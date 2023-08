“JO1” ชวนมาแจมกันให้สุดเสียง! 4 พ.ย.นี้ พบกันใน 2023 JO1 1ST ASIAN TOUR ‘BEYOND THE DARK’ LIMITED EDITION in Bangkok

จัดให้! ชวนมาแจมกันให้สุดเสียง กับข่าวดีของชาวแจมไทย (JAM : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) สำหรับการประกาศคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ครั้งยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการ ของ 11 หนุ่มศิลปินโกลบอลบอยกรุ๊ป จากค่าย LAPONE Entertainment (ลาโปเน่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพวกเขาพร้อมแล้วที่จะมาสาดความสนุก ให้แฟนคลับชาวไทยได้ร่วมแจมความฟินไปด้วยกัน ในเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ Union Hall ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์สำหรับวงพวกเขาคือศิลปินโกลบอลบอยกรุ๊ป ที่เป็นการรวมตัวของผู้ชนะจากรายการประกอบด้วยสมาชิก 11 คน ได้แก่และโดยพวกเขาได้ประกาศเดบิวต์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2020 เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ลแรก Protostar และเพลงไตเติ้ล “Infinity”โดยชื่อวง JO1 มาจาก ตัว “J” ใน Japan (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของกลุ่ม ในขณะที่ “O1” หมายถึงปีแรกของเรวะ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแนะนำกลุ่มครั้งแรก อย่างไรก็ตาม “JO1” มีความหมายอย่างเป็นทางการว่า “เด็กฝึกที่เคยฝันร่วมกันที่ Produce 101 Japan จะกลายเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งสู่จุดสูงสุดของโลก” (อ้างอิงจาก fandomkpop.com)JO1 ถือเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปหน้าใหม่ ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย ด้วยภาพลักษณ์ของศิลปินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์น่าค้นหาหลากหลายรูปแบบ และความสามารถของเหล่าสมาชิกที่มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง หรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ ที่สามารถสะกดสายตาผู้ชมมาไว้ที่พวกเขาอย่างง่ายดายด้วยระยะเวลากว่า 3 ปี JO1 ประสบความสำเร็จด้วยยอดขายอัลบั้มที่พุ่งทะยานมากกว่า 300,000 แผ่น ในซิงเกิ้ลแรกอย่าง "PROTOSTAR" และเพลงไตเติ้ลอย่าง "Infinity" ยังขึ้นอันดับหนึ่งบน Billboard Japan Hot 100 เช่นกัน รวมถึงเพลงฮิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Phobia, Rose, With Us, Real, OH-EH-OH, Shine A Light, Born To Be Wind, SuperCali, Tiger และล่าสุดกับอัลบั้มใหม่ “NEWSmile” ที่หอบเอาความสดใสมาให้ชาวแจมได้เติมพลัง พร้อมกับเตรียมปล่อยสตูดิโออัลบั้มที่ 3 อย่าง "EQUINOX" ในเดือนกันยายนนี้อีกด้วยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หนุ่มๆ JO1 ได้บินมาร่วมงาน KCON 2023 THAILAND เพื่อพบปะแฟนคลับชาวไทยไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ถือเป็นออเดิร์ฟแรกเท่านั้น แฟนๆ ชาวไทยเตรียมรับแรกกระแทกจากพวกเขาอีกครั้งใน 2023 JO1 1ST ASIAN TOUR ‘BEYOND THE DARK’ LIMITED EDITION in Bangkok 4 พฤศจิกายน 2566 นี้! ณ Union Hall ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วประเทศ 26 สิงหาคม 2566 11:00 น. ทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดได้จากผู้จัดมากคุณภาพ Avalon Live พร้อมแล้วที่จะสร้างสรรค์ความสุขอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: AVALONLIVE , Twitter: Officialavalon เพราะปีนี้ จัดหนัก จัดเต็ม แน่นอน!