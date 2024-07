ก.พ.ออกหนังสือโต้ ไม่เคยรับรองวุฒิ “ม.แคลิฟอร์เนีย เอฟซีอี” บรรจุ ขรก.ขู่ทำเสียหายดำเนินคดี

วันนี้ (14 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. ได้ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่า สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิจาก California University / California University FCE สหรัฐอเมริกา ดังนี้1. สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนและการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน2. กรณีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ และโดยที่สหรัฐอเมริกาไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาดังนั้น สถาบันการศึกษาใดๆ ในสหรัฐอเมริกา จึงต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร (Non-Profit Organization) ที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะมาตรฐานวิชาชีพ3. กรณีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย จะต้องได้รับการรับรองจาก The WASC Senior College and University Commission (WSCUC) หรือชื่อเดิมคือ Western Association of Schools and Colleges (WASC) ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับการรับรองจาก WSCUC หรือ WASC แล้วเท่านั้น ก.พ. จึงจะรับรองคุณวุฒิเพื่อให้สามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนได้4. กรณีสถาบันการศึกษาที่เป็นข่าว สำนักงาน ก.พ. ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ไม่มีส่วนราชการ/หน่วยงานใดส่งข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนแต่อย่างใด5. จากการตรวจสอบฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. แล้ว พบว่า ภาพหน้าจอที่ระบุว่า สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิสถาบันการศึกษา California University สหรัฐอเมริกา ที่ปรากฏในสื่อ มิใช่ข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. แต่อย่างใดทั้งนี้ ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลที่พาดพิง และทำให้สำนักงาน ก.พ. เกิดความเสียหาย สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป”