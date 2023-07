สยามสแควร์เดือด! PROXIE ปะทะ BNK48 ร่วมเปิดตัว Nintendo Switch by Synnex

ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้าน IT Ecosystem และนัมเบอร์วันไอทีเกมมิ่งดิสทริบิวเตอร์ จัดอีเวนต์ใหญ่ หลังคว้าดีลยักษ์ใหญ่แห่งวงการวิดีโอเกมจากญี่ปุ่น Nintendo ปักธงบุกตลาดในไทยแบบครบวงจร จัดงานเปิดตัว Nintendo Switch by Synnex อย่างเป็นทางการครั้งแรกกลางลานสยามสแควร์ นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็คฯ พร้อมเหล่าผู้บริหาร ร่วมด้วยศิลปินกลุ่มวัยรุ่นชื่อดัง PROXIE และ สาวๆ ไอดอล BNK48 มาแชร์ประสบการณ์ดีๆ กับ Nintendo Switch พร้อมกับเพิ่มสีสันด้วยการเล่นเกมร่วมกัน ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตให้แฟนๆ ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดบรรยากาศภายในงานสุดคึกคัก เต็มไปด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และคนรักเกมที่ตบเท้าเข้ามาร่วมงานและร่วมสัมผัสประสบการณ์ดีๆกับ Nintendo Switch มีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับ Nintendo Switch ผ่าน Station เกมที่รับความนิยมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch Sport, Mario Kart 8 deluxe, Mario Party และ The Legend of Zelda tears of the Kingdom พร้อมทั้งเหล่าแฟนคลับของสองศิลปิน PROXIE และ BNK48 ที่มารอกันตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม แถมงานนี้ทั้งสองศิลปินยังดวลเกมกันอย่างสนุกสนานเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครท่ามกลางเสียงเชียร์ของเหล่าแฟนๆโดย นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็คฯ เผยว่า "ซินเน็คฯ เรามุ่งมั่นขยายธุรกิจสู่การเป็น No.1 IT Ecosystem ด้วยสินค้าและโซลูชั่น ตอบโจทย์ผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจในทุกระดับ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจมากกว่า 70 แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก และหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของซินเน็คฯ คือการขยายธุรกิจเกมมิ่งให้ครบวงจร ในปัจจุบัน ซินเน็คฯ ถือเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมเกมที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เกมชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแล Nintendo Switch เพื่อรุกตลาดเกมในประเทศไทยอย่างเต็มที่ รวมถึง การเตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม Esports และโอกาสใหม่ๆในอนาคต"หนึ่งในสมาชิกวง PROXIE ร่วมพูดคุยบนเวทีว่า "อองรีชอบเล่นเกมรถแข่งครับ ปกติก็จะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันแต่ที่เล่นบ่อยเลยคือเกมมาริโอคาร์ต"ด้านไอดอลสาวจาก BNK48 เล่าว่า "พวกเราเคยเล่นหลายเกมค่ะ ปกติจะเชื่อมต่อกับทีวีเล่น จริงๆเคยมีเอามาออกเป็นรายการด้วยนะคะ สนุกค่ะ"