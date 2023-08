มหัศจรรย์แห่งการเซอร์ไพรส์ CGM48 โชว์คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก

ในที่สุดวงไอดอลสาวภาคเหนือ "ซีจีเอ็มโฟร์ตี้เอต" (CGM48) ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งแรกของวงอย่างเป็นทางการ กับ คอนเสิร์ต CGM48 1st Concert : Magical ChuChuChu เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยมีสมาชิกของวงทั้ง 2 รุ่น ได้เข้าร่วมกันพร้อมหน้า ได้แก่ รุ่น 1 คือ "แองเจิ้ล-นภัสนันท์ ธรรมบัวชา", "ออม-ปุณยวีร์ จึงเจริญ" กัปตันวง, "แชมพู-กชพร ลีละทีป", "ฟ้าใส-ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ", "ฟอร์จูน-ปัณฑิตา คูณทวี" กัปตันทีมซี, "เจย์ดา-รวินดา อลัน", "เจเจ-ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์", "รินะ อิซึตะ" ผู้จัดการวง, "ไข่หวาน-มานิตา จันทร์ฉาย" รองกัปตันทีมซี, "คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม", "เคียล่า ซือหยุน คู", "ลาติน-พิมพ์นารา ร่ำรวยมั่นคง", "มามิ้งค์-มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์", "มีน-พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ", "เหมย-รพีพรรณ แช่มเจริญ", "มิลค์-ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ", "นีน่า-ณัฐริกา บุญตั๋ว", "นีนี่-พิชญาภา สุปัญญา", "ปะริมะ-ชุติปภา รัตนกรญาณวุฒิ”, "พิม-พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ", "ปิ๊ง-พิณพณา แสงบุญ", "พั้นซ์-วัชรี ด่านผาสุกกุล" และ "สิตา ธีรเดชสกุล"และรุ่น 2 คือ "เอ็มม่า-ศศิชา วงศ์วัฒนอนันต์", "จินน่า-มัญชุภา มูลกลาง", "จิงจิง-อรัญญา เเก้วมาลัย”, "ลูกเกด-พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย", "นานา-เพ็ญพิชญา บุญเสนอ", "พะแพง-ศุภัชญา คำเงิน" และ "ทูแบม-พิชชาพร วัฒนาทองทิน"เริ่มต้นคอนเสิร์ตด้วยการขึ้นโชว์พร้อมกันในลิสท์เพลงที่มาในหลากแนว ทั้งเพลง เธออะ Kawaii! (Sansei Kaweii!), Only today, 12-byou เวอร์ชั่นภาษาไทย ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ครั้งแรก, เชียงใหม่ 106 และ จะไม่หนีความฝัน (Yume wa Nigenai) ซึ่งหลังจากโชว์เซ็ทแรกจบลง รินะ ผู้จัดการวง ก็ได้ประกาศเซอร์ไพรส์แรก คือ การมาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ของ จูรินะ มัตซึอิ อดีตสมาชิกวง SKE48 และ AKB48 ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งฮอลล์ ก่อนที่จะเข้าสู่ความต่อเนื่องของงาน ด้วยจัดโชว์ในแต่ละยูนิตต่างๆ เริ่มด้วยชุดแรก คือ "ออม-ปุณยวีร์”, "ลูกเกด-พิมพ์ลภัส”, "มามิ้งค์-มาณิฌา”, "นีนี่-พิชญาภา”, "พิม-พรวารินทร์” และ "สิตา” กับ ชอบเธอนะ (Sukida Sukida Sukida) ต่อด้วย หมดทั้งใจให้เธอ (Kaiyuugyo no Capacity) โดย "แองเจิ้ล-นภัสนันท์”, "เจย์ดา-รวินดา”, “ไข่หวาน-มานิตา”, "ลาติน-พิมพ์นารา”, "ปะริมะ-ชุติปภา” และ "ทูแบม-พิชชาพร” ตามมากันต่อกับในยูนิตถัดไป โดย "แชมพู-กชพร”, "เอ็มม่า-ศศิชา”, “จินน่า-มัญชุภา”, "เจเจ-ศุภาพิชญ์”, "มิลค์-ชยานันท์” และ "พั้นซ์-วัชรี” กับ เด็กดื้อย์ และมาฟังเพลงซึ้งอย่าง พระจันทร์เสี้ยว (Yokaze no Shiwaza) กับยูนิตที่เริ่มโดย "ฟ้าใส-ภัทรธิดา”, "รินะ”, "จิงจิง-อรัญญา”, "เคียล่า”, “นานา-เพ็ญพิชญา” และ "นีน่า-ณัฐริกา” ปิดท้ายด้วยความสดใส ใน ฤดูใหม่ (Tsugi no Season) กับ "ฟอร์จูน-ปัณฑิตา”, "คนิ้ง-วิทิตา”, "มีน-พิชญธิดา”, "เหมย-รพีพรรณ”, “พะแพง-ศุภัชญา” และ "ปิ๊ง-พิณพณา”จากนั้น ทั้ง 30 สมาชิก 2 รุ่น ก็แยกกันไปแสดงอีกยูนิตต่างๆ อีกครั้ง เริ่มด้วย "ออม-ปุณยวีร์” กับ เธอก็คือฉัน (Kimi wa Boku da), ถึงแม้จะมีน้ำตา (Temodemo no Namida) โดย "นีนี่-พิชญาภา” กับ “สิตา”, เพื่อน (Tomodachi) โดย "คนิ้ง-วิทิตา”กับ "ปิ๊ง-พิณพณา”, Candy โดยสามสาว "แองเจิ้ล-นภัสนันท์”, “ไข่หวาน-มานิตา” และ "มามิ้งค์-มาณิฌา”, คิดถึง... (Mata Anata no Koto wo Kangaeteta) โดย "ลูกเกด-พิมพ์ลภัส”, วาเลนไทน์โชคดี (Onegai Valentine) กับ 12 สมาชิก , ลา ลา รัก โดย "แชมพู-กชพร” กับ "จิงจิง-อรัญญา” และ Heard (เคยได้ยิน) โดย 6 สมาชิก คือ "ฟอร์จูน-ปัณฑิตา”, “รินะ”, "เจเจ-ศุภาพิชญ์”, "ลาติน-พิมพ์นารา”, "พั้นซ์-วัชรี”, "พิม-พรวารินทร์” และ “ปีโป้-จิรัฐิกาล ทะสี” อดีตสมาชิกวง รุ่น 1 ที่มาเซอร์ไพรส์และร่วมโชว์ในเพลงหลังสุดนี้ด้วยต่อมามีการเซอร์ไพรส์ประกาศการขึ้นทีมซี ของ 4 สมาชิก คือ “เคียล่า” กับ “ปิ๊ง-พิณพณา” สมาชิกรุ่น 1 และ "ลูกเกด-พิมพ์ลภัส” กับ “จิงจิง-อรัญญา” หลังจากสมาชิกใหม่ทั้ง 4 คน พร้อมกับ 12 สมาชิกทีมซี ร่วมกันโชว์เพลง RIVER ก่อนที่จะมีการประกาศเซอร์ไพรส์จากทาง “ รินะ” บนเวที เธียเตอร์แสดงโชว์ของทางวง จะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายน หรือ เดือนตุลาคม ปีนี้ และปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วย 30 สมาชิก กับ บ้านแห่งหัวใจ (Anata ge Ite Kureta Kara) ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ส่งเสียงอังกอร์จนเหล่าสมาชิกกลับขึ้นสู่เวทีอีกครั้ง พร้อมกับ อีก 4 เพลง ในช่วงสุดท้ายจริงๆ อย่าง มะลิ, CGM48 และ ซิ่งให้สุด...หยุดที่เธอ (Houtei Sokudo To Yuuetsukan) ปิดท้ายส่งท้ายให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้