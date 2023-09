Netflix จัดให้อีกสองซีรีส์ "หนุ่มล่าปีศาจ" กับ "สาวล่าสมบัติ"

playstationlifestyle

หลังจากเปิดตัวอนิเมะ "โอนิมูฉะ" (Onimusha) ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุดวันนี้ในช่วงอีเวนท์ Drop 01 แอนิเมชั่นโชว์เคสของทาง Netflix พวกเขาก็ออกมาประกาศเปิดตัวซีรีส์อนิเมะที่สร้างดัดแปลงจากวิดีโอเกมสมทบเพิ่มเติมอีกสองตัวด้วยกันเริ่มต้นที่นักล่าอสูรฉบับอนิเมะ ความยาว 8 เอพิโซด ที่จะถูกผลิตโดยสตูดิโอสัญชาติเกาหลีใต้อย่าง Studio MIR พร้อมดูแลกำกับงานสร้างโดยคุณ "Adi Shankar" (ผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์อนิเมะ Castlevania อันโด่งดัง) เขียนบทโดยคุณ "Alex Larsen" และได้คุณ "Hideaki Itsuno" ไดเร็กเตอร์ผู้ออกแบบเกมจากฝั่ง Capcom มานั่งแท่นเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์เรื่องราวคร่าวๆจะเกี่ยวกับประตูมิติพอร์ทัลที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกปีศาจได้ถูกเปิดออก ชะตากรรมของเหล่ามนุษย์ทั้งมวลจึงถูกแขวนฝากเอาไว้ที่ "ดันเต้" (Dante) บุรุษกำพร้าลูกผสมหัวขาวสุดห้าว ผู้ต้องรับงานออกล่ากำจัดปีศาจและกู้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ส่วนกำหนดวันฉายยังไม่ได้คอนเฟิร์มระบุเพียงแค่ว่าจะมาเร็วๆนี้ตามต่อด้วยซีรีส์อนิเมะจากเกมเรื่องที่สองที่จะถูกผลิตร่วมกันโดยค่ายหนัง Legendary Pictures, ทีมพัฒนาเกม Crystal Dynamics และสตูดิโอ Powerhouse Animation (ที่เคยสร้างผลงานอนิเมะ Masters of the Universe: Revelation ไปก่อนหน้านี้)ตัวแอนิเมชั่นจะอ้างอิงพื้นฐานมาจากเกมไตรภาคฉบับรีบูทใหม่ (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider และ Shadow of the Tomb Raider) โดยเป็นช่วงเวลาไทม์ไลน์ต่อเนื่องให้หลังจากเวอร์ชันเกมที่ตัวละครเอกสาว "ลาร่า ครอฟต์" (Lara Croft) ของเราจะได้ออกผจญภัยไปยังสถานที่ใหม่ๆ โดยอนิเมะเรื่องนี้มีกำหนดฉายภายในปี 2024และขอแถมปิดท้ายด้วยอนิเมะที่สร้างดัดแปลงมาจากภาคเสริมแยกของซีรีส์เกม Far Cry บอกเล่ากล่าวถึงยุคปี 1992 ในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อแผ่นดินอเมริกาถูกแปรสภาพเปลี่ยนชื่อเป็น Eden แดนเทคโนที่ถูกปกครองโดยทรราชและเต็มไปด้วยการคอรัปชั่น "ดอล์ฟ เลเซอร์ฮอว์ค" (Dolph Laserhawk) ซูเปอร์ทหารหนุ่มมนุษย์ดัดแปลงตัวละครเอกผู้ถูกหักหลังและถูกกุมขังอยู่ในเรือนจำแน่นหนาสูงสุด Supermaxx จึงต้องรวมพลนำทีมกบฏต่อสู้เพื่อปลดแอกอนิเมะเรื่องดังกล่าวจะมอบหมายให้สตูดิโอสัญชาติฝรั่งเศส Bobbypills เป็นผู้สร้าง และได้เชิญคุณ "Adi Shankar" มาช่วยดูแลในขั้นตอนการผลิต โดยซีรีส์นี้จะออกอากาศฉายก่อนใครเป็นเรื่องแรกในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ บน Netflix