะเวลาของโครงการ 4 ปี โดย 3 ปีแรกจะศึกษาที่ TBS ในประเทศไทย และในปีสุดท้ายจะไปศึกษาที่ SMU ในประเทศสิงคโปร์ เมื่อจบโครงการ นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีจาก TBS และปริญญาโทจาก SMU ซึ่งนับเป็นการผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญจากสองมหาวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของอาเซียน โดยทั้ง TBS และ SMU เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติจาก 3 สถาบันรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก ได้แก่ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเรียกว่า Triple Crown Business Schools ซึ่งมีเพียงประมาณ 100 แห่งทั่วโลกหรือเพียง 1% ของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจประมาณ 10,000 แห่งทั่วโลกรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี Thammasat Business School เปิดเผยว่า โครงการ TBS x SMU 3+1 Dual Degree Program เป็นความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมของ 2 Top Triple Crown Business Schools ด้วยหลักสูตรปริญญาตรีของ TBS ที่มีความโดดเด่นและเข้มแข็ง และหลักสูตรปริญญาโทของ SMU ที่มีความหลากหลายและทันสมัย โครงการนี้จึงเป็นการผนึกกำลังกันในการบ่มเพาะผู้นำแห่งอนาคตที่จะกำหนดทิศทางของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ Thammasat Business Schoolโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรีของ TBS จากทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ (BBA International Program) และหลักสูตรตรีควบโท (IBMP) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในโครงการนี้ นักศึกษาที่ผ่านการตัดเลือกจะศึกษาตามแผนการเรียนที่ออกแบบอย่างเข้มข้นใน 3 ปีแรกที่ TBS ส่วนแผนการเรียนในปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาใน 5 หลักสูตรระดับปริญญาโทที่ Singapore Management University พร้อมรับโอกาสในการฝึกงานหรือทำงานในสิงคโปร์2 หลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรของ SMU School of Accountancy ได้แก่ Master of Professional Accounting (MPA) เป็นหลักสูตรปริญญาโททางการบัญชีที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในสิงคโปร์ และ Master of Science in Accounting (Data & Analytics) (MSA) เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการบัญชี การเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหลักสูตรแรกในเอเชีย และมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำโปรเจคกับบริษัท หรือ SMU-X Experienceโดยอีก 3 หลักสูตรเป็นหลักสูตรของ SMU Lee Kong Chian School of Business ได้แก่ MSc in Applied Finance (MAF) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 5 ในเอเชีย และอันดับ 40 ของโลก ที่เชี่ยวชาญด้าน Fintech การจัดการกองทุน และอสังหาริมทรัพย์ และ MSc in Quantitative Finance (MQF) หลักสูตรที่เป็นพันธมิตรทางวิชาการของสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงระดับโลก (GARP) และมีโอกาสเลือกปริญญาร่วมกับ Bayes Business School (City, University of London) โดยเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางการเงิน การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ MSc in Entrepreneurship and Innovation (MEI) เป็นหลักสูตรเริ่มต้นการสร้างธุรกิจจากศูนย์ถึงหนึ่งหรือจากหนึ่งถึงความยิ่งใหญ่ และเข้าถึงโปรแกรมสร้างนวัตกรรมธุรกิจของ SMU และสามารถเลือกเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ University College London