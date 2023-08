อเมริกันสแตนดาร์ด แบรนด์ภายใต้ ลิกซิล ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำและที่อยู่อาศัย เปิดตัวคอลเลกชันห้องน้ำใหม่ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เจนวาย “Loven Collection” ให้ห้องน้ำเป็นพื้นที่ความสุขของทุกคน..และทุกตัวในบ้าน

เพราะห้องน้ำคือ พื้นที่ความสุขสำหรับทุกคน... อเมริกันสแตนดาร์ด (American Standard)แบรนด์สุขภัณฑ์มาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมายาวนานเกือบ 150 ปี รวมถึงความเชื่อมั่นจากคนไทยกว่า 50 ปี โดยกลุ่มบริษัท ลิกซิล ล่าสุด เปิดตัว Loven Collection คอลเลกชันห้องน้ำใหม่ ภายใต้แนวคิด Come Home to Comfort for Everyone ห้องน้ำเป็นเสมือนพื้นที่สบายใจ ไม่ว่านอกบ้านจะเจอเรื่องราวอะไรมา เมื่อกลับมาห้องน้ำ ที่ทุกคนในบ้านใช้ร่วมกัน จึงเป็นที่ปลดปล่อย ชำระล้างสิ่งที่กังวลใจ ผ่อนคลาย และตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย คำนึงถึงการใช้งานของทุกคนในบ้าน รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกสุดโปรดของครอบครัวออดรีย์ โหย่ว ลีดเดอร์ ประเทศไทย และกลุ่มประเทศอินโดไชน่า, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ ลิกซิล เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “American Standard ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์การใช้งานของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ล่าสุดเปิดตัว Loven Collection คอลเลกชันห้องน้ำใหม่ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ กลุ่มเจนวาย (Gen Y) ที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่ บ้านมีพื้นที่จำกัด ครอบครัวคู่รักใหม่ หรือครอบครัวที่เพิ่งมีลูก โดยสุขภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตมิกซ์แอนด์แมตซ์ได้อย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด Come Home to Comfort for Everyone ห้องน้ำเป็นเสมือนพื้นที่ที่มอบความสบายใจ ไม่ว่านอกบ้านจะเจอเรื่องราวอะไรมา เมื่อกลับมาที่ห้องน้ำที่ทุกคนในบ้านใช้ร่วมกัน จึงเป็นที่ปลดปล่อย ชำระล้างสิ่งที่กังวลใจ ช่วยให้ผ่อนคลาย ซึ่งคอลเลกชันนี้ดีไซน์มาโดยคำนึงถึงทุกคนในบ้าน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ หรือเล็กลง รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่เป็นเหมือนสมาชิกสุดโปรดในครอบครัว พื้นที่ห้องน้ำจึงต้องเป็นพื้นที่แห่งความสุข ที่ไม่ใช่แค่สำหรับทุกคน แต่ทุกตัวในบ้านด้วย เราจึงเลือกแมว เป็นตัวแทนสัตว์เลี้ยงที่สามารถบอกเล่าเรื่องดีไซน์ และความคอมฟอร์ทของผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชัน ผนวกกับ Consumer Insight ที่เหล่าทาสแมวรู้กันว่า แมวมักจะชอบตามเจ้าของเข้าห้องน้ำ มาถ่ายทอดเรื่องราว ของคอลเลกชันห้องน้ำ Loven Collection ที่ช่วยให้ห้องน้ำ กลายเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับทุกคน และทุกตัวในบ้าน ที่เต็มไปด้วยความน่ารัก และความอบอุ่น”Loven Collection คอลเลกชันห้องน้ำใหม่ ช่วยให้ห้องน้ำ กลายเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับทุกคน..และทุกตัวในบ้าน ประกอบไปด้วย- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า Loven ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี EcoStart เมื่อใช้งานในขณะที่ก้านโยกอยู่ตรงกลาง น้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำเย็น 100% ช่วยประหยัดพลังงานในการทำความร้อนได้ถึง 30%http://www.youtube.com/watch?v=1pQsl27LwtA- ก๊อกผสมยืนอาบ Loven ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวัน ด้วยก๊อกผสมยืนอาบ ที่ปลอดภัยกว่าด้วย CoolShield ที่ทำให้พื้นผิวตัวก๊อกน้ำไม่ร้อน สัมผัสปลอดภัย ไม่ลวกผิว- โถสุขภัณฑ์ Loven ช่วยให้ทำธุระส่วนตัวอย่างสบายใจ ด้วยโถสุขภัณฑ์ที่ออกแบบที่นั่งเพื่อการนั่งที่สบายสำหรับทุกคน มาพร้อมเทคโนโลยี Double Vortex กดทีเดียวหมดจด พร้อมนวัตกรรมความสะอาด Hygiene Clean System ลิขสิทธิ์เฉพาะอเมริกันสแตนดาร์ด ที่ช่วยป้องกันแบคทีเรียให้ห่างไกลจากคนที่คุณรักhttps://youtu.be/bY0SRclyii0?si=ishgP_Y4dIix1YSk- อ่างล้างหน้า Loven ดีไซน์โค้งมน กว้าง รองรับการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ พร้อมพื้นที่ใช้สอยพิเศษให้คุณวางของได้มากขึ้น และการดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบคู่กับก๊อกน้ำ ช่วยให้การใช้งานไม่กระเด็นเลอะเทอะhttp://www.youtube.com/watch?v=Xy1AE2J3Xr4สามารถติดตาม สุขภัณฑ์ที่เพิ่มพื้นที่ความสุขสำหรับทุกคนได้ที่ www.americanstandard.co.th/thhttps://www.facebook.com/AmericanStandardThailandและสามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ที่ https://www.homepro.co.th/brand/AMERICAN_STANDARD