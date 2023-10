เกลี้ยงสต็อกใน 5 วัน! จุ๋ย วรัทยา เผยวิฟสกิน กลุ่มเมคอัพ สวยเด้ง ยอดเด้ง สุดปัง

เรียกได้ว่าขายดี ขายหมด และปัง ติดเทรนด์สินค้ายอดนิยมอันดับ 1 ใน Tiktok นักช้อบสวย นักขายรวย ไปพร้อมๆกัน แรงสุดคือยอดขายของวิฟสกิน (VIV SKIN) ที่มีหัวเรือใหญ่อย่าง จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา ที่ชูจุดเด่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยที่มีนวัตกรรมและงานวิจัยรองรับ เน้นบำรุงสุขภาพผิว ไม่ว่าจะเป็น ขมิ้นโกลด์เซรั่ม ขมิ้นโรสครีม ขมิ้นแอสตาช็อต ครีมมาส์ก ครีมกันแดด และในปีนี้ได้แตกไลน์กลุ่มสินค้าเมคอัพเอาใจวัยทีน ได้แก่ มาสคาร่า และ บลัชออน ฯลฯ วันนี้ได้ออกมาเปิดเผยยอดขายที่ปังกว่าครั้งไหนๆ“พอเราเปิดตัวสินค้าในกลุ่มเมคอัพ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สามตัวที่เน้นเจาะกลุ่มวัย Gen Z ไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าหรือแองเจิ้ล บลัช เราได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆ จากผู้ใช้จริง ทั้งจากการรีวิวและการซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ำ โดยเฉพาะวิฟสกิน แองเจิ้ล บลัช ที่ยอดขายดีมากๆ ส่งผลให้ยอดขายของวิฟสกินในกลุ่มไลน์เมคอัพเติบโตขึ้นกว่าเดิม 3 เท่า ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา”สืบเนื่องจาก วิฟสกินได้เปิดตัวด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเมคอัพตัวแรกในปีที่แล้ว ได้แก่ VIV SKIN 3D LIFTING BROW MASCARA (วิฟสกิน ทรีดี ลิฟติ้ง โบร์ว มาสคาร่า) ที่ช่วยล็อกคิ้วให้ตั้งฟู เรียงเส้นสวย ติดทนยาวนานตลอดทั้งวัน ด้วยสูตร Waterproof พร้อมวิตามินบำรุงและฟื้นฟูขนคิ้วไปในตัว ด้วยหัวแปรงแบบพิเศษ Twin Brush 2 in 1 และได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินเป้า ทำให้เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา วิฟสกินได้ขยายตลาดไปสู่กลุ่มเมคอัพ เจาะตลาดลูกค้ากลุ่ม Gen Z เราได้ขยายวิฟสกินกลุ่มเมคอัพชัดเจนขึ้นจากการศึกษาความต้องการของลูกค้า ได้แก่ VIV SKIN VOLUME UP MASCARA (วิฟสกิน วอลลุ่ม อัพ มาสคาร่า) มาสคาร่าปัดขนตาพุ่ง ล็อกเรียงเส้น ไม่จับตัวเป็นก้อน เห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีหลังปัด ติดสวยทนทั้งวัน แต่ล้างออกง่ายสุดๆ และ VIV SKIN ANGEL BLUSH (วิฟสกิน แองเจิ้ล บลัช) บลัชออนเนื้อเจลลี่สีม่วงที่ให้ความชุ่มชื้นและฟื้นบำรุงผิว ฉ่ำวาวเป็นธรรมชาติ เข้ากับทุกสีผิว ติดทนนานทั้งวัน เป็นสูตรที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้ ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันผิว ซึ่งหลังจากที่เปิดตัว ก็มียอดขายสุดปังจนตะกร้าสินค้า Tiktok ของวิฟสกิน และทุกช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซของวิฟสกินแทบแตก ของหมดสต็อกภายใน 5 วัน“วิฟสกิน แองเจิ้ล บลัช เปิดขายไม่ถึงเดือน ของหมดแล้วค่ะ หลังขึ้นเทรนด์สินค้ายอดนิยมอันดับ 1 แค่ 5 วันเท่านั้น ของเกลี้ยงสต็อกเลย จุ๋ยดีใจกับยอดขายมาก ไม่คิดว่าเสียงตอบรับจะดีขนาดนี้ (ยิ้ม)”หลังจากตั้งใจสร้างแบรนด์มานับสิบปี ทำผลิตภัณฑ์จนมียอดขายเติบโต และปีนี้มีตัวแทนขายทั่วประเทศ โดยมีรางวัลการันตีคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ปีซ้อน แต่จุ๋ย วรัทยา ก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เธอจะยังไม่หยุดทำผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อผู้ใช้ทุกคน “ในหลายปีที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เราคือกลุ่มสาววัย 30+ แต่หลังจากนี้เราจะเน้นตลาดกลุ่มเมคอัพ ออกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์วัย Gen Z และเพื่อทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เราตั้งใจผลิตสินค้าให้ผู้ใช้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร สีผิวแบบไหน รูปร่างหน้าตาแบบใด อายุเท่าไหร่ นอกจากนี้ การส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้ใช้วิฟสกินทุกคน จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและแบรนด์วิฟสกิน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเติบโตและไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะ”พบกับผลิตภัฑณ์ของวิฟสกิน ผ่านช่องทาง LINE @vivskin, TikTok : @vivskin, Shopee, ร้าน Eve and Boy และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับผู้ที่สนใจสินค้าและสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่facebook : VIV SKIN https://www.facebook.com/vivskin/instagram : VIV SKIN https://www.instagram.com/vivskin/line id : @vivskin (มี @ นำหน้า)สนใจสมัครตัวแทนวิฟสกิน : http://bit.ly/tr1_vivskinmember