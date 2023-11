ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ลงนามผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมเปิด อมารี เวียงจันทน์ ขยายฐานธุรกิจในลาว ส่งเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทตั้ง เจริญ (Tang Chareon Group: TCR) ในการเปิดตัว “อมารี เวียงจันทน์” (Amari Vientiane) โรงแรมใหม่ล่าสุด ณ ใจกลาง เมืองหลวงประเทศลาว ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่น ที่จะขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้มแข็ง ตามวิสัยทัศน์ “The Best Medium-Sized Hospitality Management Company in Southeast Asia”พิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานกลุ่มบริษัทตั้งเจริญ เวียงจันท์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นำโดย คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ลงนามใน สัญญาร่วมบริหารกับ คุณฮั้ว แสงอรุณ ประธานกลุ่มบริษัท ตั้งเจริญ โดยมีคุณพึดสะพา พูมมะสัก ประธานบริษัท เอเชีย อินเวสเมนท์ ดีเวลอปเมนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น โซล จำกัด (Asia Investment, Development & Construction Sole Co,Ltd. : AIDC) พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทตั้งเจริญ ร่วมลงนามเป็นพยาน“การลงนามในการเข้ารับบริหารโรงแรม อมารี เวียงจันทน์ ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้เติบโตยิ่งขึ้นทั้งในประเทศลาวและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นไปตาม ความมุ่งหมายของเราที่ตั้งใจจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางอันหลากหลายในภูมิภาคอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อตอบ โจทย์ความต้องการของนักเดินทางที่แสวงหาเส้นทางใหม่ ๆ และมอบประสบการณ์ด้านการบริการอันแสนพิเศษให้แก่พวกเขา นอกจาก อมารี เวียงจันทน์ เรายังเดินหน้าขยายการลงทุนไปยังจุดหมายอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก หลายโครงการ ซึ่งจะทยอยเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้” คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทา ลิตี้ กรุ๊ป กล่าวทั้งนี้ “อมารี เวียงจันทน์” (Amari Vientiane) นับเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์อมารี (Amari) แห่งที่สองภายใต้การ บริหารของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในประเทศลาว หลังจากเปิดตัวโรงแรม อมารี วังเวียง (Amari Vang Vieng) ไปเมื่อ ปี 2561 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โรงแรม อมารี เวียงจันทน์ โดดเด่นด้วยพิกัดที่ตั้งใจกลางเมือง ใกล้แหล่ง ท่องเที่ยว และห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต (Wattay International Airport) เพียง 4.8 กิโลเมตร มีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ซึ่งจะมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการระดับเวิลด์คลาส กับจำนวนห้องพัก 248 ห้อง พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านอาหารที่หลากหลายตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีเอ็กเซคคิวทีฟเลานจ์ (Executive Lounge) ห้องอาหาร และบาร์บนชั้นดาดฟ้า ที่สามารถดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของเมืองหลวงเวียงจันทร์ในบรรยากาศมุมสูงได้ แบบพาโนรามา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์การพักผ่อนด้วยห้องออกกำลังกาย, บรีซ สปา (Breeze Spa), สระว่ายน้ำขนาดใหญ่, สระว่ายน้ำสำหรับเด็กรวมถึงคิดส์คลับ และที่จอดรถอันกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีห้องบอลรูมและห้องประชุมที่ สามารถเนรมิตกิจกรรมประชุมสัมมนาตลอดจนการจัดเลี้ยงได้ทุกรูปแบบ ภายใต้มาตรฐานการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ ของแบรนด์อมารีด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่มีมากว่า 5 ทศวรรษ ประกอบกับวิถีการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าและพันธมิตรขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและระยะยาว โดยการบริหารงานของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ดำเนินอยู่ภายใต้ 3 แกนหลักที่สะท้อนถึงจุดแข็งของบริษัทในความเป็น “A Tailored Approach to Hospitality” อันประกอบด้วย “ด้านองค์กร” ที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการทำงาน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดที่มีความ เข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างถ่องแท้ มีรูปแบบการทำงานและระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมาตรฐานระดับสากล มีความคล่องตัวในการทำงานและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของทุกฝ่ายร่วมกัน “ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ” ที่มุ่งเน้นพันธมิตรระยะยาวเพื่อร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน สอดรับเทรนด์ธุรกิจปัจจุบันที่นักลงทุนมองหาความร่วมมือกับแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจซึ่งกันและกัน รวมถึงมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคจนได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และ “ด้านโปรดักส์แบรนด์” ซึ่ง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแรงและเติบโตผ่าน แบรนด์หลัก ได้แก่ อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และ โอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ที่ล้วน มีความโดดเด่น มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละแบรนด์ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีปัจจุบัน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ รวม 44 แห่ง ทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 50 แห่ง ภายในปี 2568 อาทิ การเปิดตัวโรงแรม อมารี ราญา มัลดีฟส์ (Amari Raaya Maldives) ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และโรงแรม อมารี โคลัมโบ ศรีลังกา (Amari Colombo Sri Lanka) ที่วางแผนจะเปิดให้บริการในปี 2567 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่เตรียมจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ในหลายประเทศเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตและขยายอย่างมั่นคงครอบคลุมทั่วภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป 