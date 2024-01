รถไฟลาว-จีน เปิดให้ใช้ซิมการ์ดไทย-จีน ซื้อตั๋วผ่านแอปฯ LCR Ticket ได้แล้ว

เที่ยวไป

เที่ยวกลับ

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท รถไฟลาว-จีน จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟลาว-จีน จากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ ถึงสถานีบ่อเต็น ได้อัปเดตแอปพลิเคชัน LCR Ticket เวอร์ชันล่าสุด ช่วยให้ผู้โดยสารระหว่างประเทศซื้อตั๋วรถไฟได้มากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวไทย สามารถลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือเครือข่ายจากประเทศจีน (รหัสประเทศ 86) และประเทศไทย (รหัสประเทศ 66) ได้แล้ว จากเดิมลงทะเบียนได้เฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (รหัสประเทศ 856) เท่านั้นนอกจากนี้ ยังสามารถใช้อีเมลในการลงทะเบียน และชำระเงินผ่านบัตร Mastercard ได้อีกด้วย จากเดิมชำระผ่านบัตร VISA, UnionPay รวมทั้ง WeChat และ Alipay และยังเพิ่มช่องทางในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LCR Ticket จากเดิมผ่าน Apple Store กับ Google Play Store ได้เพิ่มไปยังร้านค้าแอปพลิเคชันของ Huawei, Samsung, Xiaomi, Oppo และ VIVO รวมทั้งเพิ่งช่องทางการชำระเงินผ่านทางธนาคารส่งเสริมกสิกรรม สปป.ลาว (APB) ได้อีกด้วยสำหรับการลงทะเบียน เข้าไปที่เมนู Me เลือก Login เข้าไปที่ Register ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของประเทศ สปป.ลาว จีน หรือไทย อีเมล รวมทั้งข้อมูลหนังสือเดินทาง ได้แก่ ชื่อ (First Name) นามสกุล (Last Name) และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (Expiry Date) ซึ่งจะได้รับ SMS OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน กรณีที่หนังสือเดินทางเคยลงทะเบียนแล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้ และเบอร์มือถือใน สปป.ลาวสูญหาย ต้องนำหลักฐานหนังสือเดินทางไปติดต่อที่สถานีรถไฟของบริษัท รถไฟลาว-จีน (เช่น สถานีนครหลวงเวียงจันทน์) เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ที่ผ่านมา บริษัท รถไฟลาว-จีน ได้ให้บริการรถไฟ EMU ความเร็วปานกลาง และรถไฟธรรมดา เส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์-บ่อเต็น และรถไฟระหว่างประเทศ เส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์-คุนหมิงใต้ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปแล้ว 4,033,000 คน และขนส่งสินค้าได้ 6,370,000 ตัน ซึ่งวันที่ทำสถิติผู้โดยสารสูงสุด คือ วันที่ 30 ธ.ค. 2566 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 12,584 คน สูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมาออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 07.30 น. จอดเฉพาะสถานีวังเวียง ถึงสถานีหลวงพระบาง เวลา 09.16 น.ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 08.08 น. จอดเฉพาะสถานีวังเวียง หลวงพระบาง ถึงสถานีบ่อเต็นเวลา 11.07 น. ก่อนเข้าแผ่นดินจีน ถึงสถานีปลายทางคุนหมิงใต้ เวลา 17.34 น. (เวลาท้องถิ่น)ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 09.10 น. จอดสถานีโพนโฮง วังเวียง กาสี หลวงพระบาง เมืองงา เมืองไซ นาหม้อ นาเตย ถึงสถานีปลายทางบ่อเต็นเวลา 14.40 น.ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 10.35 น. จอดเฉพาะสถานีวังเวียง ถึงสถานีปลายทางหลวงพระบาง เวลา 12.39 น.ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 13.05 น. จอดเฉพาะสถานีวังเวียง หลวงพระบาง เมืองไซ นาเตย ถึงสถานีปลายทางบ่อเต็นเวลา 16.36 น.ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 15.55 น. จอดเฉพาะสถานีวังเวียง ถึงสถานีปลายทางหลวงพระบาง เวลา 18.16 น.ออกจากสถานีหลวงพระบาง เวลา 10.20 น. จอดเฉพาะสถานีวังเวียง โพนโฮง ถึงสถานีปลายทางนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 12.12 น.ออกจากสถานีหลวงพระบาง เวลา 13.20 น. จอดเฉพาะสถานีวังเวียง ถึงสถานีปลายทางนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 15.23 น.ออกจากสถานีคุนหมิงใต้ เวลา 08.08 น. (เวลาประเทศจีน) ออกจากแผ่นดินจีน ถึงสถานีบ่อเต็น เวลา 12.35 น. (เวลา สปป.ลาว) ออกจากสถานีบ่อเต็นเวลา 13.35 น. จอดเฉพาะสถานีหลวงพระบาง วังเวียง ถึงสถานีปลายทางนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 16.34 น.ออกจากสถานีบ่อเต็น เวลา 15.40 น. จอดสถานีนาเตย นาหม้อ เมืองไซ เมืองงา หลวงพระบาง กาสี วังเวียง โพนโฮง ถึงสถานีปลายทางนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 20.38 น.ออกจากสถานีหลวงพระบาง เวลา 19.10 น. จอดเฉพาะสถานีวังเวียง ถึงสถานีปลายทางนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 21.03 น.ออกจากสถานีบ่อเต็น เวลา 18.20 น. จอดเฉพาะสถานีนาเตย เมืองไซ หลวงพระบาง วังเวียง ถึงสถานีปลายทางนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 21.38 น.สำหรับการเดินทางจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฝั่ง สปป.ลาว มีรถโดยสารประจำทางของรถออกจากสถานีรถเมล์ตลาดเช้า เวลา 12.10 น. ถคงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เวลา 12.40 น. และออกจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 13.00 น. และ 15.00 น.เที่ยวกลับ รถออกจากสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เวลา 13.55 น. และ 16.40 น. (เที่ยวสุดท้ายออกจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เวลา 17.30 น. ไปถึงสถานีรถเมล์ตลาดเช้า เวลา 18.00 น.) ค่าโดยสารคนละ 30,000 กีบ (ประมาณ 52 บาท) รถจอดที่ป้ายหยุดรถประจำทาง ออกจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพฝั่ง สปป.ลาว จะอยู่หน้าร้านค้าขวามือ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +85620216507, +8562056726363 และ +8562096834578