อัปเดตเทรนด์ท่องเที่ยวติดกระแสโลก ททท. พร้อมนำผู้ประกอบการก้าวสู่โฉมใหม่รับการท่องเที่ยวปี 2567

โดยมีข้อมูลบ่งชี้ทิศทางในปี 2567•World Travel & Tourism Council ร่วมกับ Oxford Economics ระบุว่าครึ่งหนึ่งของ 185 ประเทศทั่วโลกจะฟื้นตัวเต็มที่ภายในปี 2567•สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ระบุจำนวนผู้เดินทางโดยรวมจะสูงถึง 4,000 ล้านคนในปี 2567•The Outlook for Experience ระบุภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) จะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว โดยกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวจะเติบโตเร็วที่สุด และมีมูลค่าสูงถึง 67,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567 และ 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568•ภายในปี 2568 มากกว่า 30% ของการจองบริการท่องเที่ยวทั่วโลกจะผ่านระบบออนไลน์•ตลาดออนไลน์และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั่วภูมิภาคจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเติบโตของนักท่องเที่ยว Gen-Z•Gen-Z และนักเดินทางรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญและเต็มใจที่จะใช้จ่ายกับ Unique experience หรือการท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์ที่โดดเด่น น่าจดจำเป็นอันดับแรก ๆ•Gen-Z ค้นหาแรงบันดาลใจการเดินทางจาก Instagram และ TikTok และจองทริปท่องเที่ยวทั้งหมดผ่านระบบโทรศัพท์มือถือพร้อมกันนี้ ททท. ร่วมแชร์ข้อมูลอัปเดตทิศทางการท่องเที่ยวในปี 2567 หรือ Travel Trends 2024 ดังนี้• The Rise of Microcations : ‘Microcation’ มาจากคำว่า Micro + Vacation เกิดจากพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่ทำงานหนักต่อเนื่องหลายวัน แต่ยังต้องการออกเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้การท่องเที่ยวมีระยะเวลาสั้นลง เลือกเดินทางไปที่คุ้นเคย รวมถึงระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก• Experiential and Immersive Travel : การเดินทางเชิงประสบการณ์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น• Digital Nomad Destinations on the Rise : คุณสมบัติของ Hot Spot สำหรับ Digital Nomad หรือผู้มีอาชีพอิสระที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์ เช่น การมีระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว, มี co-working space, ภูมิอากาศที่ดี, ค่าครองชีพที่ไม่สูงเกินไป, มีสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพและชุมชนท้องถิ่นที่เป็นมิตร เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นสรวงสวรรค์สำหรับชาว Digital Nomad• Dark Sky Destinations: Stargazing Hotspots : ความสว่างไสวของทางช้างเผือก หมู่ดาวต่าง ๆ รวมถึงการได้ชมฝนดาวตกในบรรยากาศธรรมชาติกับท้องฟ้ามืดสนิท กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น• Culinary Tourism: Foodie Destinations : การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้การทำอาหารได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตมากขึ้น• Voluntourism: Giving Back While Traveling : การท่องเที่ยวแบบจิตอาสา นักเดินทางยังคงมุ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมาย สร้างความแตกต่าง• Solo Travel: Safe and Exciting Destinations for Single Travelers : Intrepid Travel ได้สำรวจแผนการเดินทางของลูกค้า พบว่าผู้เดินทางมากกว่า 50% เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ในปี 2567 คาดว่าสถานที่ต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์ และโปรตุเกส จะเป็นประเทศที่โปรดปรานในหมู่ผู้ที่เริ่มต้นการออกผจญภัยเพียงลำพัง• Sustainable and Responsible Tourism : ผลการสำรวจโดย Exodus Travels เจาะลึกทัศนะของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมในการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่น มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น• The Revival of Train Travel : ด้วยเสน่ห์ของโลกยุคเก่าที่เพิ่มสูงขึ้น ความเนิบช้าและอรรถรสของการเดินทางโดยรถไฟจึงเป็นที่น่าจับตามอง จนในบางประเทศหันมาลงทุนทำรถไฟหรูหราเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ระดับบนมากขึ้น• Personalization & automation will make travel more convenient : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เคยยุ่งยากระหว่างการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น โฉมหน้าของการท่องเที่ยวในปี 2567 จะก้าวไปสู่โลกอัตโนมัติเต็มรูปแบบ• The Rise of Remote Work and Long-Term Stays : อุตสาหกรรมการให้บริการทั่วโลกกำลังเริ่มรองรับ Digital Nomad ที่พักเพื่อรองรับ Digital Nomad พร้อมด้วย Wi-Fi ที่เร็วและเสถียร รวมถึงพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายจะเพิ่มขึ้น• Travel Tech Adoption Accelerates : McKinsey รายงานว่า ในปี 2567 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในมากขึ้น• โรงแรมยักษ์ใหญ่ของจีน 2 แห่งลงทุนใน ExcelLand ผลิตหุ่นยนต์ Room service 3,000 ตัว เพื่อทำงานในโรงแรม• ธุรกิจโรงแรม สายการบิน เว็บไซต์การจอง ใช้ Chat bot AI มากขึ้น ผู้เดินทางสามารถสนทนากับผู้ให้บริการได้ในทุกช่วงของการเดินทาง โดยแทบไม่รู้สึกเหมือนกำลังคุยกับหุ่นยนต์• United Airlines เปิดตัวบริการ “Agent on Demand” ให้นักเดินทางที่สนามบินสามารถสนทนาทางวิดีโอกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าได้ง่าย ๆ โดยการสแกน QR Code• เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าถูกนำมาใช้ในสนามบินและสายการบินต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น• Short-Form & Vertical Video Influencing Travel Decisions : สัดส่วนการใช้งาน “วิดีโอสั้น” (Short-Form Video) บน Social media ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงมาก นักเดินทางโดยเฉพาะ Gen-Z และ Millennials ใช้ Short-Form Video Vertical Video มากขึ้นในการค้นหาและจองทริปผ่าน social media จาก TikTok, Instagram Reels และ YouTube Shorts• Bleisure travel will continue to rise : “Bleisure” รูปแบบที่ผสมผสานระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ (business) และการพักผ่อน (leisure) จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าในกลุ่มนี้ต้องการบริการเสริมพิเศษ เช่น บริการเช็กอิน เช็กเอาต์ รวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน• Transformation travel : การท่องเที่ยวเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น Transformational Travel Council ได้นิยามองค์ประกอบสำคัญของการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ด้วยคีย์เวิร์ด คือ H.E.R.O : Heart เที่ยวด้วยหัวใจ, Engagement มีส่วนร่วม, Resolve Challenge ตอบโจทย์ความท้าทาย และ Open to the Unknown เปิดโลกทัศน์ใหม่• Multi-Generational and Group Travel : หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งการเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้คนทั่วโลกต่างประสงค์จะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงมากขึ้น• Health and Wellness Retreats : แนวโน้มของแพ็กเกจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้น ทั้งการฝึกโยคะ ทำสมาธิ สปาเพื่อสุขภาพที่ให้บริการด้านบำบัดรักษา ไปจนถึงกิจกรรมผจญภัยกลางแจ้งเรียกอะดรีนาลีนทั้งหมดคือภาพรวมทิศทางการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ในปี 2567 ที่จะถึงนี้