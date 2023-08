เหล่ากระต่ายพาท่องดินแดนมหัศจรรย์ BNK48 รุ่น 3 จัดคอนเสิร์ตใหญ่กว่า 3 ชั่วโมง

หลังจากที่เจอโรคเลื่อนไปอย่างไม่ตั้งใจจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ในที่สุด คอนเสิร์ต BNK48 3nd Generetion : Rabbit in Wonderland ก็ได้เกิดขึ้นได้ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยมีสมาชิกของวงรุ่น 3 เข้าร่วมกันครบทีม ได้แก่ "เอิร์น-วชิราพร พัฒนพานิช", "เอิร์ธ-นภสรณ์ ศิริปาณี", "อีฟ-อิสรีย์ ทวีกุลพาณิชย์", "เฟม-นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์", "เกรซ-วิรัลพัชร ธำรงค์พันธวนิช", "ฮูพ-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย", "เจ้าเข็ม-ชนิกานต์ บุษดี", "ข้าวฟ่าง-ญาณิศา เมืองคำ", "มีน-ณัฐธันยา ดุลยพล", "โมเน่ต์-ภาริตา ริเริ่มกุล", "ปาเอญ่า-นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา", "แพนเค้ก-พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์", "พีค-ภูษิตา วัฒนากรแก้ว", "ป็อปเป้อ-พิณญาดา จึงกาญจนา", "ยาหยี-ณัฏฐธิดา อาสนานิ” และ "โยเกิร์ต-นพรดา เลิศวิริยะพร"เริ่มต้นคอนเสิร์ตด้วยการขึ้นโชว์พร้อมกันในลิสท์เพลงที่มาในหลากแนว ทั้งเพลง Heavy Rotation , หัวเราะเซ่! (Warota People) , BNK Festival, Iwake Maybe, ปรากฎการณ์รัก (Inseki no Kakuritsu) และ 3rd Gen Oshi ก่อนที่จะเข้าสู่ความต่อเนื่องของงาน ด้วยจัดโชว์ในแต่ละยูนิตต่างๆ เริ่มที่ "เกรซ-วิรัลพัชร”, "เฟม-นันทภัค”, "เจ้าเข็ม-ชนิกานต์” และ "มีน-ณัฐธันยา” กับ ถึงผิดก็ยอม (Arashi no Yuru ni wa) ต่อด้วย จูบ...ไม่ได้นะ (Kiss wa dame yo) โดย "โมเน่ต์-ภาริตา”, "ยาหยี-ณัฏฐธิดา” และ "โยเกิร์ต-นพรดา” ตามมากับ 4 สมาชิก 2 คู่ ในยูนิตถัดไป โดย "อีฟ-อิสรีย์”, "ข้าวฟ่าง-ญาณิศา” และ "พีค-ภูษิตา”, “แพนเค้ก-พิทยาภรณ์” กับ Return Match ปิดท้ายยูนิต กับเพลงซึ้ง อย่าง พระจันทร์เสี้ยว (Yokaze no Shiwaza) โดย ที่ "เอิร์น-วิรัลพัชร”, "เอิร์ธ-นันทภัค”, "ฮูพ-ชนิกานต์” และ "ป็อปเปอร์-ณัฐธันยา” ด้วยเพลงช้าๆ คิดถึง... (Mata Anata no Koto wo Kangaeteta) และ โชว์เดี่ยวของ “ปาเอญ่า-นิพพิชฌาน์” กับ Pejikkiจากนั้น ทั้ง 16 สมาชิกรุ่น 3 ก็กลับมารวมรุ่น และเดินหน้าต่อกันในคอนเสิร์ต ทั้ง Mammoth, เส้นทางแห่งชีวิต (Malos no Michi), RIVER, Make Noise และ Ne mo Ha mo Rumor เวอร์ชั่นภาษาไทย ที่นำมาเล่นในเครือ 48 กรุ๊ปไทย เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้น ก็มี เฌอปราง อารีย์กุล กัปตันวงและผู้จัดการวง มิโอริ โอคุโบะ รองกัปตันทีมบีทรี และ นาย-ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์ กัปตันทีม เอ็นไฟว์ ในฐานะโปรดิวเซอร์ และ โคโปรดิวเซอร์ของคอนเสิร์ต จะมาเล่าถึงที่มาและคอนเซปต์ต่างๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ต่อมามีเซอร์ไพรส์ด้วยการขึ้นเวทีของ 2 อดีตสมาชิกรุ่น 3 อย่าง "แพมแพม-สาริศา วรสุนทรกับ “พิม-ณิชารีย์ วชิรลาภไพฑูรย์"” ที่มาร่วมโชว์กับเพื่อนๆ ร่วมรุ่น 3 เพลง ทั้ฃ First Rabbit, Only today และ ฟ้าสีคราม (Aozora no Soba ni Ite) จนจบการแสดง ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ส่งเสียงอังกอร์จนเหล่าสมาชิกกลับขึ้นสู่เวทีอีกครั้ง พร้อมกับ อีก 3 เพลง ในช่วงสุดท้ายจริงๆ อย่าง วิงค์ 3 ครั้ง (Wink wa 3-Kai), ชอบเธอนะ (Sukida Sukida Sukida), เด็กดื้อย์ ก่อนที่จะมีการฉลองวันเกิดให้กับ 2 สมาชิกของรุ่น ทั้ง “เกรซ” และ “โมเน่ต์” บนเวที และโชว์เพลง Believers ปิดท้ายส่งท้ายให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้