BNK48 และ CGM48 ดวลประชันกันสู้ศึกไอดอล

หลังจากที่เปิดตัวและมีผลงานออกมาเรื่อยๆ เป็นระยะๆ ในที่สุดไอดอลสาว "บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต" (BNK48) และ "ซีจีเอ็มโฟร์ตี้เอต" CGM48 ก็ได้มีคอนเสิร์ตร่วมกัน กับ คอนเสิร์ต BNK48 vs CGM48 : The Battle of Idols เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยมีสมาชิกของทั้ง 2 วง รวม 74 คน ได้ร่วมแสดงกันอย่างครบครันและพร้อมเพรียงเริ่มต้นคอนเสิร์ตด้วยการสลับขึ้นกันโชว์พร้อมกับในลิสท์เพลงแนวต่างๆ ทั้งเพลง อยากจะได้พบเธอ (Aitakatta) โดย BNK48, Chiangmai 106 โดย CGM48 , ดีอะ โดย BNK48, มะลิ โดย CGM48, Ilwake Maybe โดย BNK48, สุดเส้นทาง (Mae Shika Mukanee) และ Pioneer จากทั้ง 2 วง ก่อนที่จะเข้าสู่ความต่อเนื่องของงาน ด้วยจัดโชว์ในแต่ละยูนิตต่างๆ เริ่มที่ อุณหภูมิของดวงดาว (Hoshi no Ondo) จากตัวแทนของ CGM48 ต่อด้วย ดั่งซากุระ ตลอดไป (Sakura no Ki ni narou) โดย ตัวแทน 6 สาวของง BNK48 และมาต่อความมันกับ Make noise โดย CGM48 ปิดท้ายในช่วงนี้ ด้วย Beginner โดย 6 สาว BNK48ก่อนที่จะไปสนุกสนานกันต่อ กับ ลิสท์เพลงหลากแนว เริ่มตั้งแต่ เสียงหัวใจตึกตัก Hatsukoi yo Konnichiwa โดย “จีจี้-ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล”, “ผักขม-สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ” และ “แอล-สิริกร นิลกษาปน์”, จอมโจรปล้นรัก (Hatsukoi Dorobou) กับ “ออม-ปุณยวีร์ จึงเจริญ”, “พิม-พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ” และ "จิงจิง-อรัญญา แก้วมาลัย” ต่อด้วยเพลงช้าๆ อย่าง Bye Bye โดย 4 สมาชิก จาก 2 วง อย่าง “ฟอร์จูน-ปัณฑิตา คูณทวี” “นานา-เพ็ญพิชญา บุญเสนอ” จาก CGM48 “วี-วีรยา จาง” และ “เนเน่-ธนิดา อัครวุฒิ” จาก BNK48 และ 2 เพลงปิดท้ายช่วง คือ ทุ่งดอกไม้ยามรัตติกาล (Oshibe to Meshibe to Yoru no Chouchou) จาก 2 คู่ อย่าง “ฮูฟ-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย” กับ “คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม” และ “เฟม-นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์” กับ “แชมพู-กชพร ลีละทีป” และ Cherpuki x Izukii โดย 2 ผู้จัดการวง อย่าง “เฌอปราง อารีย์กุล” และ “รินะ อิซึตะ”จากนั้น สมาชิกทั้ง 2 วง ก็มาร่วมแสดงกันอีกครั้ง ในลิสท์เพลงดังนี้ คือ First Rabbit, 2565, Sayonara Crawl, เธออะ Kawaii! (Sansei Kawaii!) และ BNK48xCGM48 ก่อนที่ เฌอปราง จะมีประกาศถึง 3 สมาชิกฝึกหัดของวง อย่าง “ขมิ้น-มณิภา รู้ปัญญา” “พาขวัญ น้อยใจบุญ” และ “เจ้าเข็ม-ชนิกานต์ บุษดี” ได้เลื่อนขั้นไปเป็นสมาชิกทีมเอ็นไฟว์ ต่อด้วย การอยู่ทีมถาวรของ “ฮูฟ-ปาฏลี” และ “ปาเอญ่า-นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา” ที่อยู่ทีม บีทรี และ เอ็นไฟว์ ถาวร ตามลำดับ และจบการแสดง ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ส่งเสียงอังกอร์จนเหล่าสมาชิกกลับขึ้นสู่เวทีอีกครั้ง พร้อมกับ อีก 3 เพลง ในช่วงสุดท้ายจริงๆ อย่าง Jabaja, ซิ่งให้สุด...หยุดที่เธอ (Hotei Sokudo to Yuuetsukan) และ Heavy Rotation ก่อนที่จะมีการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ คือ Gingham Check ซึ่งเป็นซิงเกิลอัลบั้มที่ 4 ของ BNK48 โดยเซ็มบัทสึ 16 คน จากทั้ง 2 วง ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการแข่งขันเป่ายิ้งฉุบของวง BNK48 เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นำโดย ”แองเจิ้ล-นภัสนันท์ ธรรมบัวชา” ผู้ชนะ และ เซ็นเตอร์ซิงเกิลดังกล่าว บนเวที และโชว์เพลง คุกกี้เสี่ยงทาย (Koisuru Fortune Cookie) ปิดท้ายส่งท้ายให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้