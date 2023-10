“เฌอปราง” น้ำตาท่วม! คอนเสิร์ตปิดฉากกัปตันวง BNK48 ทุกรุ่นร่วมอำลา

และแล้ววันอำลาวงในฐานะสมาชิกและกัปตันวงของบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต (BNK48) อย่าง "เฌอปราง อารีย์กุล" ก็มาถึงด้วยคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเจ้าตัว กับคอนเสิร์ต Depart’Cher Cherprang BNK48’s Graduation Concert ที่จัดขึ้น ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อช่วงวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมาโดยช่วงเริ่มต้นของงาน "เฌอปราง" และสมาชิกวง ก็ร่วมทำการแสดงสลับหมุนเวียนไปมาใน 5 เพลงแรก ได้แก่ Hajimete no Hoshi (ดาวดวงแรก), Saishuu Bell ga Naru (เสียงระฆังแห่งความฝัน), Yuuki no Hammer (ลุยเข้าไป), Shonishi (วันแรก) และ Aitakatta (อยากจะได้พบเธอ) โดยหลังจากนั้น ได้มี 2 กัปตันทีม อย่าง "ฮูพ-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย" กัปตันทีมบีทรี และ "นาย-ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์" กัปตันทีมเอ็นไฟว์ พร้อมกับ 2 อดีตกัปตันทีมบีทรีและทีมเอ็นไฟว์ อย่าง "ปัญ-ปัญสิกรณ์ ติยะกร" และ "ตาหวาน-อิสราภา ธวัชภักดี" มาร่วมกันเป็นพิธีกรคั่นกลางในช่วงแรกหลังจากนั้น ทั้ง "เฌอปราง" และสมาชิกของวง ก็ร่วมกันแสดงในเพลงต่างๆ โดยเริ่มจาก Tomodachi janai ka? เวอร์ชั่นภาษาไทย ที่ร่วมแสดงกับสมาชิกวง, Hatsukoi yo Konnichiwa (หัวใจตึกตัก) ที่ร่วมแสดงกับ "จีจี้-ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล" และ "วี-วีรยา จาง" , Tomodachi (เพื่อน) ที่ร่วมแสดงกับ "รินะ อิสึตะ" สมาชิกและผู้จัดการวงซีจีเอ็มโฟร์ตีเอต และ "มิโอริ โอคุโบะ" , Kimi no Koto ga Suki Dakara (ก็เพราะว่าชอบเธอ) ที่ร่วมแสดงกับสมาชิกวง , Oshibe to Meshibe to Yoru no Chouchou (ทุ่งดอกไม้ยามรัตติกาล) ที่ร่วมแสดงกับ "ป็อปเปอร์-พิณญาดา จึงกาญจนา" และ "เหมา เหวยจยา" กัปตันทีมเอเคบีโฟร์ตีเอต ทีมเอสเอช (AKB48 TeamSH)จากนั้น ‘เฌอปราง’ ก็เดินหน้าลุยเครื่องกันต่อร่วมกับสมาชิก BNK48 กับเพลง Beginner ต่อด้วย River ที่ได้ 2 อดีตสมาชิก "อร-พัศชนันท์ เจียจิรโชติ" และ "น้ำหนึ่ง-มิลิน ดอกเทียน" ร่วมแจม , สายซับ ที่ร้องกับ 3 อดีตสมาชิก "ปัญสิกรณ์" , "แก้ว-ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ" และ "โมบายล์-พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค" , Iiwake Maybe กับอดีตสมาชิก BNK48 ก่อนที่สมาชิกและอดีตสมาชิกจะมาร่วมแสดงร่วมกัน กับ Only today (Band Version)ต่อมา ‘เฌอปราง’ ก็ได้กลับขึ้นมาแสดงบนเวทีอีกครั้ง คราวนี้ ร่วมแสดงกับสมาชิกวงปัจจุบัน ในแต่ละรุ่น เริ่มตั้งแต่ Shoujotachi yo (วันใหม่) กับสมาชิกรุ่นที่ 4, First Rabbit กับสมาชิกรุ่นที่ 3 และ Tsugi no Season (ฤดูใหม่) กับสมาชิกรุ่นที่ 2 จากนั้นเหล่าบรรดาสมาชิกวงได้เดินลงไปร่วมเล่นกับผู้ชมพร้อมกับร้องเพลงในช่วงนี้ คือ ดีอ่ะ, 77 no Suteki na Machi e (77 ดินแดนแสนวิเศษ), Koisuru