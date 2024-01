"League of Legends" เปิดตัวคอนเทนต์ใหม่ที่จะอัปเดตในปี 2024

จากที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ Arcane ซีซั่น 2 จะเปิดตัวทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายน 2567 เพื่อฉลองให้กับซีซั่นใหม่ที่จะมาถึง Ambessa Medarda ที่ได้ปรากฏตัวในซีซั่น 1 จะเข้ามาเยือน Rift (ควบคู่ไปกับการอัปเดต VGU ของแชมเปี้ยนจาก Arcane ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า) ในปีนี้ นอกจากนี้ เกมเพลย์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Arcane ซึ่งเป็นการอัปเดตภายในเกมให้กับแชมเปี้ยนอันเป็นที่รักจากซีรีส์ดังกล่าว รวมถึงสกินใหม่ก็จะเปิดตัวใน League of Legends ภายในเวลาเดียวกันอีกด้วย



แชมเปี้ยนในปี 2024

• การอัปเดตภาพเกมเพลย์ (VGU) ของ Skarner ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมุ่งหน้าเข้าสู่ Rift ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

• หลังจากคิวของ Skarner แล้วทางทีมได้ดำเนินการอัปเดตแชมเปี้ยนอื่นอีกสองตัว ตัวหนึ่งเป็นแชมเปี้ยนจากซีรีส์ Arcane ที่จะได้รับการอัปเดตให้ตรงกับภาพที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากยิ่งขึ้น และตัวที่สองคือ Shyvana แชมเปี้ยนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องเกมเพลย์ของเธอ

• Smolder มังกรน้อยคะนองเพลิงจะเข้าสู่ PBE ในวันที่ 9 มกราคม

• ถัดจาก Smolder ผู้เล่นจะได้พบกับเมจระยะกลางเน้นยืนเลนเดี่ยวจากวาสทาญ่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นแชมเปี้ยนตัวถัดไป



สกินในปี 2024

• Rammus และ Olaf จะได้รับสกินใหม่ในปี 2024

• สกิน Prestige ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 จะเป็นสกินของ Rakan, Ezreal, Kindred, Evelynn และ Kayle (ตามลำดับ)

• ทีมงานกำลังดำเนินการเกี่ยวกับบรรดาสกินต่าง ๆ ของ Lee Sin และการอัปเดตด้านงานศิลป์และความยั่งยืน (ASU) ของเขาจะพร้อมใช้งานในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

• ASU ของ Teemo จะใช้เวลานานกว่าที่ควรสักเล็กน้อยและจะอัปเดตตารางให้ทราบอีกครั้งในปีนี้

• อีเวนต์แรกประจำปีนี้อย่าง Lunar Revel จะมาพร้อมกับไลน์สกินโฉมใหม่ Heavenscale พร้อมด้วยการกลับมาของสกินธีม Porcelain ผู้เล่นสามารถตั้งตารอสกินต่อไปนี้ได้ในแพตช์ 14.3 และ 14.4:

1. Heavenscale Lee Sin

2. Prestige Heavenscale Ezreal

3. Heavenscale Ezreal

4. Heavenscale Kai'Sa

5. Heavenscale Master Yi

6. Heavenscale Diana

7. Heavenscale Janna

8. Heavenscale Smolder

9. Prestige Porcelain Kindred

10. Porcelain Graves

11. Porcelain Darius

12. Porcelain Miss Fortune

13. Porcelain Morgana

14. Porcelain Irelia

15. Porcelain Aurelion Sol

• ส่วนไลน์สกินอื่น ๆ ที่จะกลับมาในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 จะประกอบด้วย Porcelain, Faerie Court, PROJECT และ Blood Moon

• สกินระดับ Legendary รุ่นเก่าบางส่วนจะได้รับกรอบสกิน (Brolaf, Corporate Mundo, Dragon Trainer Tristana)



ระบบในปี 2024

ทีมงาน Riot Games โฟกัสเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการคำนวณทักษะผู้เล่นในเกมจัดอันดับ เพื่อลดสถานการณ์ที่ผู้เล่นถูกจับคู่กับผู้เล่นที่มีแรงค์ห่างกันมาก รวมถึงลดปัญหาเรื่องที่ผู้เล่นสูญเสียแต้ม LP ซึ่งจะสัมพันธ์กับปริมาณที่ผู้เล่นจะได้รับแต้มดังกล่าวในซีซั่นใหม่ที่จะมาถึง นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบแชมเปี้ยนมาสเตอรีที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อีกด้วย



Riot Games จะนำ Vanguard เข้ามาใช้กับ League เพื่อตอบสนองกับข้อเสนอแนะที่ได้รับต่อปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาบอทที่เพิ่มสูงขึ้นในเกม สเมิร์ฟที่ก่อกวนในเกมจัดอันดับ และการใช้สคริปต์ที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งระบบดังกล่าวยังสามารถยุติแมตช์การเล่นที่เกิดขึ้นได้และจะคืนแต้ม LP ให้กับผู้เล่นภายในเกมที่อยู่ฝั่งเดียวกัน/อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนโกงและผู้ที่ใช้บอทได้ด้วย



โหมดเกมในปี 2024

• Arena จะกลับมาใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้พร้อมด้วยการพัฒนาที่มากขึ้น:

