เสียงสวรรค์ไม่เกินจริง! RADWIMPS พาแฟนไทย ดื่มด่ำพลังดนตรี ร้องสด เล่นสด สาดความมันส์ไม่ยั้ง 2 ชั่วโมงเต็ม! ใน RADWIMPS Asian Tour 2023

ตะโกนออกมาดังๆ ว่า สุโก้ย!! สำหรับค่ำคืนอันเต็มไปด้วยความประทับใจจากเสียงเพลงของวงร็อกชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น กับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สามของ 3 สมาชิกวง อย่างร้องนำ - กีตาร์ - เปียโน,กีตาร์ - คอรัส และเบส ที่ประเทศไทย ในรอบ 5 ปีถูกเนรมิตขึ้นมาโดย ผู้จัดมากคุณภาพอย่าง Avalon Live ที่เปลี่ยนให้ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ในค่ำคืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คึกคักไปด้วยบรรยากาศการมาพบกันของเหล่าแฟนเพลงที่เตรียมตัวมาสนุกและสดับรับฟังดนตรีจากศิลปินคนโปรดไม่รอช้า นาฬิกาบอกเวลา 1 ทุ่มครึ่ง เหล่าสมาชิกวงพร้อมด้วยมือกลองทั้ง 2 คน ก็ปรากฏตัวขึ้นมาบนเวที เป็นสัญญาณบอกว่าความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น เปิดเวทีด้วยเสียงอินโทรเปียโนจากโยจิโร่ ในเพลง Grand Escape, NEVER EVER ENDER, TWILIGHT, Hyperventilation เรียกเสียงกรี๊ดดังกึกก้องจากผู้ชม เมื่อบวกกับองค์ประกอบ ทั้งเสียงร้อง ดนตรี แสง สี เสียง ทำให้ผู้ชมต่างปรบมือ และกระโดดไปตามจังหวะดนตรี และเรียกเสียงกรี๊ดดังขึ้นไปอีก เมื่อโยจิโร่ ส่งเสียงทักทายแฟนๆ พร้อมบอกขอบคุณทุกคนที่มาสนุกด้วยกันคืนนี้ความสนุกเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง มาถึงเซ็ตลิสต์ที่ทุกคนตั้งตารอ กับเพลงประกอบแอนิเมชั่นเรื่องดังอย่าง Your Name เปิดด้วยเพลงสนุกๆ อย่าง Zenzenzense ก่อนจะตัดมาเพราะซึ้งด้วยเสียงบรรเลงเปียโน ในเพลง Theme of Mitsuha และ Sparkle ที่แฟนเพลงต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแสงแฟลช ให้ส่องสว่างและโบกเบาๆ ไปตามดนตรี เหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของ Your Name อีกครั้งและยังหยิบเอาเพลงฮิตจากอัลบั้มของพวกเขา รวมถึงเพลงประกอบแอนิเมชั่น มาร่ายมนต์ความสนุกให้แฟนๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น DADA, Oshakashama, Brain Washing, Tummy, 05410-(ん), Nandemonaiya, Kanata Haluka, lindesuka และ Kimi to Hitsuji to Ao แต่ละเพลงแฟนๆ ต่างส่งเสียงร้องตาม และสนุกไปกับพวกเขา ซึ่ง RADWIMPS ก็ใส่กิมมิคเล็กๆ น้อยๆ ในเพลง เพื่อให้แฟนๆ ได้มีส่วนร่วมร้องไปด้วย ซึ่งแฟนเพลงชาวไทยให้ความร่วมมือเต็มที่ ทั้งร้องตามลากเสียงยาวๆ กระโดด ปรบมือ ร้องรับส่งกันได้ทุกเพลง ทำเอาหนุ่มๆ ประทับใจ เอ่ยปากชมสุโก้ย! ตลอดเวลา เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ฮีลทั้งใจคนดูและคนเล่น ให้สนุกสนานกันเต็มที่นอกจากเพลงที่ถูกใจ ความใส่ใจเล็กๆ น้อยๆ ของ 3 หนุ่มก็ยังประทับใจแฟนๆ ชาวไทยเช่นเคย โดยเฉพาะมือกีตาร์ ที่ทักทายแฟนเพลงของพวกเขา ด้วยภาษาไทยด้วยประโยคที่ยาว และพูดชัดกันสุดๆ ...ส่วนมือเบสก็ไม่แพ้กัน ...ด้านนอกจากจะทักทายพูดคุยกับแฟนๆ และคอยเช็คความสนุกของแฟนๆ ทั่วทั้งฮอลล์แล้ว เขายังขอบคุณแฟนเพลงตลอดเวลาที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆ สำหรับเขา และยังสัญญาว่าจะกลับมาหาแฟนๆ เร็วๆ นี้อีกด้วย และยืนยันด้วยประโยคภาษาไทยจาก 2 หนุ่ม อากิระ และ ยูสุเกะอีกครั้ง“คืนนี้พวกเรามีความสุขมาก ขอบคุณที่มาดูพวกเราในวันนี้นะครับ วันนี้ทุกคนสุดยอดมากครับ อยากมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยอีก และพวกเราจะกลับมาเจอทุกคนอีกแน่นอน ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับ จะไม่ลืมคอนเสิร์ตวันนี้เลย ผมรักเมืองไทยมากครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆ ครับ” ปี 2024 นี้เจอพวกเขาอีกครั้งแน่นอน!และก่อนจะโบกมือลาแฟนเพลงชาวไทยอีกครั้งก็จัดอังกอร์ให้แบบไฟลุกตามคำขอ กับเพลง Dream Lantern, Masumaru และ SUMMER DAZE ที่แฟนๆ เฝ้ารอฟัง ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความสนุก ประทับใจ และรอยยิ้มแห่งความสุข