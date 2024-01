Viu ส่งคู่รักสุดตายด้าน “อีซม – อันแจฮง” ปลุกชีวิตคู่ให้แซ่บซี๊ด ! ในซีรีส์สุดป่วน “LTNS” สามีภรรยากับภารกิจแบล็คเมล์ชู้

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อคู่รักสุดจืดจาง ขอปลุกความแซ่บในความสัมพันธ์ กับภารกิจแบล็คเมล์เพื่อนซี้ ที่ถูกจับได้ว่ามีชู้ ! นี่คือเรื่องราวสุดหรรษา ที่เปลี่ยนชีวิตคู่สุดเรียบง่าย ให้กลายเป็นคู่รักสุดเผ็ดร้อน ในซีรีส์เกาหลีแนวดราม่าตลกร้ายอย่าง “LTNS” (หรือ Long Time No Sex) ผลงานล่าสุดของสองนักแสดงต่างขั้ว อย่าง “อีซม” จากภาพยนตร์สุดร้อนแรงอย่าง Scarlet Innocence และซีรีส์เรตติ้งถล่มทลายอย่าง Taxi Driver ที่โคจรกลับมาเจอกับพระเอกน่าเอ็นดู “อันแจฮง” ที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ Reply 1988 และไต่ระดับความดังอย่างต่อเนื่องจากซีรีส์ Fight For My Way โดยซีรีส์ “LTNS” ถือเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของทั้งคู่หลังจากภาพยนตร์ดราม่าคุณภาพ Microhabitat ซึ่งมาคราวนี้ ขอยกระดับความฮา เพิ่มดีกรีความแซ่บ ทั้งพล็อตและคาแรคเตอร์ทั้งสนุกและแตกต่างจากครั้งก่อนที่ร่วมงานกันโดยใน “LTNS” อีซม-อันแจฮง รับบท อูจิน และซามูเมล สามีภรรยาที่ชีวิตรักสุดจืดชืด เมื่อฝ่ายหญิงคือพนักงานต้อนรับในโรงแรมที่เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ และฝ่ายชายคือพนักงานออฟฟิศที่ลาออกมาขับรถแท็กซี่ไปวันๆ ทำให้ความสัมพันธ์ค่อยๆจืดจางไปแต่ละวัน จนกระทั่งทั้งสองไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดว่ากำลังนอกใจ มีชู้ จึงกลายเป็นภารกิจใหม่ของคู่รักที่ชีวิตจืดจาง ในการวางแผนแบล็คเมล์เหล่าคู่รักที่กำลังมีปัญหามือที่สาม เมื่อทั้งสองยิ่งได้พบเจอกับชีวิตหลากรูปแบบ ยิ่งได้เรียนรู้และย้อนกลับมามองความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกครั้ง ไฟรักที่กำลังมอดไหม้ อาจกำลังถูกจุดให้ติด และลุกโชนร้อนแรงอีกครั้ง !นอกจากสองนักแสดงนำที่เคมีเข้ากันยิ่งกว่าครั้งก่อน “LTNS” คือซีรีส์ความยาว 6 ตอน ที่เป็นผลงานล่าสุดของ “จอนโดอุน” ผู้กำกับฝีมือดีที่เคยร่วมงานกับทั้งสองนักแสดงนำมาแล้วในภาพยนตร์ Microhabitat แท็กทีมกับ “อิมแดฮยัง” จากภาพยนตร์ Moonlit Water ร่วมเขียนบทและกำกับหนังด้วยกัน โดยก่อนหน้าที่ผู้ชมจะได้ร่วมปลุกความเร่าร้อนของความสัมพันธ์ใน “LTNS” ซีรีส์เรื่องนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้ฉายรอบปฐมทัศน์ ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ 28 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอีกด้วย โดยแขกระดับวีไอพีที่ได้เข้าร่วมงาน ได้ชม 2 ตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้ นำไปสู่กระแสคำชมมากมาย ช่วยเพิ่มดีกรีความน่าติดตามของซีรีส์เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแฟนซีรีส์ชาวไทยห้ามพลาด “LTNS” ติดตามได้ในวันที่ 19 มกราคมเป็นต้นไป ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 2 ตอน ที่แอป Viu