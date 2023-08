“iKON” ปล่อยเต็มแม็กซ์! พาเปิดประสบการณ์ TAKE OFF แบบมันส์ยกฮอลล์ ใน 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF IN BANGKOK

จบไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ iKON (ไอค่อน) ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5, เมืองทองธานี โดยผู้จัดฝีมือคุณภาพ Be Hear Now Kpopกับความประสบการณ์ TAKE OFF แบบใหม่ แบบสับ! ที่ทั้ง 5 หนุ่มและพา(ไอคอนิก ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของ iKON) ชาวไทย ทะยานขึ้นไปสู่ความสนุกอันไร้ขีดจำกัดตลอดระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมง โบยบินไปกับเสียงเพลงสุดเพราะ สุดมันส์! และโปรดัคชั่น แสง สี เสียง ที่อัดแน่นทุกจังหวะจากวงดนตรีฝีมือคุณภาพ งานนี้แม้จะขาดพี่ใหญ่อย่างเพราะติดภารกิจสำคัญ แต่ความสนุกก็ไม่มีแผ่วแม้แต่เสี้ยววินาทีแสงไฟสีแดงจาก Konbat (ชื่อแท่งไฟของไอค่อน) ส่องแสงและโบกเป็นจังหวะเดียวกัน เป็นสัญญาณว่าความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น! ไอค่อนเปิดเวทีด้วยแร็ปแบบเดือดๆ จาก BOBBY ในเพลง Tantara และเดือดขึ้นไปอีกกับเพลง SINOSIJAK ที่แฟนๆ ตะโกน ชีโนชีจัก!! ดังกึกก้องไปทั้งฮอลล์ ก่อนที่พวกเขาจะต้อนรับเข้าสู่ 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF IN BANGKOK อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยการแนะนำตัว ทักทายเป็นภาษาไทย “ไม่เจอกันนานเลยนะครับ” “ขอเสียงหน่อย” “ผมรักคุณครับ” “สวัสดีครับไทยแลนด์ คิดถึงกันไหมครับ” เรียกเสียงกรี๊ดแห่งความดีใจของไอคอนิกไทยดังสนั่นฮอลล์ จากนั้นพวกเขาก็พร้อมพาแฟนๆ เบิร์นเอเนอร์จี้กันต่อ กระโดดไปให้สุดพลังกับลิสต์เพลงฮิตของพวกเขาและก่อนที่จะเดือดไปมากกว่านี้ ทั้ง 5 หนุ่ม ก็ขอเบรกมาพักพูดคุยกันไอคอนิกไทยให้หายคิดถึง บอกเล่าถึงความตื่นเต้นของพวกเขาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ และยังแอบสปอยล์ถึงเพลงใหม่ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้ ซึ่งเพราะพี่ใหญ่ไม่อยู่ เด็กๆ เลยซนสุดๆ สปอยล์ทั้งท่าเต้น ทั้งทำนอง ที่ฟังปุ๊ปกลิ่นความปังก็ลอยมาเลยทีเดียวฟังข่าวดีกันไปแล้ว ก็ถึงเวลารันความสนุกกันต่อ ใครคิดถึงเพลงชาติของไอค่อนอย่าง LOVE SCENARIO ต้องร้องกรี๊ด และหวีดให้ดังอีกขั้น ทุกนาทีต่อจากนี้บอกเลยว่าลุกเป็นไฟ ทั้ง 5 หนุ่มทำการบิ๊วท์อารมณ์ไอคอนิกให้ลุกขึ้นอย่างพร้อมเพียง และโดดไปกับพวกเขาแบบสุดแรงเกิดแบบนันสต็อปคอนเสิร์ตจบ แต่เอเนอร์จี้ของไอคอนิกยังพุ่งกระฉูด พร้อมใจตะโกนอังกอร์! เรียกหนุ่มๆ ไอค่อนขึ้นมาปรากฎตัวอีกครั้ง ซึ่งแฟนๆ ก็เตรียมแฟนโปรเจกต์ต้อนรับพวกเขาด้วยการชูกระดาษที่มีรูปดอกเยอบีร่า เป็นการสื่อถึงกำลังใจ และแรงบันดาลใจจากไอคอนิกถึงไปค่อน รวมถึงในช่วงถ่ายรูป แฟนๆ ก็ได้ทำคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความรัก และภูมิใจในตัวหนุ่มไอค่อนอีกด้วย ซึ่งหนุ่มๆ ก็ตั้งใจชมพร้อมความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้ง และไม่ลืมที่จะบอกขอบคุณและบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันที่พวกเขาจะไม่ลืม และสัญญาว่าจะกลับมาหาแฟนๆ ชาวไทยให้ครบ 6 คน อย่างแน่นอน“ขอบคุณมากๆ ครับ ที่วันนี้มากันเยอะมากขนาดนี้ ตอนนี้ผมแฮปปี้มากๆ ทุกคนช่วยสร้างความทรงจำที่ผมจะไม่มีวันลืม และรอพวกเราขนาดนี้ ขอบคุณที่มาเจอพวกเรานะครับ พวกเราจะกลับมาหาอีกนะครับ ครั้งหน้าจะมาให้ครบ 6 คนนะครับ ฝากทุกคนติดตามกิจกรรมของไอค่อนในอนาคตด้วยนะครับ... ขอบคุณครับ(ภาษาไทย)”และก่อนจะโบกมือลาหลังจากพา ไอคอนิกไทย TAKE OFF โบยบินไปกับความสนุก ความมันส์ จากเพลงของพวกเขาแล้ว “ไอค่อน” ก็ขอแลนด์ดิ้งส่งไปคอนิกไทยกลับบ้านด้วยความเต็มอิ่ม กับช่วงอังกอร์ที่แถมให้แบบพิเศษใส่ไข่ เรียกว่าตั้งแต่ต้นจบจบของ 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF IN BANGKOK ในวันนี้ บอกได้คำเดียวว่า มันส์มาก! วาสนาไอคอนิกไทยเค้าเริ่ดจริงๆ