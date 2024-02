BNK48 เปิดตัวซิงเกิล 16 “Kiss Me” พร้อมสมาชิกรุ่น 5 ของวง

หลังจากที่การเลือกตั้งทั่วไปเซ็มบัทสึครั้งที่ 4 ของวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต (BNK48) ที่ประกาศไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2566 ในที่สุดผลงานซิงเกิลลำดับที่ 16 ของวงอย่าง “Kiss Me” ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับเปิดตัว 12 สมาชิกรุ่นที่ 5 ของทางวงเป็นครั้งแรก ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยช่วงเริ่มงานแรกสุดนั้น ก็ได้มีการเปิดตัวมิวสิควีดีโอ “Kiss Me” อย่างเป็นทางการ โดยซิงเกิลได้มีการร่วมงานกันกับหลายคน อาทิ อี แฮ ซล โปรดิวเซอร์ดังจาก JYP Publising มารับหน้าที่ตรงนี้, ธันวา เกตุสุวรรณ หรือ ฮาย วงเปเปอร์ เพลนส์ รับหน้าที่เขียนเนื้อร้องของเพลง และ จุน คันดาบาชิ ผู้ออกท่าเต้นซิงเกิล Nemohamo Rumor ของวงเอเคบีโฟร์ติเอต (AKB48) จากนั้นมีสมาชิกของทั้ง 2 วง ได้มาทำการแสดงซิงเกิลต่างๆ ให้แฟนคลับได้รับชมกันก่อน โดยแบ่งเซตเซ็มบัตสึในเพลงต่างๆ ทั้ง Koisuru Fortune Cookie (คุกกี้เสี่ยงทาย), Sansei Kawaii! (เธออะ Kawaii!), วิ้งค์ 3 ครั้ง (Wink wa Sankai), Niji no Ressha (รถไฟสายรุ้ง) และ Kibouteki Refrain (แค่นี้ก็พอใจแล้ว)หลังจากนั้น ทางวงได้เปิดตัวสมาชิกวงรุ่นที่ 5 ของบีเอ็นเคโฟติเอต อย่างเป็นทางการ จำนวน 12 คน ได้แก่ อาหลี-ชนากานต์ โอสถานุภาพ, เกลญ่า-นภภัค โชคคุณานันทกุล, จิว-ณัฐญาฐ์ บวรรัตนศิลป์, ไข่มุก-นันท์นภัส สมวัฒน์, เมย์จิ-ศุภิสรา จิริวิภากร, แนล-แนลริยา วิภาคกิจ, น้ำมนต์-ณัฐมนต์ สองทิศ, นานา โกโตะ, นีน-นีร บุนนาค, นีญ่า-สุวิภาส์ ลายถมยา, ภราว-ภารวี จิรธาดาสกุล และ สาวน้อย-พิชญ์สินี อิทธิรัตนะโกมล มาร่วมทำการแสดง 2 เพลง คือ บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต (BNK48) และ Aitakatta (อยากจะได้พบเธอ)จากนั้นก็เป็นการแสดงสดของ 3 ซิงเกิล ในซิงเกิลที่ 16 ของวง เป็นครั้งแรก โดยไล่ไปตั้งแต่ Kurumi to Dialogue (แล้ว…ต้องทำยังไงล่ะ?) เพลง Next Girl ของการเลือกตั้ง ที่มี แพนด้า-จิดาภา แช่มช้อย เป็นเซ็นเตอร์ของเพลง, Dare no Koto wo Ichiban Aishiteru? (ที่หนึ่งตรงนั้น เป็นฉันได้ไหม?) เพลง Under Girl ของการเลือกตั้ง ที่มี ลูกเกด-พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย สมาชิกวงซีจีเอ็มโฟร์ตีเอต เป็นเซ็นเตอร์ของเพลงและ ซิงเกิลหลัก Kiss Me! (ให้ฉันได้รู้) โดย 16 สมาชิกของซิงเกิล ทั้งบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต และ ซีจีเอ็มโฟร์ตีเอต ได้แก่ พิม-พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ, ปาเอญ่า-นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา, คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม, มินมิน-รชยา ทัพพ์คุณานนต์, แพนเค้ก-พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์, สิตา ธีรเดชสกุล, พั้นซ์-วัชรี ด่านผาสุกกุล, วี-วีรยา จาง, มาร์มิ้งค์- มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์, แชมพู-กชพร ลีละทีป, สตางค์-ตริษา ปรีชาตั้งกิจ, ไข่หวาน-มานิตา จันทร์ฉาย, โมเน่ต์-ภาริตา ริเริ่มกุล, ฮูพ-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย, เกรซ-วิรัลพัชร ธำรงพันธวนิช และ นีนี่-พิชญาภา สุปัญญา มาร่วมแสดงสดเป็นครั้งแรก เป็นการปิดท้ายของการงานเปิดตัวในครั้งนี้โดย พิม-พรวารินทร์ ได้กล่าวถึงการทำงานของซิงเกิลนี้ว่า “ซิงเกิลนี้ถือว่ามีเวลาเตรียมตัวที่น้อยมากค่ะ แต่พวกเราก็พยายามเต็มที่มากๆเลยค่ะ และตั้งใจทำซิงเกิลนี้ออกมาให้ดีที่สุด ทั้งในเรื่องของการถ่ายทำมิวสิควีดีโอ การอัดเสียงร้องบันทึกเสียง และการเต้นด้วยค่ะ โดยทางเราได้ร่วมทำงานกับ JYP Publishing ซึ่งมีคุณลีฮันโซมาช่วยโปรดิวซ์เพลง และพี่ฮาย วง Paper Plane มาแต่งคำร้อง และมีคุณชเว ยอง จุน ผู้ที่คิดท่าเต้นเพลง Rumor มาช่วยออกแบบท่าเต้นให้ ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมทำงานกันในเพลงเดียวก็ว่าได้ค่ะ”เมื่อถูกถามถึงพัฒนาการของสมาชิกของเพลง หลังจากการทำงานในซิงเกิลนี้ คนิ้ง-วิทิตา กล่าวว่า “รู้สึกว่าเป็นการเรียนที่แตกต่างไปจากเดิม โดยปกติเราจะเรียนผ่านทางออนไลน์ แต่ซิงเกิลนี้จะมีครูมาช่วยสอน แนะนำว่าให้ทำอย่างนี้ดีไหม อย่างที่เห็นชัดๆเลยน่าจะเป็นช่วงที่ถ่ายเอ็มวี จะมีพี่ๆมาช่วยดูว่าอินเนอร์ในแต่ละครั้งได้หรือยัง เพราะด้วยความที่เอ็มวี เป็นรูปแบบใหม่ด้วย มันไม่ได้มีแค่ความน่ารักสดใสอย่างเดียว แต่พี่เขาจะมาดูในเรื่องของอารมณ์ในแต่ละช่วงจังหวะ ซึ่งถือว่าได้มองเห็นมุมใหม่ๆ ของเมมเบอร์ด้วย” ส่วน แพนเค้ก-พิทยาภรณ์ กล่าวว่า “ส่วนของหนูก็น่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการเรื่องเต้นค่ะ ปกติก็เรียนผ่านทางออนไลน์ แต่คราวนี้ก็ได้เรียนโดยตรงกับครูผู้สอนเลย ซึ่งครูท่านมาสอนประมาณ 2 วัน แล้วทาง member ก็รับท่าต่อกันอย่างเต็มที่เลย ซึ่งก็จะมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่าเต้นกับทางครูผู้สอนบ้าง”ขณะที่ มินมิน-รชยา กล่าวว่า “สำหรับหนูคิดว่าน่าจะยากในเรื่องของการร้องค่ะ ซึ่งปกติก่อนหน้านี้จะเป็นการล็อคแบบน่ารักๆ แต่ครั้งนี้จะใช้ความพยายามมากขึ้นเรียกว่าได้ใช้เทคนิคใหม่ๆ ที่เราไม่เคยได้ลองเรียน ซึ่งทางครูผู้สอนก็ได้ให้เวลากับเรามากๆ อารมณ์ว่าถ้ายังไม่ได้ ก็จะร้องจนกว่าจะได้ แต่การสอนของคุณครูก็ถือว่าใจดี ซึ่งทางเมมเบอร์ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากๆ เลย” ส่วน วี-วีรยา ได้กล่าวว่า “อย่างของหนูก็น่าจะเป็นเรื่องของการร้องเช่นเดียวกับพี่มินมินค่ะ คือด้วยความที่เราเป็นคนเสียงต่ำแล้วเพลงนี้มันก็มีความเท่ด้วย ซึ่งคุณ b-rock เขาต้องการความสดใส ในลักษณะของสาวที่มีความมั่นใจ ซึ่งตั้งแต่เราเข้าห้องอัดเสียงมาเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมาก ซึ่งคุณ b-rock เขาใจดีมากๆ ไม่ได้กดดันเลย ซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในจุดที่เขาบอกว่าต้องทำให้ได้ แต่พี่เขาก็จะมียิ้มตลอดเวลา อีกครั้งเราก็มีโอกาสได้ร้องแบบประสานต่ำด้วย ส่วนตัวก็ดีใจมากๆ ซึ่งถึงแม้ว่าจะยากแต่ก็ดีใจที่สามารถทำมันออกมาได้”ขณะที่ แชมพู-กชพร ได้กล่าวว่า “โดยปกติเราจะมีความน่ารักสดใส การร้องเพลงก็จะมีความเสียงเล็กๆ แต่เพลงนี้จะเป็นการแข็งแรงขึ้น การเต้นก็จะมีความเป๊ะมากขึ้น เราก็เลยถือว่าได้ทักษะทั้ง 2 อย่างเพิ่มขึ้นเลย ซึ่งก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ส่งให้พวกเรามาทำเพลงนี้ ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ทำเพลงนี้ออกมา หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้กันค่ะ” ส่วน พั้นซ์-วัชรี ก็กล่าวว่า “สำหรับหนูก็น่าจะเป็นเรื่องแอคติ้งค่ะ ซึ่งถ้าสังเกตจาก MV เราจะมีการแสดงออกทางสีหน้ามากขึ้น จากแต่เดิมที่จะแสดงออกแบบน่ารักสดใส แต่ Single นี้จะเพิ่มความเท่ห์ ความสวย และเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น”เมื่อถูกถามถึงการเป็นเซ็นเตอร์ของพิมครั้งแรก เจ้าตัว ก็กล่าวว่า “สำหรับซิงเกิล นี้ก็รู้สึกค่อนข้างกดดันนิดนึงค่ะ เพราะมาจากการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งทุกคนก็ส่งกำลังใจมาเต็มเลย แล้วทางนี้หนูก็จะพยายามเต็มที่ที่สุดค่ะ จะพัฒนาตัวเอง และก็มีเพื่อนๆเมมเบอร์มาช่วย เลยทำให้ค่อนข้างโล่งใจและสบายใจ ที่มีเพื่อนๆเมมเบอร์มาคอยสนับสนุน”และเมื่อถามถึงสมาชิกรุ่นที่ 5 ของวง ฮูพ-ปาฎลีได้กล่าวปิดท้ายว่า “ด้วยความที่เรามีส่วนร่วมในการคัดเลือกรุ่น 5 ก็มีความรู้สึกว่าน้องๆที่เข้ามาเป็นแคนดิเดตในช่วงนั้นแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียว แต่ก็ถือว่ามีการเติบโตขึ้นมา ซึ่งในการออดิชั่นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆ น้องๆก็ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมาย ที่เราสังเกตเห็นได้เลยก็คือดวงตาประกายจากพวกเขา มันทำให้จุดประกายตัวเราเองด้วย ทุกครั้งที่เวลาเห็นน้องๆ เต้น เราก็มีความรู้สึกว่าแบบสู้สิต้องสู้นะ ก็ยังไงฝากติดตามน้องๆ รุ่น 5 ด้วยนะคะ”