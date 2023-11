ททท.อุดรฯจัดลอยกระทงต้อนรับทัวร์จีนเกือบ200ชีวิตนั่งรถไฟความเร็วสูงผ่านลาวเที่ยวต่ออีสาน

เย็นวันนี้ (26 พ.ย.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Amazing New Chapters to I-San Wonderful Loykrathong for AEC เพื่อต้อนรับคาราวานนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 196 ราย ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบคาราวานรถยนต์และรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมโยงเส้นทางจากจีน เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. ร่วมงาน พร้อมส่งมอบ Local Experience จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสใกล้ชิด ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. กล่าวว่า ททท. ได้จัดกิจกรรม AmazingNew Chapters to I-San Wonderful Loykrathong for AEC ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อต้อนรับคาราวานนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 196 ตคน เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์และรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในรูปแบบคาราวาน และสะท้อนความตั้งใจของ ททท. ที่จะผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้ง นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการสอดแทรก Soft Power อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นจุดขาย นำไปสู่การสร้าง Meaningful Travel ที่มีคุณค่าและความหมายแก่นักท่องเที่ยวทั้งนี้ ททท. สำนักงานคุนหมิง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย Joint Promotion ร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการ บริษัทนำเที่ยวกลุ่มคาราวานรถยนต์ของจีนจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ Kunming Travel Service (International) Co,Ltd, Kunming Comfort Travel Service Co.Ltd, Ocean International Travel Agency (Wuhan) Co.Ltd และ Xishuangbanna Self-driving & Camp Associationโดยนำเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวรูปแบบคาราวาน และ Railway Package ระยะเวลาเดินทาง 8-11 วัน โดยแบ่งเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 คุนหมิง-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย-อุดรธานี-เลย-สุโขทัย-เชียงใหม่-เชียงราย ราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว 6,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท มีผู้สนใจซื้อแพ็กเกจร่วมเดินทาง จำนวน 170 คนเส้นทางที่ 2 คุนหมิง-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย-เลย ราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว 4,560 หยวน หรือประมาณ 22,800 บาท ผู้เดินทาง จำนวน 15 คน และเส้นทางที่ 3 คุนหมิง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-หนองคาย-อุดรธานี-สุโขทัย-เชียงใหม่-เชียงราย ราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว 4,560 หยวน หรือประมาณ 22,800 บาท ผู้เดินทางจำนวน 11 คนกิจกรรม Amazing New Chapters to I-San Wonderful Loykrathong for AEC นี้ ททท. ต้อนรับคณะคาราวานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเถระ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะ และนำเสนอกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเส้นทางท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากนั้นเพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานด้วยการแสดงนาฎศิลป์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการแสดงดนตรีโปงลาง และชวนอิ่มอร่อยในโซนอาหารท้องถิ่น ได้แก่ เมี่ยงบัวแดง ยำส้มโอมะพร้าวคั่ว หมี่คลุกและขนมไข่หงส์และนับเป็นโอกาสที่ดีที่คณะเดินทางมาถึงประเทศไทยตรงกับช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นเทศกาลประเพณีที่สะท้อนอัตลักษณ์และความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมไทยอันงดงามและทรงคุณค่า ททท. จึงส่งท้าย ด้วยการมอบประสบการณ์ Local Experience ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนผ่านกิจกรรมลอยกระทงร่วมกัน ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีจากสถิติปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 23 พฤศจิกายน 2566 นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามายัง ประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น 3,013,190 คน คิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 12.62 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม (23,880,691 คน) โดยประเทศไทยยังคงเป็นปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมอันดับ 1 ในช่วงเวลานี้ ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด โดยนักท่องเที่ยวประเภท FIT (Free Independent Traveler) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 86 การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงแนวโน้มที่ดีที่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนกำลังเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและเป็นโอกาสในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนต่อไป