Fortune Cookie (คุกกี้เสี่ยงทาย) และ BNK48 แต่ทว่าต้องมีการพักการแสดงชั่วคราว เนื่องมีไฟไหม้ตรงบริเวณลำโพงของเวที จนเมื่อทำการดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อย จึงกลับมาแสดงกันต่อกับเพลง 365 nichi no Kamihikouki (365 วันกับเครื่องบินกระดาษ) จากนั้น ‘เฌอปราง’ แสดงบนเวทีคนเดียว พร้อมกับร้องเพลงพิเศษในคอนเสิร์ตด้วยเพลง เธอที่เป็นเธอหลังจากนั้น ‘เฌอปราง’ และ อดีตสมาชิกรุ่นที่ 1 ก็ได้มาร่วมร้องเพลง Jiwaru Days พร้อมกับยืนแถวตรงตามตำแหน่งเดียววันแรกของการเป็นสมาชิกวง ซึ่งเรียกเสียงฮือฮากันทั้งฮอลล์ ก่อนที่สมาชิกวงในปัจจุบันจะมาร่วมร้องกันร้องอีก 2 เพลง คือ to Yowasa no Aida de (สุดท้ายที่อยากบอก) กับ Sakura no Hanabitarashi (ความทรงจำและคำอำลา) และส่งท้ายโชว์ของเฌอปรางด้วยเพลงสัญญานะ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก จนเรียกน้ำตาทั้ง เฌอปราง สมาชิกวง อดีตสมาชิกวง และเหล่าแฟนคลับเป็นการปิดท้ายหลังจากนั้น ก็มีคลิปวีดีโอจากสมาชิกวงพี่สาววงต่างๆ มาร่วมยินดีได้แก่ "มารุยามะ ยุยริ" กับ "ทานิกุจิ เมะงุ" สมาชิกวงเอเคบีโฟร์ตีเอต (AKB48) , โคจิมะ คาริน สมาชิกวงเอ็นเอ็มบีโฟร์ตีเอต (NMB48) , ทาคิโนะ ยุมิโกะ สมาชิกวงเอสทียูโฟร์ตีเอต (STU48) รวมไปถึง โอคาดะ นานะ อดีตสมาชิกวง AKB48 และ ยามาโมโตะ ซายากะ อดีตสมาชิกวง NMB48ปิดท้ายด้วยการเปิดตัวโชว์ครั้งแรกของเซ็มบัทสึซิงเกิลที่ 15 ของทางวง คือ Kibouteki Refrain (แค่นี้ก็พอใจแล้ว) ก่อนที่จะมีประกาศของทางวง 2 เรื่อง คือ ทางวงได้เปิดรับสมัครสมาชิกวงรุ่นที่ 5 ซึ่งจะมีการรับสมัครในวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 11 ธันวาคมนี้ และ เปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปนามว่า Quadlips ที่ร่วมมือกันกับอีก 3 สมาชิกวง 48 ได้แก่ อาโออุมิ ฮินาโนะ จากวงเอสเคอีโฟร์ตีเอต, เฟนี ฟิตริยานติ จากวงเจเคทีโฟร์ตีเอต, โคล-แอชลีย์ นิโคล โซเมรา จากวงเอ็มเอ็นแอลโฟร์ตีเอต และ เฟม-นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์ ตัวแทนจากบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ซึ่งจะมีการเปิดตัวในต้นปีหน้านี้ และโชว์เพลง Heavy Rotation เป็นการส่งท้ายคอนเสิร์ตดังกล่าวนี้โดย "เฌอปราง" ได้กล่าวถึงความรู้สึกของการแสดงโชว์ในครั้งนี้ว่า “ตื่นเต้นมากเลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะ ดีใจมากๆที่ นับตั้งแต่ 6 ปี 10 เดือนที่เฌอเดบิวต์ รายการเป็นสมาชิกวง ซึ่งวันนี้จะหมดสถานะการเป็นสมาชิกวงแล้ว แล้วก็จะไปเป็นผู้จัดการวงอย่างเต็มตัว ถามว่าใจหายไหม ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะ ว่าจะเป็นความทรงจำสุดท้ายที่จะร่วมแสดงบนเวทีเป็นกลุ่มกับสมาชิกวงแล้ว ซึ่งอนาคตข้างหน้าอาจจะมาร่วมงานในฐานะแขกรับเชิญ ก็มีความรู้สึกว่าเหงานิดนึงเหมือนกันนะก็อาจจะคิดถึงที่ว่ามาตรงนี้ ซึ่งก็ตามที่บอกเขาว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะขึ้นไปเป็นแขกรับเชิญให้กับน้องๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆ แต่ก็ให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพเต็มที่ ซ้อมหนักขนาดไหนคะ”“ต้องบอกว่าตัวเองโชคดีที่มีประสบการณ์มาเรื่อยๆ ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ไม่ได้ซ้อมเยอะมากหรือหนักขนาดนั้น แต่จะเป็นในลักษณะที่สามารถทำงานรวดเร็วขึ้นในเวลาที่จำกัด และน้องๆสมาชิกวงก็เก่งมากๆเลยเพราะครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตวงครั้งใหญ่ที่รวมสมาชิกวงมากที่สุด เท่าที่เราเคยมีมาด้วยเมื่อถามถึงจากการที่คลุกคลีในวงการไอดอลมาตั้งแต่ก่อนเข้าวง พอเขยิบสถานะมาเป็นผู้จัดการวง มีความรู้สึกว่าเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง "เฌอปราง" ก็ตอบว่า “อย่างหนึ่งที่ชัดเจนและง่ายมากเลย ก็คือการมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้แข็งแรงขึ้นเยอะ จำได้เลยว่าตอนแรกที่มาสัมภาษณ์กับสื่อก็มีความรู้สึกว่า มันคืออะไร ทำไมกล้องเยอะจัง ทุกคนกำลังจับจ้องมาที่ชั้น แต่พอมาเป็นตอนนี้คือก็มีการเจอหน้ากันบ่อยขึ้น เพราะเราก็อยู่ในวงมา 6 ปีกว่าเข้าปีที่ 7 แล้ว ซึ่งได้ประสบการณ์ทุกอย่างเลยค่ะ ก็รู้สึกว่าได้รับโอกาส ทั้งจากแฟนๆและทางผู้ใหญ่ ทำจากในวงและภาคส่วนต่างๆรวมถึงที่พี่สื่อที่ให้ความเอ็นดูและมาทำข่าวตลอด ก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ ตัวเฌอก็ถือว่าแข็งแรงขึ้นเยอะ ในการทำงานต่างๆ ก็รู้อะไรและมีประสบการณ์มากขึ้น ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้วงอยู่ต่อ ก็เป็นคนที่พยายามดันน้องๆ และฝึกซ้อมให้กับน้องๆได้มีโอกาสได้ขึ้นมาบ้าง ซึ่งน้องๆก็จะมีความรู้สึกว่า พี่เฌอจะไม่อยู่บนเวทีแล้ว ยังไงดีล่ะ นั่นแหละก็คือโมเม้นเดียวกับตอนที่เราไม่มีใครอยู่บนเวทีเหมือนกันเลย ได้เวลาที่น้องลุยอย่างเต็มที่”เมื่อถูกถามถึงว่าหลังจากเปลี่ยนสถานะเป็นผู้จัดการวงอย่างเต็มตัว ยังห่วงเรื่องอะไรมากที่สุด "เฌอปราง" ได้ตอบว่า “จริงๆมีความเป็นห่วงในเรื่องของการเป็น mc เพราะด้วยการเป็นกัปตันก็ทำให้เฌอมีหน้าที่ที่เก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดว่าสารที่เราแสดงออกไปมีอะไรบ้าง ซึ่งถ้ามีใครลืมอย่างน้อยเราก็จะจำได้ ทำให้บางครั้งน้องๆก็เกิดความรู้สึกชิน แล้วจะประมาณว่าไม่เป็นไรพี่เฌออยู่ พี่เฌอช่วย แต่ตอนนี้พี่จะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะ น้องอาจจะมีส่วนในตรงนี้มากขึ้น คือเราก็เคยพยายามแล้วแต่ก็มีความรู้สึกว่า ต้องเจอกับสถานการณ์หน้างานจริงๆ แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าการที่ได้เจอกับพี่ๆสื่อบ่อยๆ หรือไปออกงานด้วยตัวเขาเองก็น่าจะ flow มากขึ้นในการทำงานตรงนี้”เมื่อถูกถามว่า เคยตั้งไว้ไหมว่าอยากเป็นชิไฮนินแบบไหน "เฌอปราง" ได้ตอบว่า “ไม่เคยเลย แต่เพราะมีความรู้สึกแค่ว่าอยากส่งต่อ อยากจะประคองน้องๆต่ออีกสักนิดนึง เพราะมันได้ประโยชน์จากการที่ว่าตั้งแต่เด็กเรามีความถนัดในเรื่องของการประสานงาน เรื่องการจัดการและบริหาร เลยมีความรู้สึกว่าหรือว่าเราจะมีความถนัดในเรื่องของงานฝ่ายบริหาร เลยมาทดลองการเป็นผู้จัดการวงแต่ถามว่าเป็นการทดลองไหม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา มันเลยทำให้สามารถใช้กับที่นี่ได้ เลยทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม และมีความรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเรามีความถนัดในสิ่งนี้ จะไปประยุกต์ต่อกับสาขาไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสายบันเทิงหรือว่าเป็นคนคอยปั้นเทรนด์น้องๆต่อไป หรือว่าจะกลับไปสายวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองเคยสนุกและเรียนรู้ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าจากที่เคยเรียนรู้มา”เมื่อมาถึงคำถามที่ว่า มีงานอื่นอีกไหมที่อยากจะท้าทายตัวเองบ้าง "เฌอปราง" ตอบว่า “น่าจะเป็นในส่วนของการเป็นพิธีกรค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเป็นอย่างจริงจัง ขนาดนั้นจะเป็นการ MC บนเวทีกับน้องๆมากกว่า แล้วก็การทำงานในส่วนอื่นๆทั้งหมดเลย เรารู้สึกว่าทุกงานมันมีความใหม่ตลอด และมีโมเม้นที่มาแล้วผ่านไปในวินาทีนั้น เลยมีความรู้สึกว่ายังมีความสนุกในการที่จะทำอะไรใหม่ๆ ก็หวังว่าฝึกฝนน้องๆแล้วให้พวกเขาได้มีพื้นที่มากขึ้น ทางวงเราได้เพิ่มปล่อย Project ต่างๆออกมายังไงก็ขอฝากด้วยนะคะ”“เฌอเสียน้ำตามาตั้งแต่การฝึกซ้อมในคอนเสิร์ตนี้แล้วค่ะ ซึ่งคิดว่าในการแสดงจริงก็น่าจะไม่ต่างกัน โดยเฉพาะในการเจอกับหลายๆคนที่ไม่ได้เจอกันมานาน แล้วกลับมาเจอกันในครั้งนี้ ซึ่งตัวเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นภาพที่วงได้เติบโตมาจริงๆ (สะอื้น) ซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นภาพนั้นจริงๆค่ะ”ถามถึวในวันที่วงการที-ป็อป ได้บูมขึ้น ทำยังไงให้ไอดอลได้อยู่ต่อ "เฌอปราง" ตอบว่า “จริงๆ เรามีความแข็งแรงในด้าน community นะคะ ที่หลายๆคนได้ ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้ น้องๆบางคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ หรือกำลังเติบโตและได้รับโอกาสจากทุกคน และแฟนๆที่ได้เข้ามาติดตามกัน ก็เลยเป็นพื้นที่ที่อาจจะ บางทีก็ไม่ได้กว้างมาก แต่ก็มีความแข็งแรงในตัวมันอยู่เสมอ แล้วก็เราก็จะมี มีกลุ่มตลาดที่ออกไปตี กลุ่มใหม่ๆว่าเขาจะสนใจเรา ซึ่งเป็นการทดลองออกมา ว่าจะมีการส่งเสริมน้องๆออกมายังไงนอกจากทางแฟนเพจวงอย่างเดียว ที่จะมีการปล่อยอยู่เรื่อยๆ เพื่อการเติบโตของวงค่ะ”“ในฐานะการเป็นสมาชิกก็ขอบคุณอีกครั้งจริงๆที่คอยสนับสนุนสมาชิกคนนี้ มาโดยตลอดนะคะ จนทำให้ได้รับโอกาสเยอะแยะมากมาย รวมไปถึงครั้งนี้ที่ทางผู้ใหญ่ได้เห็นว่า เราเหมาะสมที่จะมีโอกาส คอนเสิร์ตจบการศึกษาเดี่ยวออกมา ที่น้องๆทุกรุ่นได้มาร่วมส่งในครั้งนี้ แล้วก็ในส่วนตัวเราก็มีความรู้สึกว่าได้ทำคอนเสิร์ตวงครั้งใหญ่ด้วย เพราะเราไม่ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้เลยนับตั้งแต่ Space mission ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ ที่แสดงศักยภาพของวง ให้ทุกคนได้เห็นด้วยเช่นกัน ส่วนสมาชิกวง ก็ขอบคุณที่เข้ามามีส่วนร่วม (สะอื้นอีกครั้ง) กับวงและสร้างตรงนี้ขึ้นมาจนเป็นภาพทุกวันนี้ ก็ดีใจจริงๆค่ะ ทั้งทางทีมงานและทุกคนที่ร่วมกันทำสิ่งนี้จนมีทุกวันนี้”