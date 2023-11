“My Beach Resort Phuket” พักผ่อนนอนสบาย สัมผัสไลฟ์สไตล์ริมทะเลภูเก็ต

(มาย บีช รีสอร์ท ภูเก็ต) บูติครีสอร์ทระดับ 5 ดาวบนแหลมพันวาอันงดงาม เงียบสงบ ชวนนักเดินทางมาสัมผัสบทใหม่แห่งการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลายที่ตอบโจทย์ทริปทะเลอย่างแท้จริงสำหรับไฮซีซั่นนี้ พร้อมเผยโฉม(ฌูเอต์ ดี อาต์) คาเฟ่ Art Toy ในเรือนกระจกสไตล์วิคตอเรียน แลนด์มาร์กแห่งใหม่สำหรับคนรักขนมหวานนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2017ได้สร้างความทรงจำดี ๆ และความประทับใจให้กับผู้มาเยือนมากมาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ต้องมาพักใน Michelin Guide ถึง 5 ปีซ้อน (2019-2023) และได้รับการโหวตให้เป็นโรงแรม Travelers’ Choice 2023 จากสมาชิก TripAdvisor แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวระดับโลก จวบจนวันนี้ ‘My Beach Resort Phuket’ ยังคงดึงดูดนักเดินทางทั่วโลก และคนรักการท่องเที่ยวไทย ด้วยเอกลักษณ์ของรีสอร์ตสุดชิล บรรยากาศดี และการบริการที่โดดเด่นตั้งอยู่ริมอ่าวยน แหลมพันวา ชายหาดที่ได้รับการขนานนามว่าเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ต รอต้อนรับนักเดินทางด้วยทัศนียภาพอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน ตั้งแต่ล็อบบี้แบบเปิดโล่งที่มองเห็นวิวทะเลแบบพาโรนาม่า ไปจนถึงระเบียงห้องพัก ห้องอาหาร บาร์ และสระว่ายน้ำริมทะเล ที่ล้วนเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินแสนเก๋ของชาวโซเชียลภายในรีสอร์ทให้บริการห้องพักทั้งหมด 77 ห้อง ตั้งอยู่บนไหล่เขาไปจนถึงริมชายหาด แต่ละห้องออกแบบตกแต่งสไตล์หรูหราร่วมสมัย ใช้โทนสีธรรมชาติ พื้นที่กว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย มีตัวเลือกห้องพักมากมายถึง 9 รูปแบบ อาทิ ห้องดีลักซ์ (Deluxe) แสนสบาย ห้องพรีเมียร์ติดสระว่ายน้ำ (Premier Pool Access) ที่เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำโดยตรง ห้องพรีเมียร์วิวทะเล (Premier Sea View) และห้องพรีเมียร์ริมทะเล (Premier Beachfront) ที่สามารถดื่มด่ำวิวทะเลตลอดการเข้าพัก ไปจนถึงห้องริมทะเลพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว (Private Pool Beachfront) เพิ่มความเหนือระดับมากยิ่งขึ้นสำหรับบทใหม่ของได้เพิ่มสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับรีสอร์ทมากกว่าที่เคย เพื่อเติมเต็มวันพักผ่อนให้กับผู้เข้าพัก ด้วยการยกระดับประสบการณ์การพักผ่อน รวมถึงช่วงฮอลิเดย์ซีซั่นที่กำลังจะมาถึง ด้วยคอนเซปต์ “MY…” (ของฉัน) โดยผู้เข้าพักสามารถเลือกผ่อนคลายกับสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมมากมายภายในรีสอร์ตตามสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างไม่รู้เบื่อ เริ่มตั้งแต่นักชิมสามารถเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติแสนอร่อยที่ “My Café” ห้องอาหารที่เสิร์ฟความอร่อยพร้อมวิวอ่าวยนตลอดทั้งวัน ต่อด้วยแหวกว่ายคลายร้อนใน “My Pool” สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ 2 สระ พื้นที่อาบแดด และสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก แล้วไปจิบค็อกเทลแก้วโปรดและฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่ “My Beach Bar” หรือจะเอนหลังและผ่อนคลายไปกับค็อกเทลยามเย็น ดื่มด่ำวิวทะเล 270 องศา และชมพระอาทิตย์ตกดินที่ “My Lounge” สกายบาร์อันน่าทึ่ง สำหรับสายรักสุขภาพฟิตร่างกายได้ที่ “My Fit” ห้องออกกำลังกายที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัย และปิดท้ายวันด้วยการนวดผ่อนคลายที่ “My Soul”นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมริมทะเลให้ได้เลือกสนุกสนานและตื่นเต้นยิ่งขึ้น อาทิ การเดินแบบพาวเวอร์วอล์ก พายเรือคายัค และแพดเดิลบอร์ดดิ้ง อีกจุดเด่นของรีสอร์ทคืออยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในภูเก็ต ซึ่งจะเชื่อมต่อนักเดินทางเข้ากับเสน่ห์ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเกาะภูเก็ตได้อย่างง่ายดายอีกด้วยส่วนไฮไลต์ของไฮซีซั่นนี้คือ “Jouet D’Art” (ฌเอต์ ดี อาต์) คาเฟ่ Art Toy ในเรือนกระจกสไตล์วิคตอเรียน แลนด์มาร์กแห่งใหม่สำหรับคนรักขนมหวาน ตั้งอยู่ภายใน My Beach Resort Phuket ริมหาดพันวาอันเงียบสงบ นำเสนอ “ความอร่อย” ตั้งแต่ขนมหวานและเครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์แนวผสมผสานศิลปะการทำขนมฝรั่งเศสเข้ากับกลิ่นอายของญี่ปุ่นและไทย ที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยเชฟขนมอบชาวไทยผู้มีชื่อเสียง ไปจนถึงบรรยากาศริมทะเลสุดฟิน และทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินแบบพาโนรามา พร้อมต้อนรับนักชิมแล้ว ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น. https://www.facebook.com/jouetdartสำหรับผู้ที่ต้องการ “ความพิเศษ” ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข My Beach Resort Phuket ยังสามารถเนรมิตมื้ออาหารริมทะเลสุดแสนโรแมนติก รวมถึงไพรเวทปาร์ตี้ งานเลี้ยงองค์กร การประชุมสัมมา และงานแต่งงานอันตราตรึงโดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมตัวเลือกพื้นที่จัดงานหลายรูปแบบมากถึง 900 ตารางเมตร ตั้งแต่ห้องประชุม “Panta” (ขนาด 180 ตารางเมตร) สามารถแบ่งออกเป็นห้องประชุมย่อยได้อีก 2 ห้อง และยังมีพื้นที่ My Lounge (ล้อบบี้), Miracle Lawn (ติดร้านอาหาร My Cafe) และริมสระว่ายน้ำ พร้อมอาหารอร่อยและบริการที่เป็นเลิศฉลองไฮซีซั่นด้วยแพ็คเกจสุดพิเศษ “Ultimate Escape”My Beach Resort Phuket ขอมอบประสบการณ์การพักผ่อนสุดเลอค่าไม่รู้ลืมกับ “Ultimate Escape” แพ็คเกจที่พักพร้อม Benefits พิเศษ สุด Exclusive เพื่อคุณโดยเฉพาะ● Private Transfer บริการรับส่งจากสนามบินภูเก็ตสู่ที่พักแบบ Private Pool Beachfront ด้วยรถยนต์ส่วนตัว● Sunset Mocktails ดื่มด่ำกับวิวพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติก 2 แก้ว● บริการ Floating Breakfast ณ สระส่วนตัว 1 ครั้ง● ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 15% (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)จองตรงกับเราเพื่อรับสิทธิพิเศษสุดนี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้สำรองห้องพักและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mybeachphuket.com อีเมล info@mybeachphuket.com LINE: @mybeachphuket โทร. 076 305 066 หรือติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดี ๆ ได้แบบไม่ตกเทรนด์บน Facebook: My Beach Resort Phuket และ Instagram: Mybeach_Phuket