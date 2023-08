“ลิซ่า” หนึ่งเดียวใน BlackPink มีชื่อประดับหอเกียรติยศ Asian Hall of Fame ร่วมกับศิลปินดังอีกเพียบ

Asian Hall of Fame ไม่ได้มีเพียงแค่ศิลปินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนจากแวดวง ธุรกิจ, รัฐบาล, บุคคลต่างๆที่อยู่ในสายงานดนตรีและอุตสาหกรรมบันเทิงโดยปีนี้มีชื่อบุคคลเข้าไปประดับในหอฯถึง 16 คน 1 วงอิเล็กทรอนิกส์ ( Far East Movement ) รวมถึง 4 คนที่ได้รับแต่งตั้งหลังเสียชีวิต 1 องค์กร ( Nintendo ) และ ทูตศิลปิน อย่าง จอห์นนี แคช ตำนานเพลงคันทรีผู้ล่วงลับโดยศิลปินเพลงที่มีชื่อเข้าประดับหอเกียรติยศในปีนี้มีรายชื่อดังนี้ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า จากวง BlackPink สาวไทยโดยกำเนิด เป็นนักร้อง, แร๊ปเปอร์ และ แดนเซอร์ วัย 26 ปี ที่จะได้รับการแต่งตั้งในฐานะ “ไอคอนด้านวัฒนธรรม” ของหอเกียรติยศครั้งนี้เจนนิเฟอร์ ลี ศิลปินและโปรดิวเซอร์ EDM ที่รู้จักกันในนาม TOkiMONSTA เป็นชาวเกาหลี-อเมริกัน โดยเมื่อปี 2019 เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อัลบัมยอดเยี่ยมในสาขา แดนซ์/อิเล็กทรอนิกส์ จากผลงาน Lune RougeFar*East Movement วงอิเล็กทรอนิกส์ที่ทีเพลงฮิต 2 เพลงติดในท็อป 10 ฮิตของ Billboard Hot 100 ในปี 2010 - 2011 โดย “Like a G6” (featuring Cataracs & Dev) ติดชาร์ทอันดับ 1 และ “Rocketeer” (featuring Ryan Tedder) อยู่ที่อันดับ 6เบน ฟง ตอร์เรส นีกข่าว, นักเขียน และนักจัดรายการ สายร็อก วัย 78 ปี เขาเป็นที่รู้จักมายาวนานกับการอยู่ใน Rolling Stone คัมภีร์ดนตรีชื่อดังเฟรดดี เมอร์คิวรี นักร้องนำจากวง Queen ผู้มีเชื้อสาย ปาร์ซี-อินเดียนจากพ่อแม่ เสียชีวิตเมื่อปี 1991 ขณะอายุ 45 ปีริวอิจิ ซากาโมโตะ นักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังระดับโลกชาวญี่ปุ่น และมือคีย์บอร์ดของวงเยลโลว์ เมจิก ออร์เคสตรา เป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงชาวเอเชียที่ชนะรางวัลออสการ์ จากผลงานเพลงประกอบ The Last Emperor เมื่อปี 1988 เสียชีวิตเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาขณะอายุได้ 71 ปีจอห์นนี แคช ไม่ได้มีเชื้อสายเอเชีย แต่จะได้เข้าไปมีชื่อประดับในหอฯ ในฐานะ “ทูตศิลปิน” ศิลปินคันทรีระดับตำนานเสียชีวิตขณะอายุได้ 71 ปี“ผู้ได้รับคัดเลือกและทูตศิลปินเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของ ความกล้าหาญ บทบาท และให้บริการเพื่อพัฒนาประเทศและมนุษยชาติให้ดีขึ้น” มากิ เซี่ย ประธานและซีอีโอของ Asian Hall of Fame กล่าวในแถลงการณ์พิธีเข้ารับตำแหน่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ต.ค.ที่โรงแรม Biltmore ในลอสแองเจลิส ส่วนงานกาลาที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 29 ก.ย. ที่ Washington Athletic Club