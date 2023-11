ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป รุกตลาดเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ชู “ชามา” เป็นเรือธง มั่นใจในศักยภาพแบรนด์ พร้อมเปิดตัวเพิ่ม 5 แห่ง ในไทย มาเลเซีย จีน ฮ่องกง ภายในปี 2567

บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขานรับกระแสการท่องเที่ยวและเดินทางที่เติบโตหลังโควิด ควบคู่กับเทรนด์การเดินทางแบบ Bleisure ท่องเที่ยวพร้อมธุรกิจ เปิดแผนขยายพอร์ตเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ (Serviced Apartments)รุกคืบตลาดจีน ฮ่องกง มาเลเซีย และไทย เพิ่มอีก 5 แห่ง ภายในปี 2567 ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทางกลับคืนสู่ภาวะปกติ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เล็งเห็นว่า ไม่เพียงตลาดโรงแรมและรีสอร์ตที่มีแนวโน้มความต้องการใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น ตลาดเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่พักอาศัยที่รองรับการเข้าพักทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมอบความรู้สึกเสมือนอยู่บ้านทว่าครบครันด้วยความสะดวกสบาย ก็กำลังเติบโตอย่างรุดหน้า โดยเฉพาะในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของนักธุรกิจและนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน จึงมีแผนเปิดตัว “ชามา” (Shama) เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่โดดเด่นด้านทำเลและบริการระดับมาตรฐานโรงแรม เพิ่มอีก 5 แห่ง โดยวางหมุดหมายในทำเลทองของประเทศจีนและฮ่องกง 2 แห่ง ประเทศมาเลเชีย 2 แห่ง และประเทศไทย 1 แห่ง ซึ่งด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ มานานกว่า 50 ปี ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหาร และความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมงาน ออนิกซ์ ออสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาและต่อยอดแบรนด์ “ชามา” (Shama) ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าได้อย่างแท้จริงและขยายตัวสู่พื้นที่ศักยภาพในทำเลที่อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ออสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “ปัจจุบัน ออนิกซ์ ออสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดให้บริการ ‘ชามา’ ทั้งหมด 16 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศไทย 6 แห่ง ฮ่องกง 6 แห่ง ประเทศจีน 4 แห่ง และกำลังจะเปิดเพิ่มอีก 5 แห่งในเร็ววันนี้ โดยเราไม่เพียงขยายการลงทุนเพิ่มในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อตอกย้ำการเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเท่านั้น แต่ขยายไปยังประเทศจีนและฮ่องกงด้วย เพราะมั่นใจในศักยภาพของแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฮ่องกง ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจนานาชาติ มีนักธุรกิจจำนวนมากที่จำเป็นต้องพักอาศัยระยะยาว เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งชื่อเสียงของ ชามา เซ็นทรัล ฮ่องกง (Shama Central Hong Kong) ซึ่งคว้ารางวัล Hospitality Operator Award 2023 ในฐานะเซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ที่เป็นตัวเลือกยอดนิยมและยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและต่างประเทศที่ต้องการที่พักอาศัยสำหรับพนักงานในฮ่องกง ก็การันตีถึงมาตรฐานอันโดดเด่นของแบรนด์ เมื่อประกอบกับจุดเด่นของการบริหารงานแบบ Tailored Approach to Hospitality ของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งช่วยให้พบกับนักลงทุนที่มีความเข้าใจและวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ จึงทำให้เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนขยายพอร์ตเพิ่มสำหรับแบรนด์ ‘ชามา’ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ ออนิกซ์ ออสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้อย่างแน่นอน”ทั้งนี้แนวโน้มความต้องการที่พักอาศัยในรูปแบบเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจที่บริษัทชั้นนำจากฟากฝั่งตะวันตกและเอเชีย มีความต้องการขยายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา อาทิเช่น บริษัท GlobalFoundries, TSMC, Apple ฯลฯ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ รวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นของเหล่านักธุรกิจและคนทำงาน จนเกิดเทรนด์การเดินทางรูปแบบ Bleisure (Business + Leisure) ซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจที่วางแผนมาพร้อมกับการพักผ่อนในจุดหมายปลายทางนั้น ๆ ด้วย รวมถึงเทรนด์การทำงานทางไกล (Work From Anywhere หรือ Remote Work) ทำให้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป เน้นการพักอาศัยระยะยาวในเมืองต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักเดินทางกลุ่มนี้มักจะเลือกเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่สะดวกสบายและอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก อีกทั้งการที่หลายประเทศเสนอวีซ่าธุรกิจเมื่อเดินทางมาถึง (Business Visa on Arrival) สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศเพื่อธุรกิจหรือกิจกรรมทางการค้า ทั้งประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ก็ทำให้ความต้องการเข้าพักระยะยาวของกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ออนิกซ์ ออสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จึงเล็งเห็นว่าตลาดเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ มีทิศทางที่ดีและยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก“จุดแข็งของ ‘ชามา’ คือการเลือกทำเลที่ตั้งที่อยู่ในย่านที่พักอาศัย รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และ การเดินทางที่คล่องตัว รวมถึงชามาแต่ละแห่งยังมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสังคมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับผู้เข้าพักอาศัยตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่กับเรา ภายใต้แนวคิดหลัก ‘Freedom to Explore’ ซึ่งปรารถนาให้ผู้เข้าพักได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สนุก ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับบรรยายกาศของย่านที่พักอาศัยโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แม้จะเป็นเมืองที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม นอกจากนี้ภายใต้ แบรนด์ ชามา ยังมี ‘ชามา โซเซียล คลับ’ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมและโปรแกรมที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และความเป็นส่วนหนึ่งระหว่างผู้พักอาศัยที่ชามากับย่านที่พักอาศัย ภายใต้ความเป็นตัวตน และ ไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักในแต่ละทำเลของชามาที่มีความแตกต่างกัน โดยแนวความคิดของ ชามา โซเชียล คลับ ตั้งอยู่บนหลัก 3 ประการ ได้แก่ รวมเข้าด้วยกัน: กิจกรรมหรือโปรแกรมเพื่อช่วยให้ผู้พักอาศัยได้รู้จักและปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่และสนุกกับการ ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ในแต่ละทำเล ความเอาใจใส่: การบริการที่จะช่วยให้ผู้พักอาศัยเชื่อมต่อเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัว และรู้สึกเสมือนอยู่บ้านของตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เข้าพัก การใช้ชีวิตที่ร่วมสมัย: การตกแต่งภายในของที่พักได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้จริงและมีสไตล์ โดย “ชามา โซเชียล คลับ” พร้อมเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ผู้เข้าพักสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ในแต่ละทำเล สำหรับทุกโครงการแล้วในกรุงเทพฯ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบรนด์ ‘ชามา’ เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และครอบครัวที่ต้องการมากกว่าสถานที่พักอาศัยอันทันสมัย แต่มองหาไลฟ์สไตล์ที่เหนือกว่า” นายยุทธชัย ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการขยายฐานธุรกิจในครั้งนี้ด้วยความพร้อมของแบรนด์ “ชามา” ที่ให้บริการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ 3 ระดับ ได้แก่ ชามา ลักซ์ (Shama Luxe), ชามา (Shama) และชามา ฮับ (Shama Hub) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ Upper Upscale จนถึง Upper Midscale และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของ ออนิกซ์ ออสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สานต่อความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ด้วยวิสัยทัศน์ "The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia" ซึ่งมุ่งมั่นสร้างแบรนด์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต และมีความต้องการที่หลากหลาย เชื่อว่าเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้แบรนด์ "ชามา" ทั้ง 16 แห่งเดิม และ 5 แห่งใหม่ จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักเดินทางทั่วทุกมุมโลก และก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่มีมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่าระดับสากลได้อย่างมีศักยภาพอย่างแน่นอนในภาพ ชามา เซ็นทรัล ฮ่องกง (Shama Central Hong Kong) ห้องพักกว้างขวางพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใจกลางฮ่องกง