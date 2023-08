LAST IDOL จ่อยุบวง! "ม่านมุก" ยุติเส้นทาง 6 ปีชีวิตไอดอล

เป็นข่าวที่ช็อกแฟนคลับไปไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อวงไอดอลสาว "ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์" (LAST IDOL THAILAND) ประกาศยุติบทบาทวงทางแฟนเพจ LAST IDOL THAILAND เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (24 ส.ค.) โดยระบุว่า กลุ่มศิลปิน LAST IDOL THAILAND จะปล่อยซิงเกิลสุดท้ายในวันที่ 16 ก.ย. และยุติบทบาททั้งหมดอย่างเป็นทางการ 19 พ.ย.เป็นต้นไปแฟนเพจ LAST IDOL THAILAND ระบุอีกว่า บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้ผู้สนับสนุนทุกท่านจะยังคงให้การสนับสนุนซิงเกิลสุดท้าย และ กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีครั้งสุดท้ายร่วมกัน ก่อนที่ศิลปินจะยุติบทบาทอย่างเป็นทางการ และหลังจากนั้นสมาชิกทุกคนจะย้ายเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดของ RABBIT MOON CORPORATION ซึ่งจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ เติบโตอย่างเต็มที่ ในเส้นทางและบทบาทใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละคนต่อไปทั้งนี้ LAST IDOL THAILAND เป็นวงไอดอลน้องสาวของวง LAST IDOL ญี่ปุ่น ที่มี "ยาซูชิ อากิโมโตะ" ผู้ก่อตั้ง AKB48 เป็นโปรดิวเซอร์ ซึ่งสมาชิกทั้งหมดมาจากการแข่งขันชิงตำแหน่งแบบ "เซอร์ไวเวอร์ ออดิชั่น" ภายในรายการ Last Idol Thailand เมื่อปี 2564 จนได้สมาชิกตัวจริงทั้ง 7 คน ได้แก่ “ต้นน้ำ-บัณฑิตา สันตยารมณ์” , “ม่านมุก-ชดาธาร ด่านกุล”, “มีมี่-พิมพ์มาดา ตั้งสี”, “รันม่า-แทนทยา ชิชิดะ”, “ซีโมน-ปุณณาสา ต้นวิชา”, “เก๋-พรรณิภา วงษาชัย” และ “ไฮเวย์-ศิรประภา แสงพันตาพานิช” และต่อมาได้มีการดึงผู้เข้าแข่งขันเกือบทุกคนมาเป็นสมาชิกของวง และสร้างยูนิตย่อยต่างๆ ปัจจุบันมีสมาชิกเหลือ 21 คนซึ่งภายหลังการประกาศดังกล่าวของ LAST IDOL THAILAND ก็ทำให้ “ม่านมุก ชดาธาร" สมาชิกคนสำคัญได้ประกาศเตรียมยุติบทบาทการเป็นไอดอล พร้อมระบุว่า ตนรู้สึกเสียใจและใจหายอย่างมาก ที่ต้องขออนุญาตบอกทุกคนอีกว่า เมื่อไม่มีคำว่า LAST IDOL อีกต่อไปแล้ว ก็คงหมดหน้าที่ของม่านมุกในฐานะไอดอลเช่นกัน"ม่านมุก ชดาธาร" เขียนด้วยลายมือระบุต่อว่า ขอบคุณสำหรับความรัก และการสนับสนุนมากมายตลอดระยะเวลาชีวิตไอดอลเกือบ 7 ปีที่ผ่านมา ตนมีความสุขที่สุดที่ได้พบเจอกับทุกคน ได้ร้องเพลงและได้เต่นบนเวที ไปพร้อมๆ กับพี่น้องสมาชิกทุกคน"SWEAT16 คือวงแรก และ LAST IDOL คือวงสุดท้าย มุกภูมิใจมากที่ได้อยู่ทั้งสองวงนี้ ได้ใช้ความพยายามทำตามสิ่งที่รักและเชื่อมั่นมาตลอด มุกดีใจที่ได้เป็นไอดอล ได้มอบแรงบันดาลใจ และในขณะเดียวกันก็ได้พลังกลับมามากมาย เพราะงั้นทุกคนไม่จำเป็นต้องเสียดายแทนมุกเลย คนที่พยายามอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรน่าอาย คนที่ทุ่มเททำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถ ไม่มีอะไรให้ต้องเสียดาย มุกไม่เคยรู้สึกผิดหวังกับการเป็นไอดอลเลยแม้แต่น้อย แล้วในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ มุกอยากใช้มันอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆ กับทุกคนค่ะ""ม่านมุก ชดาธาร" ระบุอีกว่า นี่ไม่ใช่การบอกลา แต่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้น จากนี้ก็มาใช้ทุกช่วงเวลาอย่างสนุกสนานด้วยกัน ซิงเกิลที่ 3 และเป็นซิงเกิลสุดท้ายของ LAST IDOL อาจดูเป็นการขอร้องไปหน่อย แต่เรามาทำให้มันเป็นตำนานกันเถอะ ทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อสลักมันไว้ในใจกันนะทั้งนี้ "ม่านมุก ชดาธาร" สาวชาวชัยภูมิ วัย 29 ปี ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของวงการไอดอลไทย เข้าร่วมวง "สเวท ซิกซ์ทีน" (SWEAT16) เมื่อปี 60 และได้รับความนิยมจนชนะการโหวตได้มีซิงเกิลเดี่ยว "คิดสิมุก" ที่แต่งโดย "บอยด์ โกสิยพงษ์" ก่อนจะมาร่วมแข่งขันในรายการ LAST IDOL THAILAND และได้ตำแหน่งหมายเลข 2 ของวง และยังได้รับคะแนนโหวตสูงจนได้ร่วมยูนิตพิเศษกับ ทรูนอกจากนี้ "ม่านมุก ชดาธาร" ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กสาวหลายคนในวงการไอดอลไทยอีกด้วย โดยโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีสมาชิกLAST IDOL และวงไอดอลหลายวงร่วมให้กำลังใจ อาทิ ไข่หวาน CGM48 , ไอซ์ สยามดรีม , นัชชี่ AKIRA KURO , สแปม อดีตสมาชิกวงฟีเวอร์ , แอมโกะ อดีตสมาชิกวงอลิซ ฯลฯ รวมไปถึง ติ๊ก นักร้องนำวงเพลย์ กราวนด์