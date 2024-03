BNK48 ปรับลุคสวยเท่ ปล่อยเพลง “Dare no Koto wo Ichiban Aishiteru? ที่หนึ่งตรงนั้น เป็นฉันได้ไหม?” พร้อมโชว์สกิลท่าเต้นสุดโหด

เปิดตัวอย่างปังกับท่าเต้นสุดโหดที่แฟนๆ เรียกว่าท่าสับมือแตกจนถูกแชร์กันในโซเชียลไปไม่นาน ล่าสุดค่าย iAM ได้ส่ง BNK48 ยูนิต Under Girls หรือสาวๆ ที่แฟนคลับโหวตให้ติดอยู่ในอันดับ 17-32 จากงาน “BNK48 16th Single Senbatsu General Election” ที่ผ่านมา พร้อมปล่อยเพลงซึ่งเป็นเพลงรองจากซิงเกิลที่ 16 โดยมีสมาชิก BNK48 และCGM48 นำทีมโดยเซ็นเตอร์“ลูกเกด” เซ็นเตอร์ เล่าว่า “เพลง “Dare no Koto wo Ichiban Aishiteru? ที่หนึ่งตรงนั้น เป็นฉันได้ไหม?” (ดาเระ โนะ โคโตะ โอะ อิจิบัง ไอชิเตรุ) คือความอยากจะเป็นที่หนึ่งในใจของคนคนหนึ่ง ถึงแม้จะต้องกำจัดคนที่สำคัญของเขาก็ตาม พร้อมทำทุกทางเพื่อจะได้อยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป สำหรับลูกเกดที่ได้รับโอกาสเป็นเซ็นเตอร์ก็มีส่วนร่วมในการเลือกเพลง จึงเลือกเพลงที่มีความแตกต่างจาก 48TH ที่ผ่านมา นอกจากความน่ารัก สดใส จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่แสดงว่ารอยยิ้มที่ไม่ได้หมายถึงดีใจ เป็นการตั้งคำถาม ความสงสัยมากกว่า ซึ่งแต่ละคนสามารถตีความได้หลายแบบ เป็นเพลงที่น่าจะทำให้ได้เห็นอะไรใหม่ๆ จาก Under Girls แต่ละคนแน่นอนค่ะมีท่าเต้นสัญลักษณ์มือที่เซ็นเตอร์ต้องทำคือท่า infinity โดยใช้นิ้วชี้ และนิ้วกลางของทั้ง 2 มือเกี่ยวกันไว้ หมายถึงการที่ไม่สามารถออกจากวังวนนั้นได้ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญของเพลงคือ สิ่งที่เราพยายามทำให้เขาเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดมากที่สุดต่างหาก และมีท่อนที่เมมเบอร์ต้องทำท่าทาง และสายตาที่ล่องลอยเหมือนอยู่ในวังวน ซึ่งมีความยากที่จะสื่อออกมา ความยากของท่าเต้นต้องฝึกหนักกันมาก เช่น ท่าที่ต้องสลับมือแบบเร็วๆ จังหวะต้องพร้อมกันทั้งหมด 16 คน เราซ้อมกันจนเต้นได้อย่างแข็งแรง ทุกคนเก่งกันมากๆส่วนของ MV ภาพที่ออกมามีความเท่ของเมมเบอร์ที่ถูกดึงออกมา ไม่เคยคิดว่าจะได้ถ่ายแบบนี้ในเพลงของ 48TH อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะ เมมเบอร์ทุกคนตั้งใจกับเพลงนี้ทุกขั้นตอนเลย ที่เคยบอกว่าคาดหวังได้ คือคาดหวังได้จริงๆ ตั้งแต่ตอนที่ First performance แล้วที่แฟนคลับทุกคนตั้งตารอเพลงนี้ Ver.thai ก็มีความกดดัน แล้วก็อยากทำให้ดีที่สุดมากๆ เพราะไม่รู้ว่าหนูจะมีโอกาสได้มาเป็นเซ็นเตอร์อีกเมื่อไหร่ อยากให้รอชมกันนะคะ มันคือสิ่งที่พวกเราทั้ง 16 คน Under Girls ตั้งใจ ทุ่มเทจริงๆ ฝากเพลง Dare no Koto wo Ichiban Aishiteru? ที่หนึ่งตรงนั้น เป็นฉันได้ไหม? เพลงของ Under Girls ด้วยนะคะทุกคน”