1. จำนวนทีมในห้องเกมโหมด Arena จะเพิ่มขึ้นจาก 2 คน 4 ทีมเป็น 8 ทีม (ในห้องจะมีผู้เล่นทั้งหมด 16 คน)

2. จะมีการเปลี่ยนแปลง UI เกิดขึ้นตามมา รวมถึงจะมีตัวเสริมพลังใหม่ ๆ แผนที่ และการพัฒนาอื่น ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย

• URF จะกลับมาอีกครั้งในช่วงอีเวนต์ Lunar Revel ของแพตช์ 14.3 และ 14.4 จากนั้น One-For-All จะเป็นโหมดที่จะเข้ามาหลังจากนั้น

• จะมีโหมดเกมใหม่เข้ามาในปีนี้ซึ่งจะเป็นโหมดที่แตกต่างออกไปจากเกมเพลย์หลักของ League และโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ผ่อนคลายมากขึ้นในการใช้เวลาร่วมกับเพื่อน ๆ



LoL Esports ในปี 2024

LoL Esports ได้เพิ่มเดิมพันให้สูงขึ้นกับรายการ MSI พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ในแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับการแข่งขัน Worlds ด้วยเหตุนี้ในปี 2024 ทีมที่ชนะเลิศในรายการ MSI จะได้รับรางวัลเป็นการการันตีสิทธิ์ในการแข่งขัน Worlds ซึ่งจะถือว่าเป็นสล็อตเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคของทีมดังกล่าว ภูมิภาคที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเป็นอันดับสองจะได้รับสล็อตเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคของทีมดังกล่าวเช่นกัน



ในซีซั่นนี้ จำนวนสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน Worlds สำหรับ LEC, LCS, LCK และ LPL จะมีให้รายการละสามสล็อต สำหรับ PCS และ VCS จะยังคงได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน Worlds รายการละสองสล็อต ในขณะที่ LLA และ CBLOL ก็จะยังคงได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน Worlds รายการละหนึ่งสล็อต



และจากที่ได้ประกาศไป MSI 2024 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-19 พฤษภาคม 2024 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน Worlds 2024 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 2 พฤศจิกายน 2024 โดยในรอบ Play-In และรอบ Swiss จะจัดที่ Riot Games Arena กรุงเบอร์ลิน ส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศจะจัดที่ Adidas Arena กรุงปารีส และปิดฉากกันในรอบชิงชนะเลิศที่ O2 Arena กรุงลอนดอน





ท้ายสุดนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับเหล่าผู้ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาทั้งตัวเกม วงการกีฬา และคอมมูนิตี้ LoL Esports ภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัว LoL Esports Hall of Legends ซึ่งเป็นหอเกียรติยศในเวอร์ชัน League หอเกียรติยศดังกล่าวคือคณะกรรมการลงคะแนนอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วยเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอีสปอร์ตจากทุกภูมิภาค ที่จะมาร่วมกันลงคะแนนให้กับบุคคลแรกที่จะได้รับการจารึกชื่อ ผู้ที่ถูกจารึกชื่อจะได้รับการเชิดชูเกียรติยศจากทั้งในและนอกเกม รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง



สินค้าที่ระลึกสำหรับซีซั่น 2024

ในวันที่ 11 มกราคม 2024 ผู้เล่นสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ระลึกโฉมใหม่เพื่อเฉลิมฉลองให้กับซีซั่นใหม่กันได้ที่ ร้านขายสินค้าของ Riot Games

• ฟิกเกอร์ Jimei Palace Aatrox สเกล 1/6

• ฟิกเกอร์ Samira Unlocked



ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ League of Legends และ LoL Esports ประเทศไทยได้ที่ leagueoflegends.com และ lolesports.com รวมถึงทาง Facebook, Facebook Group, YouTube, Instagram และ Discord



*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*



“ช่วงเริ่มต้นซีซั่นถือเป็นช่วงเวลาเพื่อเตรียมการสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับช่วงสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า และเป็นการนำเสนอคอนเทนต์บางส่วนที่ทีมของเรากำลังดำเนินการในขณะนี้อีกด้วย”“พวกเราหวังว่าคุณจะตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณจะได้เห็นในปี 2024 เพราะปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษสุด ๆ เนื่องจากเราจะร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 15 ปีของ League ในเดือนตุลาคมนี้ ขอให้โชคดีกับการไต่แรงค์และยินดีต้อนรับสู่ซีซั่น 2024”ในปี 2024 ผู้เล่นจะได้พบกับอัปเดตใหม่มากมายซึ่งรวมไปถึงเกมเพลย์และตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ Arcane การเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบแชมเปี้ยนมาสเตอรี การกลับมาของ Arena โหมดเกมใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ทางด้านของ LoL Esports ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎสำหรับทัวร์นาเมนต์ระดับโลกทั้งสองอย่าง League of Legends Mid-Season Invitational (MSI) และ League of Legends World Championship (Worlds) พร้อมด้วยการเปิดตัวหอเกียรติยศในเวอร์ชั่น League ที่มีชื่อว่า LoL Esports Hall of Legendsซีเนมาติกของซีซั่นใหม่ในสไตล์ของ The Call, Ruination และ Warriors จะเปิดให้รับชมในวันที่ 10 มกราคม โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนต์และอัปเดตที่กำลังจะมาถึงมีดังนี้