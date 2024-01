“มอสโก” ส่งสุดยอดภาพยนตร์ 5 เรื่องเข้าฉายในเทศกาล “วันภาพยนตร์มอสโกในประเทศไทย” (Moscow Film Days in Thailand) ตอกย้ำผู้นำด้านภาพยนตร์แห่งใหม่ระดับโลก

เป็นประเทศมีชื่อเสียงด้านมรดกทางวัฒนธรรมและสังคมมาอย่างยาวนาน และเรียกขานว่าเป็นได้อย่างสมเหตุสมผล เนื่องเพราะปัจจุบัน กรุงมอสโก กลายเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมภาพยนตร์ระดับโลกที่สำคัญ และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่จับตาจากทั่วโลกเทศกาล(Moscow Film Days in Thailand) ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพ และความพร้อมด้านภาพยนตร์ของรัสเซียในทุกมิติ ให้กับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอเชีย ได้ทราบถึงโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับรัสเซีย สำหรับถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์รัสเซีย ที่นำภาพยนตร์เข้าฉายทั่วประเทศไทย โดยส่งสุดยอดภาพยนตร์ที่คัดสรรแนวแอคชั่น ดราม่า ไซไฟ แล้วจำนวน 5 เรื่อง มาให้คนไทยได้สัมผัส ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2567 ในโรงภาพยนตร์เครือ “SF Cinema” ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการจับคู่ธุรกิจ บริษัทอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และรัสเซียมากกว่า 50 บริษัทในวันที่ 30 มกราคมนี้ด้วยเทศกาล(Moscow Film Days in Thailand) จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากและดำเนินการโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การออกแบบกรุงเทพมหานคร 2024 (Bangkok Design Week 2024)รัฐมนตรีประจำรัฐบาลกรุงมอสโก ผู้อำนวยการกรมวัฒนธรรมแห่งกรุงมอสโก กล่าวว่า “กรุงมอสโกยังคงได้รับ ตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง จากการจัดอันดับทั่วโลก พบว่ากรุงมอสโกอยู่ในเมืองระดับท็อป 3 เมืองในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งกรุงมอสโกยังกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และผู้ส่งออกเนื้อหาที่โดดเด่นของโลก กรุงมอสโกเจริญเติบโตอย่างแข็งขันในฐานะผู้ส่งออกเนื้อหาทุกประเภทในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความทะเยอทะยานระดับนานาชาติของบรรดาผู้ผลิต การเกิดขึ้นของผู้เล่นหน้าใหม่ รายใหญ่ และการสนับสนุนจากรัฐที่เพิ่มมากขึ้น ปริมาณเนื้อหาระดับสูงเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน กรุงมอสโกกำลังกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจระดับโลกด้วยโลเคชั่นถ่ายทำอันเป็นเอกลักษณ์และคลัสเตอร์ภาพยนตร์พร้อมนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างครบวงจร ซึ่งนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการถ่ายทำ การผลิต และบริการการผลิตภาพยนตร์ ประเภทอื่นๆ ทั้งหมด”นายอเล็กเซย์ กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากปริมาณเนื้อหาที่สร้างสรรค์ขึ้นในกรุงมอสโกมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการสำหรับการสร้างศูนย์กลางภาพยนตร์หลายแห่งพร้อมกัน การจัดการผลิตภาพยนตร์แบบครบวงจรในศูนย์เดียวช่วยลดต้นทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ และลดระยะเวลาที่จำเป็นได้อย่างมาก METMASH เป็นคลัสเตอร์ศูนย์รวมภาพยนตร์ สื่อ และแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศ เครือรัฐเอกราช (CIS) ที่ได้รับการสร้างขึ้นบนพื้นที่ 24 เฮกตาร์ บริษัทต่างๆ จะสามารถจัดกระบวนการผลิตภาพยนตร์แบบครบวงจรได้ที่นี่ ตั้งแต่การเช่าอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายไปจนถึงขั้นตอนหลังการผลิต และแม้แต่การจัดงานรอบปฐมทัศน์ สำหรับการถ่ายทำใต้น้ำ และเร็วๆ นี้ จะมีการสร้างแอ่งน้ำ ขนาดใหญ่ พร้อมการตกแต่ง มีทีมงานนักดำน้ำ และสตันท์แมน สนับสนุนการถ่ายทำ แนวคิดของการพัฒนา Gorky Film Studio เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การสร้างคลัสเตอร์ นวัตกรรมภาพยนตร์ เพื่อการศึกษาและสันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยจะมีวิทยาเขตโรงภาพยนตร์สำหรับเยาวชน พร้อมโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ และห้องปฏิบัติการดิจิทัลสิ่งเหล่านี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับเด็กและเยาวชน ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ที่ Gorky Film Studio มีโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ 12 โปรเจ็กต์ และกำลังผลิตภาพยนตร์สารคดี 16 เรื่อง อีกทั้งปล่อยผลงานภาพยนตร์ เรื่องยาว 30 เรื่อง เนื้อหาสารคดี 40 เรื่อง และเนื้อหาวิทยาศาสตร์ยอดนิยม 65 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะออกฉายภายในปี 2569 ขับรถเพียง 25 นาที จากกรุงมอสโก Moskino Film Park ซึ่งเป็นสถานที่กลางแจ้ง ขนาดใหญ่สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์แบบครบวงจรได้เปิดดำเนินการแล้ว การตกแต่งถนน และวัตถุ อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแบบใหม่ รวมถึงวัตถุอื่นๆ ได้รับการนำมาใช้งานแล้วในอาณา nบริเวณของคอมเพลกซ์ และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอการสร้างสรรค์ นอกจากนี้จะมีการถ่ายทำมากกว่า 100 โปรเจ็กต์ต่อปี ที่ Moskino หลังจากสวนสนุกสร้างเสร็จเรียบร้อยด้าน(Ms. Gulnara Agamova) ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ประจำกรุงมอสโก กล่าวว่า “หนึ่งในหน้าที่หลักของหน่วยงานของพวกเรา คือ การให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางแก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกรุงมอสโก ซึ่งหมายความว่า เราจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับการทำงานกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยที่กรุงมอสโกโลกของภาพยนตร์ทั้งใบกำลังปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ปัจจุบันมี พาวิลเลียนภาพยนตร์มากกว่า 160,000 ตารางเมตรในกรุงมอสโก และพวกเราคาดว่าจะมีพาวิลเลียน ภาพยนตร์มากถึง 500,000 ตารางเมตร ภายในปี 2571 นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ ในกรุงมอสโกมีความชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้นสำหรับพันธมิตรทุกราย รวมถึงระดับระหว่างประเทศ พวกเราได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สุดพิเศษหลายภาษาที่คุณสามารถค้นหาและจองโลเคชั่น มองหาพันธมิตร นักแสดง และทีมงานได้”ทั้งนี้ ผู้ชมชาวไทยจะมีโอกาสชมภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในช่วงเทศกาลเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยเทศกาลนี้ จะเปิดฉากด้วยภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง(The Challenge)ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกของโลกที่ถ่ายทำในอวกาศ จากนั้น ต้นเดือนมีนาคม พบกับภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ดราม่า เรื่อง(Land of Legends) และในปลายเดือนมีนาคม ชมภาพยนตร์เรื่อง(Raiders of The Lost Library) ส่วนภาพยนตร์เรื่อง(Upon the Magic Roads) จะเข้าฉายต้นเดือนเมษายน ตามด้วยภาพยนตร์แฟนตาซี(Reversible Reality)สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน(Bangkok Design Week 2024) จะมีคอนเสิร์ตแจ๊ซ โดยนักแซ็กโซโฟนระดับโลก(Igor Butman) ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2567 โดยวันที่ 27 มกราคม จะจัดขึ้น ณ สวนลุมพินี เวลา 18.30 น. ครั้งที่สอง จะจัดวันที่ 28 มกราคม ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และครั้งที่สาม วันที่ 29 มกราคม จัดที่จังหวัดเชียงใหม่* * * * * * * * * * * * * *พัฒนาและดำเนินนโยบายแห่งรัฐในด้านวัฒนธรรม และประสานงานกับสถาบันทางวัฒนธรรม มากกว่า 900 แห่ง: พิพิธภัณฑ์ โรงละคร นิทรรศการ ห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรม โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ คอนเสิร์ต และองค์กรการศึกษาต่าง ๆก่อตั้งขึ้นในปี 2563 โดยกรมการประกอบการ และการพัฒนา นวัตกรรมประจำกรุงมอสโก เพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ภารกิจของหน่วยงาน คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงมอสโก ในฐานะศูนย์กลางการสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ หน่วยงานจะให้การสนับสนุนตัวแทน ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ในกรุงมอสโกทุกรายสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมผู้ประกอบการ สร้างระบบนิเวศให้แก่บุคลากรเชิงสร้างสรรค์ และสร้างการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่สร้างการเชื่อมโยงกันทั่วโลกระหว่างธุรกิจ รัฐ สถาบัน และประชาชน หย่วยงานได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2565 โดย(Ms. Evgenia Markova) ผู้เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การส่งเสริมการค้าทวิภาคี และการเผยแพร่จัดจำหน่ายเนื้อหาระหว่างประเทศ หน่วยงานสร้างความหมาย และกลยุทธ์สำหรับโครงการและบริษัททั่วโลก ส่งเสริมการจัดการวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ และอิทธิพลทางสังคม เพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