แต่งตั้งแล้ว!! ทีมบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดใหม่ มีผลตั้งแต่ 18 พ.ค. 2567

รายงานข่าวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ให้ดำรงตำแหน่งทั้งนี้แทน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567นอกจากนี้ ได้มีการดังนี้- ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา- ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์- รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ- ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์- รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์- รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์- ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข- รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย- นายมารุต บูรณะเศรษฐกุลสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MPPM และ MBA จาก Yale University, USA และปริญญาเอก DPhil (Management Studies) จาก University of Oxford, UKสำหรับดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2 วาระอดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2 วาระกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ฯลฯด้านดำรงตำแหน่งกรรมการประเมินผลงานคุณภาพในสามสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก ได้แก่ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) สหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) สหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) สหราชอาณาจักรนำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ สู่ความสำเร็จในระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลในฐานะ “The Top Business School with Triple Crown Accreditation”ศ.ดร.วิเลิศตั้งเป้าหมายในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ก้าวไกลด้วยวิสัยทัศน์ในการทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดินไทย และเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่สร้างคุณค่าแห่งการเปลี่ยนชีวิตด้วยการเป็นแหล่งอุดมปัญญา ที่เป็นที่พึ่งพิงได้ และสร้างจิตวิญญาณของประชาคมและนิสิตจุฬาฯ ในการรับใช้สังคมอย่างแท้จริง