KH Academy โชว์ความสำเร็จ KH Preps รุ่นที่ 1 เสียงตอบรับล้น

นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy เปิดเผยว่า หลักสูตรการเรียนรู้ KH Preps รุ่นที่ 1 โดยสถาบันการเรียนรู้ KH Academy ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด สามารถมอบประสบการณ์ ทักษะ และองค์ความรู้ ผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนได้เป็นผลสำเร็จ ผ่านการจัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน 2) Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 3) Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน ซึ่งในแต่ละหลักสูตรได้รับการตอบรับจากนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างมาก มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรอย่างล้นหลามจนเกินอัตราที่กำหนดไว้หลักสูตรละ 40 คน ที่สำคัญ KH Academy ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้พิการทางสายตาที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรอีกด้วย“เชื่อมั่นว่าหลักสูตร KH Preps จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจจะประกอบวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนในอนาคต หรือผู้ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจ หรือผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างเฟ้นหาตัวตนจากความชื่นชอบในเรื่องของการเงินการลงทุน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอนทั้ง 3 หลักสูตร นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเรียนรู้ทักษะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ซึ่ง KH Academy หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นภายใต้หลักสูตร KH Preps ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต เป็นบุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในสายวิชาอาชีพอย่างมั่นคง” นายบูรพา กล่าวทั้งนี้ จากความสำเร็จของหลักสูตร KH Preps รุ่นที่ 1 ส่งผลให้ KH Academy มีความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร KH Preps รุ่นที่ 2 โดยเตรียมเปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชัน KH Academy รองรับทั้งระบบ ios และ androidนายอชิรกร สุขะวัชรานนท์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยว่า “ขอบคุณ KH Academy และพี่ๆ นักวิเคราะห์ทุกคนที่มอบประสบการณ์และความรู้ให้พวกเรา โดยสิ่งที่มองว่ามีคุณค่าสำหรับการเข้าร่วมหลักสูตร Prep for Investment Analyst คือ การที่ KH Academy ช่วยสร้างคอมมูนิตีให้ได้มาพบเจอกับเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและทำตามความฝันที่อยากจะเป็นนักวิเคราะห์ในอนาคต”เช่นเดียวกับ นายกันต์ธร ทองมูล นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน ระบุว่า “ขอบคุณ KH Academy ทำให้ได้รับความรู้นอกห้องเรียนที่มีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต และขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นผู้จัดการกองทุน ได้ทำกิจกรรม Workshop ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตการทำงานจริงแตกต่างจากในห้องเรียนอย่างไร และอยากให้ KH Academy เปิดหลักสูตรนี้ต่อไปเพื่อสร้างโอกาสดีให้น้องๆ รุ่นต่อไปที่จะเข้าร่วมหลักสูตรนี้”อนึ่ง สถาบันการเรียนรู้ KH Academy เป็นความร่วมมือระหว่างข่าวหุ้นธุรกิจกับพันธมิตรองค์กรเอกชน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PSG) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (GABLE) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้เยาวชนและปัญญาชน ควบคู่ไปกับการสร้างสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น