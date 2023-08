KUDOS จับมือแบรนด์ระดับโลก ELLAI รุกตลาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำระดับไฮเอนด์ เปิดตัว “KUDOS I ELLAI” รองรับการผลิตกว่า 2.7 ล้านชิ้นต่อปี

บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด ผู้นำด้านสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ภายใต้แบรนด์ KUDOS (คูโดส) จับมือแบรนด์ระดับโลก ELLAI (แอลไลน์) ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ ร่วมกันต่อยอดวิสัยทัศน์ จัดงานเปิดตัว แบรนด์ “KUDOS I ELLAI” ส่งมอบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่สร้างความสุขและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด งานออกแบบทุกชิ้นจะเน้นในเรื่องคุณภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อยกระดับความสุขในทุกไลฟ์สไตล์ ณ ห้องคริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท อาคารเกษร ทาวเวอร์คุณอาวิทธ์ จิระเลิศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (Chief Marketing Officer) บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด เผยว่า “KUDOS I ELLAI คือ แบรนด์ที่เกิดจากการต่อยอดผนึกกำลังระหว่างแนวคิด “Inspolation” (Inspiration + Exploration) ของ KUDOS ผสานกับแนวคิด “User-Friendly, Life-Agreeable“ จาก ELLAI นำมาสู่แนวคิดร่วมกัน คือ “Live To The Fullest” ร่วมเติมเต็มพื้นที่แห่งความสุขด้วยตัวคุณเอง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคผ่านสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ เทคโนโลยี และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้การออกแบบที่เรียบง่าย ตัดเรื่องการดีไซน์ตกแต่งที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น แต่ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริง และไม่ละทิ้งความสำคัญในรายละเอียด ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเพิ่มความใส่ใจในประสิทธิภาพของการใช้งานระยะยาว โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก เนื่องจากเรามองว่า ห้องน้ำไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับชำระล้างหรืออาบน้ำเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายยามเหนื่อยล้า และยังเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างความสุขในทุก ๆ วัน ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่นด้วยดีไซน์ และนวัตกรรมล้ำสมัยจากทุกแห่งในโลกมานำเสนอให้กับผู้บริโภคและสังคม เพื่อยกระดับความสุขในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในประเทศไทย และที่สำคัญคือ เป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ที่จำหน่ายในราคาที่จับต้องได้ ภายใต้แบรนด์ KUDOS I ELLAI จะประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Toilet) อ่างล้างหน้า (Basin) ก็อกน้ำ (Faucet) และอุปกรณ์ในห้องน้ำ (Bathroom Accessories) นอกจากนี้การที่ ELLAI ตัดสินใจมาตั้งโรงงานแห่งที่ 6 ในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าไม่นับที่ประเทศจีน ยิ่งช่วยสนับสนุนการความร่วมมือให้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปอีกด้วย ตั้งเป้ารองรับบิ๊กโปรเจกต์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในไทยและลูกค้าทั่วเอเชีย”คุณแอบบี้ ปี้ ผู้บริหารระดับสูง (General Manager) Shanghai Ellai Bathware Co., Ltd. ผู้แทนจาก ELLAI ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ว่า “ด้วยประสบการณ์ด้านสุขภัณฑ์กว่า 22 ปี จากโรงงาน เซรามิกในเมืองถังชาน (Tangshan) สู่แบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ระดับโลก เรามั่นใจว่า ELLAI เป็นแบรนด์ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญในการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิกและอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก สินค้าทุกชิ้นของ ELLAI ผลิตขึ้นด้วยความใส่ใจ ประณีต และได้รับการรับรองคุณภาพผ่านมาตรฐานของประเทศต่าง ๆ มากมาย ทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ฯลฯ ด้วยมีความโดดเด่นทางด้านอุปกรณ์ Automation และ Intelligence equipment ปัจจุบันเรามีโรงงานขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ยาวนาน และได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากล 5 แห่งในประเทศจีน และในปี 2565 ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 6 ในประเทศไทยที่นิคมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าการลงทุนกว่า 2,250 ล้านบาท นับเป็นโรงงานนอกประเทศจีนแห่งแรก ซึ่งจะเริ่มการผลิตในเดือนสิงหาคม 2566 ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 2.7 ล้านชิ้นต่อปี ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ KUDOS I ELLAI จะมีเทคโนโลยีเทียบเท่าแบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำในตลาด และมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างในด้านการออกแบบ ซึ่งจากเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ประกอบกับความเชี่ยวชาญผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมในการทำเซรามิกของเรา ช่วยให้ไอเดียการออกแบบใหม่ ๆ สามารถเป็นไปตามจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”ภายในงานยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์เรือธง (Flagship Product) ของ “KUDOS I ELLAI” ที่โดดเด่นทั้งเรื่องดีไซน์ ฟังก์ชันการใช้งาน และมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อาทิ• Magic Mirror Smart Toilet สุขภัณฑ์อัจฉริยะที่พร้อมตอบรับทุกการใช้งาน มาพร้อมฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลบนหน้าจอทั้งสองด้านของฝาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของ Magic Mirror• Trume X Smart Toilet สุขภัณฑ์อัจฉริยะที่มาพร้อมเทคโนโลยีมัลติฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่สง่างาม และให้ความสะดวกสบายกว่าที่เคย ด้วยระบบ Kick sensor system ตลอดจนฟังก์ชันการล้างทำความสะอาดที่ช่วยเพิ่มสุขอนามัยที่ดี• Chanson สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวที่ออกแบบให้มีความบางช่วยประหยัดพื้นที่ สามารถถอดประกอบได้ง่าย ทำจากเซรามิกคุณภาพสูง เคลือบป้องกันด้วย Nano Anti-bacteria• Mini Pet Basin เปิดกว้างการดีไซน์ให้ไปไกลยิ่งกว่า อ่างเซรามิกคุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่คุณรัก• Ink Wash Basin อ่างล้างหน้าเซรามิกชิ้นเดียวขนาดใหญ่รูปทรง “ภูเขาและแม่น้ำ” ที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากภาพงานศิลปะ “Thousand Miles of River and Mountains” พร้อมกระจกอัจฉริยะ ราวแขวนผ้า และพื้นที่เก็บของ ตอกย้ำงานฝีมือเรื่องเซรามิกที่ไม่ธรรมดาของ ELLAI เป็นการผสมผสานระหว่างประโยชน์ใช้สอยและศิลปะอย่างลงตัวนอกจากนี้ยังได้เชิญ คุณแนท-วสุ วิรัชศิลป์ สถาปนิกคนดัง ผู้ก่อตั้ง VASLAB ARCHITECTURE มาร่วมเสวนาพิเศษแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักออกแบบชั้นนำ คุณเดเมียน ครูเกอร์ (Damian Krueger) ในหัวข้อ “Bathroom Revolution” และ “Gender Neutral Bathrooms” เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติวงการห้องน้ำที่ถูกลืมมายาวนาน ด้วยความมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดียิ่งขึ้นในระดับ มหภาค รวมถึงก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์กับกระแสการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตร รองรับความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียม