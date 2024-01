"Indiana Jones and The Great Circle" ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าบน Xbox และ PC

เกมใหม่นี้ได้ถูกนำมาโชว์ในรายการ Developer_Direct ของไมโครซอฟต์ มีทีมพัฒนาหลักคือสตูดิโอ MachineGames ที่เคยทำซีรีส์ Wolfenstein มาก่อน ร่วมมือกับค่ายลูคัสฟิล์มเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้อำนวยการสร้าง ท็อด โฮเวิร์ด จากเบเธสด้าเรื่องราวของ The Great Circle จะเกิดขึ้นในช่วงตรงกลางระหว่างหนังโรง Raiders of the Lost Ark กับ The Last Crusade ให้ผู้เล่นสวมบท อินเดียนา โจนส์ ที่นำรูปลักษณ์ของนักแสดงต้นฉบับ แฮริสัน ฟอร์ด มาใช้ ออกสำรวจโบราณสถานรอบโลกตั้งแต่วาติกัน ทะเลทรายอียิปต์ วิหารในสุโขทัย ไปจนถึงยอดเขาหิมาลัย หลังค้นพบว่าทุกสิ่งมีความเชื่อมโยงกันเหมือนวงกลมขนาดใหญ่ลักษณะการเล่นจะเป็นแนวแอคชันผจญภัยเล่นคนเดียว นำเสนอในมุมมองบุคคลที่หนึ่งผสมมุมมองบุคคลที่สามบางจังหวะ มีทั้งการต่อสู้ด้วยแส้คู่กาย ยิงปืน ชกต่อย วิ่งกระโดดผาดโผน ปีนป่ายห้อยโหน และแก้ห้องปริศนาเปิดเส้นทาง ผสมผสานกันระหว่างด่านที่ลุยเป็นเส้นตรงและพื้นที่เปิดกว้างมีอะไรให้ค้นหาแพลตฟอร์มที่วางจำหน่ายจะมีคอนโซล Xbox Series X|S และ PC ร้าน Steam กับร้านของไมโครซอฟต์เอง โดยจะรวมอยู่ในบริการ Game Pass ให้สมาชิกเล่นได้เลยตั้งแต่วันแรก